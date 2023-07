Acciones Sostenibles || Siguientes pasos en IA, movilidad y nearshoring sostenible.

La semana pasada tuve el gusto y honor de participar en el Foro Nacional de transporte de mercancías de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), esta es una corporación mexicana que agrupa y representa a empresas que producen carga. El Foro tuvo un concepto que me gustó mucho, pues se integró “Transformando la logística y el transporte de carga para el reto comercial”, siendo un foco en capital humano, nearshoring e inteligencia artificial “IA”.

El reto y punto central es contar con flota propia o siendo proveedores de servicios de transferencia (transporte) de mercancías, donde se busca contribuir al desarrollo integral de los sistemas de transporte de carga y su entorno, para que de esa manera sean competitivos y sostenibles; donde justo el foco de la conversación fue cómo lograr que en toda la cadena se localice la manera de provocar un vínculo sostenible para impulsar dentro de muchas iniciativas el transporte eléctrico, eficiencias operativas, optimizar y reducir en todas las formas posibles las emisiones que son provocadas por mover un producto de un punto a otro, y donde la electrificación del transporte juega un papel importante para lograr los objetivos de descarbonización de la economía.

En mi caso, es la tercera ocasión que participo en los 23 años que se realiza el Foro, recordando que desde el 1er día se marcó de manera positiva con un panel que me hizo conectar con muchos temas que debemos avanzar más rápido, pues evoca al uso de “IA” aplicado a la eficiencia en movilidad, donde ya se cuenta desde hace años con la tecnología, pero falta avanzar en su implementación, las armadoras de vehículos pesados de carga coincidieron en que la incorporación de las soluciones de IA en las unidades serían muy buenas, ya que acompaña al operador desde la cabina y detecta acciones que podrían atentar contra su seguridad. He tenido la oportunidad de probar la tecnología de primera mano en pistas de prueba y es impresionante lo que ya existe en el mercado, donde literalmente en momentos de peligro la unidad toma el control para proteger a todos.



La ANTP durante el Foro, solicitó a las autoridades retirar de la circulación los camiones de carga que tienen más de 20 años de antigüedad, buscando hacer más eficiente y rentable el traslado de las mercancías, sólo tengamos en cuenta un dato impactante: 20 camiones con más de 20-25 años de antigüedad es igual de contaminante que 1 solo camión, pero de reciente tecnología, dicho dato fue punto focal para hacer hincapié en avanzar urgentemente en un programa de cambio escalonado de unidades, de esa manera se buscará progresar más rápidamente.



(Francisco Cervantes, Presidente Nacional del Consejo Coordinador Empresarial y Francisco Suárez)

El fortalecer la logística y digitalización, son necesidades apremiantes en la era del nearshoring sostenible, donde se coloca en el centro de la agenda la urgencia de fortalecer la cadena logística de México y la adopción de tecnologías para hacer más eficientes los procesos en el sector; tenemos un gran momento para capturar al considerar la huella MUCHO más baja de la que tenemos por el suministro comparado de México vs. Asia, pero debemos reconocer que nosotros contamos con logística costosa, lo cual complica la implementación del nearshoring a gran escala.

(Cámaras Industriales de México y autoridades federales, entre otras personalidades: Alex Theissen, Presidente de la ANTP, Alejandro Malagón, Secretario General de CONCAMIN y Jose Abugaber, Presidente Nacional de CONCAMIN.

En capital humano se presentaron ejemplos donde se iniciaron programas para reclutar cada vez más mujeres choferes de unidades, donde urge avanzar más en los números y porcentaje de mujeres participando en el sector, acompañado de más capacitación para mayor eficiencia en el manejo de la unidad, junto con la seguridad que siempre es primero.

En temas de mantenimiento predictivo apalancado de la tecnología, será fundamental para optimizar todo el proceso y buen funcionamiento de las unidades que tenemos en México, el estado del arte en tecnología, así como anuncios impresionantes de nuevas flotas de carga de vehículos eléctricos no deben quedarse afuera.

Según los líderes de la industria que presentaron los avances, será fundamental prepararse para lo que viene:

* Modernizar la flota.

* Identificar el tipo de usos que podrán adoptar primero (en función de kilómetros recorridos, tipo de rutas, carga, etc.)

* Realizar pilotos para adaptar la disponibilidad de vehículos con el tipo de operaciones (sobre todo en términos de autonomía y rendimientos).

* Ser esencialmente “early adopters” en IA en el transporte.

En la medida que voy conociendo más de cerca la industria y no solo desde la trinchera de plantas que tuve la oportunidad por más de 10 años, dentro de coordinar el control de producción y logística de plantas de latas de acero y aluminio desde Baja California, ahora los avances se deben apoyar con capacitación intensa al capital humano, nearshoring sostenible y no se diga en los estados fronterizos que ya tienen todo para detonar, pero de la misma manera mucho más estados y regiones de México deben capitalizarlo de la mano con la “IA”, optimizar cargas, cerrar círculo de viajes y sobre todo aprovechar el talento e ingenio mexicano, con ello se dan las condiciones para realmente tener un crecimiento sostenible exponencial en la región.



(Directivos de Compañías: Coca Cola FEMSA, Oxxo, Oxxo Gas, Solistica, ANTP y FEMSA)

Tenemos en la ecuación expertos en movilidad, “IA” y cercanía a los mercados más importantes del planeta, ahora solo falta sumar más sectores para que se convierta en movilidad sostenible y detonar más el uso de tecnologías verdes, incrementar los puntos de carga eléctricos, así como la adopción de más tecnologías que requerimos para las diferentes vías de transporte, como la terrestre, aérea y marítima: ¡¡¡En México SÍ podemos convertirnos en líderes en todos los sentidos de movilidad integral sostenible!!!