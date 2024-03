Señales Financieras: Empezaron los debates, no se mueven las variables macro económicas

GPS FINANCIERO. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. La semana del 10 marzo cerró en 54,935. (Lejos del récord marcado de 58,226, unas semanas antes) Y cierra el 15 de marzo sobre 65,228. Se va lateral, en espera de noticias que la impulsen o regresen. El cete de 28 días paga11.18% El dólar se compra con 16-70 a17.53 dependiendo monto e institución. El euro cotiza en 19.10 y el petróleo Wti 82.16

Se cumplen 33 meses de tasas altas en BANXICO, el razonamiento que se dice influirá en la baja de tasa será el nivel de inflación: 4.45% es la reportada. La subyacente fue de 4.63% a febrero de este año. Hay voces que dicen que ya debería bajar. Los tenedores de papel de inversión (cetes) no opinan igual. Hasta ahora, no se ven señales de que se afecten las macro variables. Con los datos disponibles.

ÁMBAR. Platicábamos la semana pasada sobre la razón de que el peso se haya convertido en superpeso. Me encuentro un artículo de El Economista sobre el informe “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico” elaborado por el think thank Signos Vitales.

“Las remesas recibidas en México el año pasado ascendieron a 58,497 millones de dólares, un flujo sin precedentes. Lo anterior representó un incremento anual de 13.4%, de acuerdo con la información del Banco de México (Banxico)…

Paralelamente, el informe destacó señales que sorprenden y una de ellas es el aumento en el envío de las remesas de ocho estados de Estados Unidos en donde la población mexicana es poco representativa…

El caso más emblemático es el de Minnesota en donde viven cerca de 200,000 paisanos, no obstante, ocupó el tercer lugar en cuanto a número de transacciones a México sólo por detrás de California y Texas…

El envío de remesas desde Minnesota fue 8.3% del total en el 2022 y, además, ha tenido un crecimiento de 585.3% entre 2018 y 2022, de acuerdo con el documento” Estos son algunas cifras y datos que ha encontrado Signos vitales…

Estimamos que el monto observado en 2022 superó la trayectoria de largo plazo hasta en 15,000 millones de dólares. Entonces, aquí ponemos en tela de juicio esta brecha que atiende al menos a dos fenómenos: éxodo en América y lavado de dinero, muy relacionado con las actividades del narcotráfico”, explica el informe artículo que puede usted consultar en el Economista del 28 marzo 2023.

Han aumentado las remesas que recibe nuestro país: a noviembre de 2023 llegaron a México 4,908 millones de dólares por concepto de remesas familiares, +1.9% respecto del año anterior. En enero de 2024 la cifra alcanzó 4,575 MD según reporte de BANXICO. ¿Operación hormiga?

ZONA DE NIEBLA. Los temas de los debates tendrán que ser agua, movilidad, las mujeres y el feminismo, seguridad, Pemex, economía y empleo informal, delincuencia organizada que está orientando el voto, muerte de un normalista más de Ayotzinapa, el uso de la bandera en Palacio Nacional sólo para sus actos oficiales, las refinerías que quiere cerrar.

LLANTA PONCHADA. Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casa fuerte, diputada española, propuso defender la democracia, decir no al populismo y evitar ser narcoestado. Es una propuesta sensata. Cuando en el mundo se aprecia una nueva división de gobernantes y de partidos: políticos, antes era izquierda vs derecha, socialismo ante libre mercado; ahora, surge un nuevo enfrentamiento Populismo, ante las fallas que ha tenido la democracia. El populismo puede ser de izquierda y de derecha. De izquierda tendríamos a Alemania, España, Grecia, Venezuela Bolivia, Colombia por citar pocos. Ejemplo del segundo es EUA y Donald Trump, Hungría, Italia, Francia, Argentina.

Así que ahora tenemos tres posibles modelos políticos, disfrazados con alguna otra etiqueta que les haga sentir “diferentes”.

ROJO. El 11 de marzo Suecia pasó a formar parte de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, el estado número 32 de esta organización. El artículo 5 dice “un ataque armado, contra una nación miembro desencadena la acción colectiva” Lo que debe incomodar a Rusia, quien ha manifestado que podría haber consecuencias. Esto debe formar parte de los criterios que usted debe tomar en cuenta para su planeación financiera.

CURVAS. Moodys baja la calificación de Televisa de Baa2 a Baa3, ambas, dentro de moderado riesgo de crédito. No hay de qué preocuparse.

<Cuando dos debaten, pierde el que respira> Dicho popular.

“Sea feliz en el puente”