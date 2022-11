Cada pareja es diferente de otra, por ello una excelente comunicación es la clave para una óptima comunicación.

Se sugiere para lograrlo: ser directo/a, abierto/a y honesto/a, para tratar los sentimientos y puntos de la relación. Más lograr una excelente relación es algo realmente difícil pues los enfrenta a las diferencias que cada uno trae a la relación y una buena comunicación significa ser capaces de mantener un diálogo, de saber escuchar al otro y no terminar atrapados en monólogos mutuos.

Comunicarse adecuadamente significa el ser capaz de mantener un diálogo, el saber escuchar al otro, y además ser capaz de escuchar la posición de su pareja.

Comunicarse adecuadamente, significa evitar decir que se está de acuerdo con temas con los cuales NO se está de acuerdo, o permanecer en silencio o con temor por la reacción del otro, para ello sugerimos:

1.- Escuchar no es siempre lo que crees: Escuchar parece ser muy simple de realizar, mas no lo es y no todo el mundo lo sabe hacer. Ejemplo: “yo escucho lo que mi pareja me dice, más si no estoy de acuerdo o creer que se equivoca, inmediatamente pienso en cómo argumentar y mostrarle que “yo tengo razón”… en lugar de hacerle preguntas sobre lo que siente y lo que le disgusta de lo que ha contado, de esa manera es más agradable la plática.

2.- Valora a tu pareja: este es uno de los requisitos más importantes para mejorar la comunicación, lo cual no es tan fácil, dado que se está acostumbrado a señalar lo que no está bien en el otro, lo que hace mal o no funciona. Se trata de construir una relación de igual a igual, en la que puedan existir tanto las críticas constructivas como la admiración. Si nos consideramos superiores o inferiores a nuestra pareja perderemos la posibilidad de mantener una comunicación respetuosa y enriquecedora. Haz cumplidos, valora sus acciones, decisiones, esfuerzos y sus cualidades.

3.- Domina el arte de la discusión: se recomienda tener discusiones con la “cabeza fría” y no con la “sangre caliente”, es decir que se debe estar en control de uno mismo a fin de hacer las mejores elecciones posibles a la hora de discutir. No veas a tu pareja como un adversario o rival que se tiene que derribar.

Estas son algunas ideas acerca de una buena comunicación de pareja.

En Maayan Hajaim estamos para apoyarte ¡Háblanos!

Línea de apoyo las 24 horas 555292 5131 y 555989 5135