Politólogo ruso Iván Timofeev: ‘La idea de contrarrestar conjuntamente a Estados Unidos encuentra apoyo tanto en Moscú como en Beijing’

El politólogo y director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Ivan Timofeev, sostiene en su artículo del 15 de abril de 2024 para el Valdai Discussion Club que la actual crisis en las relaciones ruso-occidentales ha asestado un golpe sin precedentes al sistema de seguridad euroatlántico y delibera sobre la necesidad de establecer una nueva estructura de seguridad euroasiática. China y Rusia, sostiene, se esfuerzan por construir los contornos del nuevo sistema, que se basará en los principios de diálogo, distribución de responsabilidades y seguridad multidimensional.[1]

Ivan Timofeev, profesor asociado de la Universidad MGIMO, en un seminario de expertos organizado por el Consejo Ruso de Asuntos Internacionales. (Fuente: RIAC)

«Rusia ha visto cada vez más la expansión de la OTAN como una amenaza a la seguridad»

«Ya en abril de 2024, la idea del líder ruso estaba siendo perseguida durante la visita del ministro de ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, a China. El máximo diplomático ruso habló a la prensa sobre un acuerdo con los chinos para iniciar un diálogo sobre la estructura de seguridad en Eurasia, un tema que fue abordado durante la visita. El hecho mismo de que la idea de Putin apareciera en la agenda de negociaciones entre las dos grandes potencias sugiere que podría tomar forma concreta, tanto a nivel de teoría política como a nivel de práctica.”

«La idea de la seguridad euroasiática inevitablemente plantea preguntas sobre otros proyectos relacionados. Sergey Lavrov, durante su visita a Beijing, vinculó directamente la necesidad de una nueva estructura con los problemas de la seguridad euroatlántica construida alrededor de la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Las referencias a la experiencia euroatlántica parecen importantes por dos razones.”

«En primer lugar, el proyecto euroatlántico se distingue por su alto nivel de integración institucional. De hecho, está construido sobre la base de una alianza militar (OTAN), donde los miembros mantienen obligaciones estrictas. A pesar del fin de la Guerra Fría, la Alianza del Atlántico Norte no sólo sobrevivió, sino que también se expandió para incluir a los países del antiguo Pacto de Varsovia. La OTAN es la alianza militar más grande y, según estándares históricos, excepcionalmente estable.”

«En segundo lugar, el proyecto euroatlántico tras el fin de la Guerra Fría no pudo resolver el problema de la seguridad común e indivisible para todos los países de la región. La OSCE, en teoría, podría reunir tanto a los países de la OTAN como a aquellos que no lo hicieron. Pertenecen a la alianza, incluida Rusia, en una sola comunidad. Pero desde principios de la década de 2000, se produjo un proceso de politización de la OSCE a favor de los intereses de los países occidentales. Rusia ve cada vez más la expansión de la OTAN como una amenaza a la seguridad. Instrumentos como el Consejo Rusia-OTAN no pudieron absorber las crecientes contradicciones. La falta de instituciones efectivas e igualitarias que tuvieran en cuenta los intereses de Rusia y la integraran en el espacio de seguridad común condujo en última instancia a una creciente alienación y una crisis en las relaciones entre Rusia y Occidente. Esta transición estuvo acompañada de la degradación del régimen de control de armas, la erosión de las reglas del juego en el campo de la seguridad en el contexto de las operaciones militares de Estados Unidos y sus aliados, y la interferencia en los asuntos internos de los países postsoviéticos. La culminación fue la crisis ucraniana, cuya etapa militar finalmente determinó las líneas divisorias en Europa.”

«‘La región euroatlántica ya no existe como una única comunidad de seguridad. Se caracteriza por una bipolaridad asimétrica, con la Alianza del Atlántico Norte de un lado y Rusia del otro’».

«En el contexto del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, hay una intensa y creciente lucha entre Rusia y la OTAN»

«En el contexto del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, hay una lucha intensa y creciente entre Rusia y la OTAN. Aún no entró en la fase militar, pero se caracteriza por muchas otras dimensiones de rivalidad: desde la guerra de información hasta la guerra directa y asistencia militar occidental integral a Ucrania. La región euroatlántica no ha experimentado una crisis de este tipo desde el final de la Guerra Fría, lo que sugiere que, en el mejor de los casos, ya no existe un sistema de seguridad euroatlántico basado en una seguridad igual e indivisible, una reducción de la gravedad de la crisis gracias a un nuevo equilibrio de poder y a la disuasión mutua, manteniendo al mismo tiempo las líneas divisorias. En el peor de los casos, veremos un choque militar directo entre Rusia y la OTAN con la perspectiva de una escalada nuclear.”

