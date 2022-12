Le matin du 9 décembre 1942, 3 000 hommes âgés de plus de 18 ans doivent se présenter pour travailler au service des nazis, mais seuls 125 hommes se présentent.

Le Colonel S.S. Walter Rauff se rend alors à la Grande synagogue de Tunis, où il fait irruption et arrête tous ceux qui s’y trouvent, ainsi que tous les Juifs qui se trouvent à proximité. Les arrestations de juifs continueront tout au long de la journée, y compris aux alentours de l’école de l’Alliance israélite universelle. Le Comité d’administration (organe représentatif de la communauté juive de Tunis) décide donc d’appeler au travail les Juifs âgés de 18 à 27 ans.

Dans l’attente, le Colonel Walter Rauff décide d’arrêter 100 notables juifs pour servir d’otages et être fusillés en cas de désobéissance. Dans l’après-midi, un millier de Juifs se présentent avant d’être répartis puis embarqués vers les camps de travail.

Au total, près de 5 000 Juifs sont envoyés aux travaux forcés dans 32 camps éparpillés dans le pays. C’est la communauté juive tunisienne qui finance ces camps et subvient aux besoins des plus de 5 000 hommes (âgés entre 15 et 45 ans) capables de travailler.

À partir d’avril 1943 commenceront les premières déportations vers les camps en Europe. Par manque de moyen, un seul convoi, et par voie aérienne, aura lieu vers les camps de concentration et d’extermination en Europe.

17 déportés juifs tunisiens ne sont pas revenus. Parmi eux, le boxeur Young Perez, arrêté en France, déporté à Auschwitz-Birkenau et décédé pendant la Marche de la mort en janvier 1945.