Inicio - Elecciones en Irán de 2024 – Parte III: Khamenei y los portavoces del régimen promocionan elecciones ‘gloriosas’ con una participación electoral del 41%, pero en 2001 Khamenei calificó la participación del 40% en Occidente como ‘vergonzosa’ y agregó: ‘Es obvio que su pueblo no confía en su sistema político, que no les importa y que no tienen esperanzas”