«La experiencia del colapso del proyecto euroatlántico determina la necesidad de crear una nueva estructura con principios y fundamentos diferentes. En primer lugar, la nueva estructura debería basarse en la interacción de varios actores y no reducirse al dominio de uno de ellos, como el papel de Estados Unidos en la OTAN. En este sentido, es simbólico que las consultas sobre las cuestiones de seguridad euroasiáticas comenzaran precisamente entre Rusia y China, dos grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La creación de una nueva estructura ya se está llevando a cabo basándose en los principios del diálogo y la distribución de responsabilidades, en lugar de hacerlo de acuerdo con el principio de predominio de una sola potencia. Al mismo tiempo, esas medidas no se limitan a las relaciones bilaterales ruso-chinas y dejar un amplio espacio para la participación de otros países interesados. El principio de responsabilidad compartida y no dominio puede convertirse en uno de los principios clave de la nueva estructura.”

«Como otro principio, se sugiere la idea de seguridad multidimensional. No se limita a cuestiones militares (aunque siguen siendo fundamentales), sino que cubre una gama más amplia de temas, incluidas las ‘amenazas híbridas’ en forma de campañas de información, seguridad digital, la interferencia en los procesos internos y la politización de la economía y las finanzas. La naturaleza irresuelta de estas cuestiones en las relaciones entre Rusia y Occidente se ha convertido en uno de los factores determinantes de la crisis actual. Las discusiones sobre una nueva estructura de seguridad podrían incluir estas cuestiones en una fase temprana. El principio de indivisibilidad de la seguridad, no implementado en el proyecto euroatlántico, puede y debe convertirse en clave para la estructura euroasiática. Aquí está la implementación real, no nominal, de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de soberanía e igualdad.”

«Tanto Rusia como China se encuentran en un estado de rivalidad y competencia con Estados Unidos, aunque en el caso de Rusia en realidad entraron en la fase abierta, y en el caso de China aún no se han manifestado plenamente»

«El inicio de las consultas entre Moscú y Pekín sobre cuestiones relativas a una nueva estructura de seguridad, por supuesto, no indica todavía la creación de una alianza político-militar similar a la OTAN. Lo más probable es que veamos un largo proceso de maduración de los contornos y parámetros de la nueva estructura, inicialmente puede existir en forma de un foro o mecanismo de consulta de países interesados, que no esté cargado de obligaciones organizativas e institucionales excesivas. Luego se podrán probar formatos de interacción individuales en relación con cuestiones de seguridad específicas, incluidas, por ejemplo, la seguridad digital.”

«Una cuestión importante de la nueva estructura será su orientación funcional. La OTAN, en el pasado, surgió como un instrumento para contener a la URSS, y hoy la alianza ha cobrado una nueva vida, tratando de resolver los problemas de contener a Rusia.”

«Es posible que la nueva estructura de seguridad en Eurasia también se adapte a la tarea de disuasión.”

«Tanto Rusia como China se encuentran en un estado de rivalidad y competencia con Estados Unidos, aunque en el caso de Rusia han entrado en la fase abierta, y en el caso de China aún no se manifestaron plenamente. Al menos, la idea de contrarrestar conjuntamente a Estados Unidos encuentra apoyo tanto en Moscú como en Beijing. Al mismo tiempo, la construcción de una estructura de seguridad basada únicamente en la oposición de Estados Unidos reduce la posible inclusión del proyecto. Varios estados euroasiáticos están apostando por una alianza multilateral política vectorial y es poco probable que estén preparados para participar en una estructura destinada a competir con Estados Unidos. Lo contrario podría ser una situación en la que una alta inclusión desdibujaría la agenda de seguridad y la relegaría a ser una cuestión general sin exigir medidas específicas y coordinadas.”

«Hasta el momento quedan muchas preguntas sobre los parámetros de la estructura de seguridad euroasiática. Tendrán que resolverse tanto a nivel de diplomacia como de diálogo entre los expertos internacionales de los países interesados».

[1] Valdaiclub.com/a/highlights/eurasian-security-structure-from-idea-to-practice, 15 de abril de 2024.