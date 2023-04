Día de Conmemoración del Holocausto: las historias de supervivencia de los encendedores de antorchas de este año

El Día de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto se celebrará este año y comenzará este lunes por la noche hasta el martes.

La Ceremonia de Apertura oficial del Día del Recuerdo del Holocausto se llevará a cabo el lunes a las 8:00 p. m., en la Plaza del Gueto de Varsovia, Yad Vashem, en el Monte del Recuerdo en Jerusalén. El presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu pronunciarán comentarios en la ceremonia de apertura. El presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, encenderá la antorcha conmemorativa. Shoshana Weis hablará en nombre de los sobrevivientes. El sobreviviente del Holocausto Efraim Mol recitará la oración El Maleh Rahamim por las almas de los mártires.

Durante la ceremonia, los sobrevivientes del Holocausto encenderán seis antorchas.

Los siguientes son los seis sobrevivientes del Holocausto que encenderán las antorchas conmemorativas y sus historias:

Tova Gutstein

Tova (Gitela) Gutstein nació en Varsovia en 1933 de Zanvel y Malka-Mania Alba, la mediana de tres hijos en una familia de habla yiddish. La familia vivía en el número 9 de la calle Niska, en el límite del área que luego se convertiría en parte del gueto de Varsovia, cerca de la plaza de la deportación ( Umschlagplatz ) .

Con el establecimiento del gueto en octubre de 1940, el padre de Tova fue enviado a trabajos forzados. Desde la ventana de su casa, Tova vio soldados alemanes disparando a hombres y mujeres jóvenes todos los días. Su madre hizo que un vecino colgara una sábana sobre la ventana para que Tova no presenciara los horrores .

La madre de Tova estaba demasiado débil para amamantar a su hermanito, así que le daba de comer pan disuelto en agua. Tova comenzó a cuidar el sustento de la familia. Salía del gueto a través de las alcantarillas y pedía comida a los polacos locales, a pesar de que amenazaban con entregarla a los alemanes. A veces, la joven recogía productos de los campos. Se ataba una cuerda alrededor de la cintura, se llenaba la ropa de comida y regresaba al gueto por las alcantarillas. A veces, los alemanes se paraban en la tapa de la alcantarilla y ella no podía salir. Cuando creció y sus zapatos se le quedaron pequeños, envolvió sus pies en trapos .

Cuando estalló el levantamiento del gueto de Varsovia, Tova estaba fuera del gueto en busca de comida. De repente, vio que el cielo se ponía rojo; el gueto estaba ardiendo. Corrió hacia su casa. Comenzó el bombardeo y vio gente cayendo y casas derrumbándose. Cuando llegó a su casa, ya estaba destruida y su familia se había ido. Dio media vuelta y salió corriendo del gueto. En el camino, vio muchos cadáveres tirados en las calles .

Tova logró llegar al bosque y fue apresado por los partisanos. La alimentaron y la vistieron con el abrigo y las botas de los soldados alemanes, así como con ropa que arrancaron de los tendederos. Tova vivió con ellos en el bosque durante aproximadamente un año y medio y aprendió ruso y polaco con ellos. Cuando los guerrilleros iban de misión, ella se metía en una zanja y los guerrilleros cubrían la zanja con ramas. Un día, los partisanos no regresaron; aparentemente fueron asesinados en acción contra los alemanes. Tova se quedó solo en el bosque .

Al final de la guerra, Tova salió del bosque. Recordó a su madre diciendo que al final de la guerra iría a Lublin, por lo que comenzó a viajar hacia la ciudad, aún ocultando su identidad judía. A finales de 1944 llegó a Lublin, que ya había sido liberada por el Ejército Rojo. Esperó a su madre en la estación de tren todos los días durante un mes. Cuando fue atacada por polacos antisemitas, el gerente de la estación la metió en un vagón de tren y la llevaron a la ciudad de Wałbrzych, donde jóvenes judíos la llevaron a un orfanato. Después de dieciocho meses, llegó a Alemania, donde encontró a su madre, hermana y hermano en un campo de refugiados en la ciudad de Ulm .

Tova emigró a Israel en 1948 y se convirtió en enfermera de hospital. Hoy ella es activa en ayudar a los sobrevivientes del Holocausto .

Tova y Binyamin, z”l , sobreviviente del Holocausto de Buczacz, tienen tres hijos, ocho nietos y 13 bisnietos .

Ben-Zion Raisch

Ben-Zion Raisch nació en 1932 en Chernivtsi, Rumania (ahora Ucrania). Sus padres, Max y Sara, eran dueños de una tienda de comestibles en la ciudad, y Ben-Zion estudió en la escuela judía local “Safa Ivriya”. Su hermano Poldy (Peretz) nació en 1938. Ese año, debido a incidentes antisemitas, su padre emigró a Eretz Israel (Obligatoria Palestina). En 1940, la Unión Soviética ocupó Chernivtsi. Los rusos se apoderaron de gran parte de la casa familiar y se cortó la conexión con Max .

