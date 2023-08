Deke en una boda el novio rompe una kupa

En un sierto momento de una boda djudia, el novio piza enriva de una kupa i la rompe. Esta tradision es por akodrarmos la destruksion del Templo en Yerushalayim. De kualsiker manera, la lision es ‘En la alegriya personal, kale ke mos akodremos de la dolor, de las pedridades, i de las sufriensas del puevlo djudio i akodrarmos ke el mundo tiene menester de kurarse, i de sanarse.

El Talmud dize ke Mar bar Rabina fiesto la boda de su ijo. Remarko ke los rabinos ke estavan en la boda, estavan muy alegres. Enduna tomo una kupa presioza i la rompio delantre de eyos. De esta manera, los forso a los rabinos a estar seriozos.

Esto kere dizir, ke ande ay alegriya, deve de aver dolor.

Ma, esta enterpretasion agora esta kestionada. Los arkeologos deskruvrieron ke kuando el templo estava en su splendor, los djudios rompian una kupa echa de seramika, en el momento de boda. Si es ansina, no puede ser ke esta tradision tiene la entision de akodrermos la destruksion del Templo. Probablemente todos konosen la ekspresion, “No puedes meter en su lugar los guevos rompidos”. En otras palavras, los guevos rompidos son un evento irreversivle, ke no se puede reparar.

Lo mizmo se aplika a la kupa rompida. Puede ser ke puedes apegar las partes rompidas, ma nunka no va ser komo lo mizmo de antes. Es un evento irreversivle, ke no se puede reparar.

En una boda djudia kuando el novio rompe la kupa, esto semboliza la irreversibilidad de su kazamiento. Es por esto ke no se kanta ni se bayla asta ke el novio rompe esta kupa. Kuando la kupa se rompio, el kazamiento se afirma. No puedes tornar atras. Despues de este momento, el novio i la novia mas no son novios, agora se izieron marido i mujer.

Esta entrepretasion es muy lojika porke devemos de akodrarmos ke un kazamiento no es una koza ke puedes eliminar kuando keres. No es ke puedemos estar kazados mientras ke mos keremos bien. El rabino demanda al novio i a la novia si estan prometiendo de estar kazados en los buenos tiempos i en los negros tiempos asta ke la muerte los separa.

En los tiempos modernos de oy, kale romper dos kupas en mizmo tiempo. El uno lo va romper el novio i el otro la novia. La novia tambien va dar palavra ke el kazamiento es irreversible, no puedes tornar atras.

Oy, entre los rikos, se esta rankontrando mas munchas mujeres ke ombres ke keren divorsar.

PS – Tomado de la gazeta Shalom, eskrito por Dora Niyego