Muy estimadas y estimados lectores de este tan querido Diario Judío:

Sé que desde hace mucho tiempo no escribía una columna tanto por cuestiones laborales como por también emprender junto al jefe editor, Isaac Ajzen, otros proyectos de esta casa. Sin embargo, el día de hoy les quiero compartir de nueva cuenta una columna reflejando la historia judía de un lugar muy particular, poco sonado y con mucha aportación en la historia del “Deep South” estadounidense desde una localidad llamada Florence, en el estado de Alabama.

Generalmente cuando hablamos de judaísmo o cultura judía en Estados Unidos nos enfocamos primordialmente a New York, New Jersey, Florida, California, Illinois y Pennsylvania, pero dentro de los más de siete millones y medio de judíos y judías que viven en este país (datos oficiales, muy posiblemente sea mayor el número) seguramente encontramos muchos lugares donde por destino cultural, educativo o económico algunas familias decidieron establecerse sin perder su identidad y mostrando apertura hacia los demás miembros de la sociedad. Justamente, a una sociedad poco nombrada en América Latina, como lo es el estado de Alabama, fui de visita en el mes de septiembre para trabajar de la mano con la Oficina de Asuntos Internacionales de University of North Alabama, en la localidad antes mencionada para generar proyectos en común con la universidad en la que trabajo en México. Eran los días de año nuevo, por lo que a pesar de que sabía que había restricciones sanitarias y no se realizaban actividades de forma presencial, no me quise perder la oportunidad de visitar al corazón de la Comunidad Judía de Florence, Alabama, la Sinagoga B´nai Israel.

En la pronta visita que hice, que agradezco las atenciones del Señor Phil Abroms y de Ken Wolf, como guía dentro del Templo y de su historia, también me obsequiaron el libro “Una Historia del Templo B´nai Israel, Florence, Alabama 1906 – 2016”, escrito por Erwin M. Coleman y que pudo abrirme a un más el conocimiento desde el inicio de los primeros judíos establecidos en el área de Shoals (contemplando: Florence, Muscle Shoals, Sheffield y Tuscumbia) hasta nuestros días. Justamente esta obra de compendio histórico nos muestra datos tan sorprendentes como cuando llegaron los primeros judíos al área en 1840, los hermanos Joseph e Isaac Friedman, mercaderes provenientes de Cincinnati, que durante el tiempo que residieron en la localidad vecina de Tuscumbia ayudaron a liberar a un afroamericano llamado Peter Still pagando para eliminar su esclavitud y a reencontrarse con su madre y hermanos, siendo uno de los líderes del movimiento abolicionista. Otro dato histórico de gran relevancia es que una familia llegada en el siglo XIX a la localidad, los Bresler Weinbaum, tuvieron relación con la tan reconocida activista y escritora, Helen Keller. Cabe destacar que, durante el siglo XIX hasta el año de 1908, en el cual se erigió el primer templo en Sheffield, la comunidad tuvo el apoyo de algunos miembros de la Iglesia Bautista y de la masonería de la región para llevar a cabo sus rezos, festividades y funerales. Este gesto fue el inicio de una gran amistad interreligiosa de la región, tendiendo también la ayuda de la comunidad al prestar su templo para los servicios religiosos de la Iglesia Presbiteriana de Sheffield tras sufrir un devastador incendio en 1940.

Durante el siglo XX, no se puede dejar fuera el papel de la comunidad durante los años de la Shoá y la Segunda Guerra Mundial. En 1940, fue solicitado el Rabino Luitpold Wallach para liderar la comunidad siendo refugiado de la Alemania nazi, solamente un año más tarde se procuraban los recursos para traer a su familia y ponerla a salvo. Junto a la Iglesia Episcopal Trinity, la Iglesia Presbiteriana, entre otros miembros de iglesias cristianas, dedicaron en 1943 la denuncia y pronunciamiento ante la persecución nazi contra los judíos en Europa, logrando realizar “un día de compasión por los judíos perseguidos” y logrando la publicación en el diario “The Florence Herald” acerca de reportes de la represión sistemática perpetrada por el régimen alemán de aquellos años. Hasta el año de 1950, la comunidad continuó su labor de apoyo y donaciones al frente, a las víctimas del holocausto y a su acogida de refugio tanto en Estados Unidos como en Israel, además del reconocimiento a sus miembros que sirvieron el ejército estadounidense.

Algo que no podemos dejar pasar es el título de esta redacción, la cual nombra B´nai Israel, nombre del templo que dio inicio su construcción en el año 1954, ya en la ciudad de Florence, y que hoy se mantiene activo por sus actividades dentro y fuera de su estructura. Es un templo que se planeó para acoger a todo tipo de actividad comunitaria, desde los rezos, las fiestas, actividades culturales, y de apoyo a la comunidad. Justamente, la locación de Hawthorne Street, es muy importante al estar muy cerca del centro de la ciudad con mayor población del área de Shoals y de University of North Alabama, al servicio de los locales como también de cualquier miembro universitario que quiera contribuir. Dentro de sus miembros destacados durante el siglo XX hasta nuestros días, podemos mencionar a Stanley Rosenbaum, que durante los años de la lucha por los derechos civiles mostró resistencia contra las injustas condiciones de la comunidad afroamericana aún frente a ataques del Klan y hostigamiento del mismo gobernador del estado; también June Florman, primera presidenta de una congregación judía en Alabama en 1974 y miembro destacado por su aporte al aprendizaje durante el retiro por parte de la universidad; Doryce Levi, quien fuera reconocida por su labor social y artística en la región, la familia Abroms por su dedicación al servicio comunitario y en su apoyo a la universidad; Erwin M. Coleman como reconocido académico, recopilador histórico de la historia de la comunidad y veterano de la Segunda Guerra Mundial; y desde luego, a la Rabina Nancy Tunic, actual líder religiosa de la comunidad y destacada profesional en la música de la región, entre muchas y muchos que nos hacen ver la grandeza de una comunidad en lo profundo del sur de Estados Unidos.

Gracias por su atención