En julio de 1941, los rumanos y los alemanes ocuparon Chernivtsi. Los judíos fueron obligados a usar la Estrella Amarilla y fueron confinados en un gueto. Después de unas semanas, Ben-Zion, su madre y su hermano pequeño fueron subidos a un vagón de ganado y llevados al campo de concentración de Mărculești, desde donde fueron llevados a los guetos de Yampil, Kryzhopil y Tsybulivka. Muchos de los prisioneros murieron de frío, hambre y enfermedades. Algunos fueron fusilados por los guardias .

La familia finalmente llegó al gueto de Zhabokrych, donde entraron a una casa sin puerta. Todos los ocupantes de la casa estaban tirados en el suelo. Poldy, de tres años, estaba débil de hambre. Al día siguiente, pidió sopa. Esas fueron sus últimas palabras. Murió en los brazos de su madre .

Sara intentó escabullirse del gueto para conseguir comida, pero un guardia la golpeó brutalmente. Ben-Zion la arrastró de regreso a la casa. Comenzó a gatear bajo las cercas del gueto y a recolectar remolachas azucareras que caían de los vagones de carga. A pesar de ser azotado por los cocheros, continuó haciéndolo para poder sobrevivir. En el verano, trabajó con aldeanos ucranianos. Los jóvenes ucranianos lo golpearon y le echaron perros. En el invierno, aprendió a tejer con la ayuda de agujas de tejer que hizo con una cerca de alambre de púas. Él y su madre tejían calcetines, guantes y suéteres para los aldeanos a cambio de papas .

A mediados de marzo de 1944, el Ejército Rojo ocupó la zona y Ben-Zion y su madre regresaron a Rumanía. Sara restableció contacto con Max, y en enero de 1946 Ben-Zion llegó a Eretz Israel, con su madre. Tras ocho años de separación, el joven de 14 años apenas conocía a su padre .

Ben-Zion se convirtió en técnico inalámbrico en las FDI y, después de su servicio militar, estudió ingeniería electrónica en el Technion-Israel Institute of Technology. Trabajó en la empresa de tecnología de defensa Rafael durante muchos años, donde estuvo involucrado en el desarrollo de la guerra electrónica. Durante la Guerra de Yom Kippur, su equipo descifró el funcionamiento de un misil antiaéreo soviético y desarrolló un sistema que desvió los misiles, salvando la vida de muchos pilotos. Ben-Zion y el equipo recibieron dos premios de seguridad de Israel por desarrollar tecnología militar.

Ben-Zion y su esposa Charna tienen tres hijos y una hija, 30 nietos y más de 70 bisnietos.

judith sohlberg

Judith Sohlberg nació en Amsterdam en 1935 de Rosette y Joseph van Dijk. Joseph era abogado y activo en la comunidad judía. Después de la ocupación de los Países Bajos por Alemania en 1940, Judith se vio obligada a llevar la Estrella Amarilla. Su padre, que hablaba alemán, trató de liberar a los judíos arrestados .

En 1943, tres alemanes tocaron el timbre y le dijeron a la familia: “Estén listos en cinco minutos”. Rosette vistió a Judith y a su hermana mayor Elisabeth con varias capas de ropa, y llevaron a la familia al teatro en Ámsterdam, donde estaban reunidos los judíos. Los miembros de la clandestinidad sacarían a escondidas a los niños del teatro, pero Judith y Elisabeth se negaron a irse para no distanciarse de sus padres .

En septiembre de 1943, en la víspera de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, Judith y su familia fueron deportados al campo de tránsito de Westerbork. Hombres y mujeres fueron separados unos de otros y enviados a dormir en grandes salones. Todos los martes, las deportaciones salían de Westerbork hacia el este. Antes de cada deportación, reinaba en el campo una atmósfera de miedo a la muerte. En una de las deportaciones, el abuelo de Judith fue llevado a Auschwitz y asesinado .

Judith y el resto de su familia fueron enviados a Bergen-Belsen. Al bajarse del tren, escuchó gritos de “¡Raus!” y vio alemanes con látigos y perros. Durante horas, Judith y los miembros de su familia permanecieron en formación, día tras día, en la nieve y el frío glacial. Debido a las condiciones, la abuela y el abuelo de Judith, el rabino Simon de Vries, murieron en Bergen-Belsen .

