Carta abierta a Josep Borrell

Señor

Secretario General de la Unión Europea

Sr. Josep Borrell

De mi consideración:

He visto en medios de prensa su reacción ante los ataques terroristas de estos días, misiles desde Líbano, misiles desde Gaza, ataques personales con muertos y heridos en las calles y carreteras de Israel.

He visto que usted pide moderación y proporcionalidad en la respuesta.

Ya son varias las cartas que he hecho públicas en las que crítico sus procederes desde que ocupa el cargo de secretario general de la Unión Europea, pero usted continúa cometiendo los mismos errores.

La moderación de Israel está más que clara: el ejército no entra a Líbano o a Gaza para aniquilar a nuestros enemigos, la policía y el ejército no masacran a los terroristas sino los encarcela, los juzga la Justicia y no se les da pena de muerte. Solamente cuando hay intercambio de tiros o enfrentamiento con terroristas armados existe la posibilidad de que algún terrorista muera.

En cuanto a la proporcionalidad debo decir a usted que la mejor proporción se daría con los dineros que ustedes los países europeos le dan a los terroristas, o sea que ante las fortunas que recibe Mahmud Abbas, la Autoridad Palestina, Hamas, Jihad Islámica y otros, tanto de los países europeos como de la ONU y UNWRA, el Estado de Israel debería enviar a su ejército a eliminar a todo palestino que se mueva.

Usted, señor Borrell, usted y los gobernantes europeos tienen mucha culpa de estos insucesos, donde estos días también fueron asesinados ciudadanos europeos que estaban en Israel por turismo.

Usted, señor Borrell y el organismo que dirige, nada hacen contra los terroristas y nada contra Irán, principal sostén del terrorismo a nivel mundial.

Usted señor Borrell y todos los miembros de las Naciones Unidas no sirven para los cargos que poseen, no sirven ustedes y no sirven ni la Unión Europea, ni las Naciones Unidas, ni la UNWRA, ni la UNIFIL. Si tuvieran algo de conciencia, algo de respeto, algo de humanismo no podrían dormir ante la actual situación, que no es sólo los ataques terroristas a Israel, tampoco saben parar ni una sola guerra, y tenemos el claro ejemplo de la invasión rusa a Ucrania.

Ustedes deberían renunciar, todos, los delegados en UE y en ONU. De esa forma tal vez los gobernantes de los respectivos países harían algo para detener los conflictos.

No quiero escribir este tipo de carta, pero usted me obliga cuando ante cada atentado terrorista en el que sufre la población israelí, usted pide moderación en igualdad a “ambas partes”. Usted está poniendo al Estado de Israel en la misma altura, el mismo nivel, que terroristas asesinos que atacan a civiles en forma traicionera.

Su actitud señor Borrell ya no deja otro camino que pedirle que se vaya, que le deje el lugar a alguien con conciencia. Y todavía se lo estoy pidiendo con inmerecido respeto. Si repite sus vergonzosas declaraciones le aseguro que ya no seré tan respetuoso con usted.

I S R A E L