Destacado periodista saudita Tariq Al-Homayed: “Las milicias respaldadas por Irán son una amenaza para todos los países árabes; Debemos formular un plan árabe-estadounidense-europeo para abordar esto”

En su columna del 24 de abril de 2024 en el diario londinense Al-Sharq Al-Aswat, el ex editor del diario, el periodista Tariq Al-Homayed, aborda el plan de la Unión Europea para imponer nuevas sanciones a Irán, centrándose en su industria de drones y misiles. El autor señala que estas sanciones, que surgen en respuesta al ataque directo de Irán contra Israel, tienen como objetivo mitigar las preocupaciones de seguridad israelíes, pero no están orientadas a producir estabilidad a largo plazo al atacar el peligro más flagrante que enfrenta la región: a saber, las milicias respaldadas por Irán que amenazan a todos los países árabes. Al-Homayed advierte que, en Siria, por ejemplo, las milicias iraníes controlan la frontera entre Siria y el Líbano; en el Líbano, Hezbollah, con sus armas, tiene paralizado al país y mutiladas sus instituciones, convirtiéndolo en un «Estado mafioso»; en Yemen, los hutíes han envuelto al Estado en una crisis exterior para servir a los intereses iraníes, destruyendo el país y perturbando el comercio mundial; en Irak, las milicias respaldadas por Irán también son cada vez más dominantes, y en Libia las fuerzas respaldadas por Irán están avivando una crisis que amenaza no sólo a la propia Libia sino también la seguridad de los países europeos.

Al-Homayed concluye que los árabes deben adoptar una postura colectiva y participar en la formulación de un «plan árabe-estadounidense-europeo para hacer frente a todo esto. La amenaza de las milicias», agrega, «debe ser nuestra principal preocupación en cada situación». «No hay ningún Estado árabe moderado que no tenga milicias iraníes en sus fronteras, y eso debería ser una línea roja».

Tariq Al-Homayed (Imagen: Marefa.org)

Los siguientes son extractos de su artículo publicado en la edición en inglés de Al-Sharq Al-Awsat.[1]

«La Unión Europea está discutiendo la imposición de sanciones adicionales a Irán tras su ataque directo a Israel mediante drones y misiles. El debate gira en torno a las sanciones a la producción iraní de drones y misiles, así como a las industrias que fabrican piezas para estas armas y las ensamblan. ¿Pero, es eso suficiente? Ciertamente no. Los estados árabes moderados deberían acordar una narrativa compartida de rechazar a las milicias iraníes en nuestra región y su presencia en las fronteras de nuestros países. Sé que no sería fácil, pero la alternativa es la destrucción de los Estados árabes y la noción de Estado en el mundo árabe.”

«La verdad es que Estados Unidos y Occidente no han tomado medidas ahora para imponer la estabilidad regional, sino para evitar que se repitan los acontecimientos recientes y convencer a Israel de que postergue las represalias más amplias contra Irán. El objetivo es desactivar las tensiones, no crear soluciones sostenibles. Esto no equivale a apoyar la estabilidad en la región o disuadir la expansión iraní. Estas acciones simplemente pretenden mitigar las preocupaciones de seguridad de Israel, y eso es peligroso. De hecho, la prioridad es salvaguardar a nuestros países moderados, así como lo que queda de los países árabes que han sido drenados, sacudidos o paralizados por las milicias iraníes.”

«Algunos son estados fallidos, como Siria, donde encontramos fuerzas estadounidenses, rusas y turcas, así como ocupación iraní a través de milicias como la Brigada Fatimiyoun, la Brigada Zainabiyoun y Hezbollah. Hace apenas unos días, nuestro periódico publicó un artículo sobre cómo la frontera sirio-libanesa está controlada «por pandillas y clanes».

«También tenemos el Líbano, donde Hezbollah ganó hegemonía a través de su arsenal, paralizando el Estado, paralizando la presidencia, los bancos y el poder judicial, y convirtiendo al Líbano en un Estado mafioso. Vemos secuestros y asesinatos físicos y morales, con compañeros periodistas perseguidos por razones endebles.”

«Y está Yemen, donde la inútil imprudencia de los hutíes ha perturbado el transporte marítimo y arrastró al Yemen a una crisis con la que no tiene nada que ver, para servir a los intereses iraníes. Sus acciones están empujando al país al borde de una crisis económica, nutricional y de seguridad. Sudán se encuentra en una situación igualmente grave. La situación en Sudán es un crimen contra el pueblo y lo que queda del Estado. Los pretextos son extremadamente débiles y sus refutaciones nunca van más allá de culpar a todos y acusarlos de traidores. En realidad, todos los que tomaron las armas y han mostrado documentos extranjeros tienen la culpa.”

«Irak es otro caso. La amenaza de que las milicias iraníes se vuelvan dominantes, con las Fuerzas de Movilización Popular al frente, está creciendo. Al mismo tiempo, Irak tiene realmente el potencial de crecer, y Bagdad no necesita apoyo financiero ni nada por el estilo. Todo lo que Bagdad necesita es voluntad, reforma política y poner todas las armas bajo el control del Estado central; la comunidad internacional y los países árabes moderados podrían ayudarlos a lograrlo. Esto garantizaría que las decisiones de guerra y paz sean tomadas por el Estado iraquí, no por milicias que reciben órdenes de Irán y aterrorizan a las voces racionales en Irak.”

«Por supuesto, también está Libia, donde se han desplegado fuerzas turcas y rusas, entre otras, y donde los Hermanos Musulmanes desempeñaron un papel fundamental. Lo peligroso de lo que está sucediendo en Libia es que tiene implicaciones que van más allá. El mundo árabe está impactando la seguridad europea, especialmente con la crisis de refugiados, por no hablar de sus repercusiones para la noción de Estado.”

«Aquí es donde nos encontramos hoy. Debemos desarrollar una postura árabe y un plan árabe-estadounidense-europeo para abordar todo esto. La amenaza de las milicias debe ser nuestra principal preocupación en todos los foros. No existe un Estado árabe moderado. que no tenga milicias iraníes en sus fronteras, y eso es peligroso. Debería ser una línea roja».

[1] English.aawsat.com, 24 de abril de 2024.