Rosette sabía alemán y, por lo tanto, fue llevada a trabajar en las oficinas alemanas. Ella robaría cortezas de pan quemadas y se las llevaría en secreto a sus hijas. Los adultos mantuvieron a los niños ocupados de forma encubierta. Judith estudió aritmética y bordado. Ella y Elisabeth bordaron una cubierta de jalá para Shabat, la decoraron con una inscripción en hebreo y guardaron pan seco en ella. En Pesaj, los prisioneros horneaban un pastel parecido a la matzá. Uno de los tíos escribió una Hagadá de memoria y los miembros de la familia la leyeron .

En el campo, los alemanes separaron a hombres y mujeres. Cuando se permitía que los miembros de la familia se reunieran, Judith iba a la choza de su padre y allí, a pedido de él, caminaba entre los enfermos que estaban acostados en la cama, les sonreía y los animaba a ponerse de pie porque su padre le decía que el que no se levantaba, no seguiría con vida .

En abril de 1945, los miembros de la familia fueron subidos a un tren que viajaba sin destino entre los frentes occidental y oriental adyacentes. Muchos de los prisioneros murieron en el tren. En una de las paradas, Judith y su hermana saltaron sobre los muertos en la puerta del auto, tomaron un saco de papas y lo metieron adentro. “Esas papas salvaron a mucha gente en el tren”, dice Judith .

Dos semanas después, el Ejército Rojo liberó a los prisioneros del tren cerca de la ciudad de Tröbitz.

Judith llegó a Suiza, donde conoció a Saul, un compañero suyo que había estado escondido con granjeros cristianos en los Países Bajos. Más tarde, los dos se casaron y emigraron a Israel en 1959 .

Judith y Saul tienen cuatro hijos, 24 nietos y 33 bisnietos.

Roberto Bonfil

Robert (Reuven) Bonfil nació en 1937 en Karditsa, en la región de Tesalia de Grecia, el único hijo de David y Efthymia Allegra (Simcha) .

En 1941, Italia ocupó Tesalia. Robert cayó enfermo, por lo que sus padres lo llevaron a Atenas con una identidad falsa para someterse a una cirugía. En ese momento, Atenas estaba bajo la ocupación alemana. En el camino de regreso a Karditsa, en la estación de tren de Domokos, la familia Bonfil vio trabajadores forzados judíos bajo la guardia de soldados alemanes. Uno de los trabajadores judíos les pidió pan. El padre de Robert le arrojó una hogaza de pan desde la ventana del tren, pero un soldado alemán mató a golpes al judío con la culata de un rifle. Entonces, un oficial alemán subió al vagón y preguntó: “¿Quién arrojó el pan?” Robert se quedó helado de miedo y su madre palideció, pero David respondió en un alemán entrecortado: “Nadie tiró pan de este carro”. El oficial se fue .

A fines de 1943, los alemanes llegaron a Karditsa. Robert y su madre se escondieron en una carbonera

búnker debajo de la casa. Su padre estaba en casa del obispo del pueblo, Ezekiel, a quien le enseñó francés. Cuando los soldados alemanes llegaron a la casa del obispo, el obispo se quitó el colgante de la cruz, lo colgó del cuello de David y lo presentó a los alemanes como su bedel .

Robert y sus padres escaparon en un carro tirado por burros bajo una lluvia torrencial y cruzaron arroyos embravecidos antes de llegar al pueblo de montaña de Dafnospilia (hoy Velessi). Cuando los alemanes se acercaron al pueblo, los miembros de la clandestinidad comunista llevaron a la familia de contrabando a Apidea .

En Apidea, la familia ortodoxa griega Goulas acogió a la familia, los instaló en una habitación de su casa y compartió su comida con ellos. David enseñó aritmética a los niños del pueblo, y su madre les enseñó a leer y escribir en griego .

Cuando los aviones alemanes bombardearon Apidea y las tropas alemanas se acercaron al pueblo, Konstantinos y Vassiliki Goulas llevaron a Robert y a sus padres a la espesura del bosque en la montaña y los escondieron en una cabaña. Se quedaron allí con una cabra y sobrevivieron solo con la ayuda de la familia Goulas. Recolectaron bayas bajo la nieve y bebieron la leche de cabra .

Cuando los alemanes se retiraron, Robert y sus padres regresaron a Karditsa, donde descubrieron que miembros de la familia de Efthymia habían sido deportados a Auschwitz y asesinados .

Robert se casó con Eva, una sobreviviente del Holocausto de Alemania, y emigró con su familia a Israel en 1968. Es profesor emérito de historia judía medieval y renacentista en la Universidad Hebrea de Jerusalén .

Robert y Eva tienen tres hijos, ocho nietos y dos bisnietos .

Konstantinos y Vassiliki Goulas fueron reconocidos póstumamente en 2018 como Justos de las Naciones. Sus hijos recibieron las medallas y certificados en su nombre en una ceremonia en Karditsa, con la participación de la familia extensa de Robert .

