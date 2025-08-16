¿Conoces el trabajo del sastre?

Después del Holocausto, en el que más de seis millones de Yehudim fueron asesinados, Rab Yaakob Neiman estuvo con el famoso Jazón Ish (Rab Abraham Yeshayahu Karelitz, 1878-1953), quien habló sobre el tema y dijo:
—Si una persona difícilmente sabe una Mishná, ¿puede preguntar sobre un Tosafot? Por supuesto que no. Si es así, ¿cómo podemos entender nosotros los caminos de Dios?
Quien no conoce el trabajo de un sastre, al verlo trabajar piensa que está rompiendo toda la tela y desperdicia el material. Pero realmente está haciendo un bello traje.
Nadie en el mundo conoce los caminos perfectos por los que Dios nos lleva.
No está permitido preguntar: “¿Por qué?” Ya que es falta de fe. Pero sí se permite preguntar: “¿Para qué?” Ya que todo lo que nos sucede en esta vida es para una finalidad que Hashem quiere de nosotros.
Saludos.
No preguntes porque, pregunta para que…
OK
Para que querria dios matar a un millon de niños?
Para que querria dios encontrar santuario para los criminales en America desde Canada hasta Chile?
Para que querria dios destruir comunidades enteras para beneficio de cosacos, rusos y alemanes alcoholicos.
Para que?
Tu sabes para que?
