Carta final del líder de la oposición rusa Alexey Navalny: ‘Demostrarán que hay muchos en Rusia que no quieren a Putin para el quinto mandato. No sean perezosos, por favor: vengan a los colegios electorales al mediodía y tomen fotografías’

Del 15 al 17 de marzo de 2024 Rusia celebrará sus elecciones presidenciales. El 14 de marzo de 2024, amigos y asociados del fallecido opositor ruso Alexei Navalny publicaron una carta que escribió en la colonia penal de Kharp antes de su muerte con instrucciones para que se publicara antes de las elecciones.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny durante su período de condena en una colonia penal (Fuente: Kommersant/ Emin Jafarov).

La siguiente es la carta de Navalny:[1]

«Las elecciones son muy dudosas y los candidatos muy falsos, pero un voto tiene valor y es su voto»

«Los atormenta [la cuestión de por quién votar], pero yo estoy bien. No tengo ese problema: los presos no votan.”

«Pero tengo otro problema: ustedes están sufriendo por no saber qué hacer el 17 de marzo al mediodía, cuando acudan a las urnas. Intentaré resolverlo por ustedes. Con la ayuda del fotón.“

«Yo mismo he llamado [a los votantes] a votar contra Putin, es decir, [a votar] por cualquier otro candidato. Pero no importa cuántas veces lo repito, no importa por quién voten, ni matemáticamente, ni políticamente: todavía tendrán que permanecer en la cabina de votación con un bolígrafo sobre la papeleta.”

«Y de alguna manera, tendrán que decidir qué nombre incluir en la boleta. Y las elecciones son muy dudosas y los candidatos muy falsos. Pero un voto tiene valor y es TU voto.”

«Incluso si fuera necesario votar por alguien que esté en contra de Putin, uno todavía quiere tener algún tipo de patrón de votación. Uno quiere votar inteligentemente, con sentido.”

«Me parece que lo más inteligente sería votar por todos los que no sean Putin de manera uniforme, sin señalar a nadie. Esto nos conviene [2], entre otras cosas, porque convendrá a todos los candidatos y a sus partidarios. En principio, seguramente obtendrán algunos votos y no se opondrán a nuestra estrategia (en la práctica, dirán en voz alta lo que el Kremlin les diga).”

«Es decir, lo lógico sería votar según el principio del número aleatorio.”

«Y en este sentido Albert Einstein, Niels Bohr y Werner Heisenberg con su [principio][3] de incertidumbre acuden en ayuda de los votantes rusos.”

«Como sabemos, en el famoso debate de Einstein y Bohr sobre ‘¿Dios juega a los dados?'[4] Bohr ganó, y la ciencia ha establecido que sí, Dios juega a los dados, y el principio de incertidumbre nos dice que es imposible medir dos parámetros relacionados de una partícula, como su posición y momento, con precisión al mismo tiempo. Cuanto más exactamente se mide uno de estos parámetros, menos precisa será la medición del otro. En pocas palabras, si sabemos dónde está un fotón, no sabemos la dirección de su vuelo, y si sabemos exactamente su dirección, no tenemos idea exactamente de dónde está.”

«Es decir, si simplificamos la física cuántica al estado de ‘Ella Pamfilova'[5], resulta que si disparamos un fotón a cuatro objetivos: los nombres de los candidatos y el punto ‘invalidar la papeleta’,[6] ] entonces NADIE sabe realmente y no puede predecir dónde afectará.”

«‘¿Entonces qué?’ preguntarás, estupefacto, ‘¿nos estás sugiriendo que disparemos fotones a los nombres de los candidatos?’”

«Bueno, sí, lo sugiero.”

«¡Ya tenemos un cañón de fotones!”

«¡En serio! Estaba leyendo una biografía de Einstein hace unos meses, y fue entonces cuando se me ocurrió la idea y pedí [a mis asociados] que hicieran esto. Tenemos un dispositivo de física en nuestra oficina».

Generador cuántico de números aleatorios «QUANTIS» (Fuente: Navalny.com/)

«Probarás que hay muchos en Rusia que no quieren a Putin para el quinto mandato. No seas perezoso, por favor: ven a los colegios electorales al mediodía y dispara fotones»

«Es pequeño y tiene un diseño sencillo. En este dispositivo, los fotones, partículas individuales de luz, se dirigen a un espejo translúcido. Con una probabilidad del 50-50, o se reflejan en el espejo o lo atraviesan. Si un fotón es reflejado, golpea uno de los sensores y este golpe se registra como un «cero». Si pasa a través del espejo, golpea otro sensor, ese golpe se registra como «uno». Es imposible predecir de antemano qué pasará exactamente con un fotón, y esta característica se utiliza en particular para el cifrado cuántico.”

«Y tenemos una aplicación para iPhone y Android. Cuando presionas el botón ‘votar’ [en la aplicación], el dispositivo disparará fotones al espejo. Para elegir una de las 4 posiciones, se necesitan dos fotones; ellos pueden formar cuatro combinaciones de «ceros» y «unos». La única combinación que recibirás [a través de la aplicación] determinará cuál de las opciones es tuya.”

«Puedes hacer lo mismo a través del bot ‘Smart Voting’.”

«Dependiendo de tu visión del mundo, puedes creer que Dios, la Naturaleza, el Caos, el Cosmos, el azar o la Madre Morsa tomaron la decisión por ti.”

«No hay trampa. Eres tú quien dispara este fotón, y vuela especialmente para ti. Les recuerdo que los fotones vuelan a una velocidad ligeramente superior a la velocidad a la que la CCE (Comisión Central Electoral) presenta nuevas falsificaciones, por lo que nuestro dispositivo puede hacerle frente con un gran número de usuarios.”

«Descarga la aplicación (iOS, Android). Ya está funcionando. Puedes jugar con ella un rato y, antes de emitir el voto, puedes disparar un fotón de nuevo.”

«Espero que nuestro compromiso les ayude a decidir qué hacer el 17 de marzo al mediodía, ahora que de todos modos acudirán a las urnas, y ponga fin a la discusión inútil sobre por quién votar.”

«Demostrarán que hay muchos en Rusia que no quieren a Putin para un quinto mandato. No sean perezosos, por favor: vengan a los colegios electorales al mediodía y disparen fotones».

[1] Navalny.com/p/6674/

[2] es decir, aquellos que apoyan la postura de Navalny.

[3] El autor hace referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg, un concepto fundamental en la mecánica cuántica.

[4] El autor se refiere a la afirmación de Albert Einstein: «Dios no juega a los dados con el universo» y a los debates públicos sobre la mecánica cuántica entre Albert Einstein y Niels Bohr.

[5] Ella Pamfilova es una política rusa y presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC).

[6] Además de Vladimir Putin, en las elecciones de marzo habrá otros tres candidatos (Nikolay Kharitonov, Leonid Slutsky y Vladislav Davankov).