¿Conoces el trabajo del sastre?

Después del Holocausto, en el que más de seis millones de Yehudim fueron asesinados, Rab Yaakob Neiman estuvo con el famoso Jazón Ish (Rab Abraham Yeshayahu Karelitz, 1878-1953), quien habló sobre el tema y dijo:

—Si una persona difícilmente sabe una Mishná, ¿puede preguntar sobre un Tosafot? Por supuesto que no. Si es así, ¿cómo podemos entender nosotros los caminos de Dios?

Quien no conoce el trabajo de un sastre, al verlo trabajar piensa que está rompiendo toda la tela y desperdicia el material. Pero realmente está haciendo un bello traje.

Nadie en el mundo conoce los caminos perfectos por los que Dios nos lleva.

No está permitido preguntar: “¿Por qué?” Ya que es falta de fe. Pero sí se permite preguntar: “¿Para qué?” Ya que todo lo que nos sucede en esta vida es para una finalidad que Hashem quiere de nosotros.

Saludos.