Efim Gimelstein

Efim Gimelshtein nació en 1935 en Minsk en la Unión Soviética (Bielorrusia) de Mikhail y Rachel Yudovich, judíos tradicionales que hablaban yiddish en casa. Sus abuelos vivían con ellos.

En junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética. El padre de Efim fue reclutado en el Ejército Rojo y murió en la batalla .

Aproximadamente un mes después de la ocupación alemana, se estableció el gueto de Minsk, y Efim y su familia fueron encarcelados allí. Fue testigo del asesinato de judíos en el patio y de la sangre de los asesinados que fluía por el suelo. Observó judíos ahorcados en la plaza y soldados y policías con armas y perros obligando a los convoyes de judíos a salir de la ciudad. Vio cómo metían a judíos en un vehículo, donde aparentemente los mataban con gas. Él y su madre sobrevivieron a varias Aktionen llevadas a cabo por los alemanes entre los judíos de Minsk .

Pinchas Dobin, el cuñado de Rachel, era constructor de estufas. En 1943, Pinchas y sus hijos cavaron un escondite debajo de la casa al lado del cementerio judío en el gueto. La entrada al escondite, destinado a siete personas, se hacía a través de una estufa de calefacción y cocina. Pinchas colocó comida y agua en el búnker .

En octubre de 1943, cuando los alemanes comenzaron a liquidar el gueto de Minsk, 26 personas ingresaron al búnker, incluido Efim, que era el niño más pequeño allí. Se sentaron en una oscuridad casi total, distinguiendo entre el día y la noche solo por la tenue luz que entraba por un pequeño orificio de ventilación. Las ratas trataron de morderse los dedos de las manos y de los pies . Después de que se acabara la comida y el agua, la madre de Efim saldría del búnker y se acercaría a conocidos rusos en busca de comida. Los escondidos comenzaron a morir de sed, hambre, debilidad y enfermedades, incluida la abuela de Efim. Los demás los enterraron en el suelo del búnker. La tierra removida de las tumbas fue rociada en el búnker, y así el piso se elevó, el techo se hizo más bajo y el espacio del búnker siguió reduciéndose .

Durante un entierro, el agua irrumpió repentinamente en el búnker. Afortunadamente para los que se escondían, el agua que subía se detuvo .

Permanecieron en el búnker durante nueve meses .

El 3 de julio de 1944, Minsk fue liberada y el grupo fue descubierto por soldados soviéticos. Solo sobrevivieron 13 de los 26 que entraron al búnker. No tenían fuerzas para caminar, y su visión estaba deteriorada por haber estado en la oscuridad durante tantos meses. Los soldados los llevaron en camillas a un hospital. Efim estuvo hospitalizado durante tres meses. Después de la guerra, su madre se casó con Yakov Gimelshtein, un partisano cuya familia entera fue asesinada en el Holocausto. Yakov trató a Efim como a un hijo .

En 1992, Efim y su esposa Rivka emigraron a Israel. Es voluntario en Yad Vashem y cuenta su historia a grupos de estudiantes de habla rusa .

Efim y Rivka tienen dos hijos y cinco nietos .

Malka Rendel

Malka Rendel nació en 1927 en la ciudad de Nagyecsed en Hungría, la más joven de una familia ortodoxa de ocho. El padre de Malka, David-Aaron Freundlich, murió en un accidente antes de su nacimiento, y su madre, Sara, se hizo cargo de la tienda de telas de la familia después de su muerte . Sus dos hermanos mayores emigraron a Eretz, Israel (Obligatoria Palestina), antes de la Segunda Guerra Mundial.

Al ingresar a la ciudad en 1944, los alemanes cerraron las tiendas propiedad de judíos, les prohibieron comerciar y les ordenaron usar la Estrella Amarilla. A Malka se le asignó la humillante tarea de limpiar la calle frente a sus amigos húngaros .

En mayo de 1944, los judíos de la ciudad fueron deportados al gueto de Mátészalka. Toda la familia extensa vivía en un apartamento .

Tres semanas después, Malka y su familia fueron deportados a Auschwitz en un vagón de ganado, un viaje de unos seis días. Al llegar, Malka trató de agarrar a su madre y a una de sus hermanas, pero la mayoría de la familia fue enviada a un lado, y Malka y sus hermanas, Miriam y Rachel, fueron enviadas al otro. Su madre le dio dos galletas y le dijo a sus hermanas: “Cuida a Malka”. De todos los miembros de la familia, solo Malka, Miriam y Rachel sobrevivieron a la selección .

Después de tres meses, Malka y sus hermanas fueron enviadas al campo de concentración de Płaszów, donde trabajaron en una cantera cargando piedras con sus propias manos en un frío glacial. Las personas a su alrededor morían constantemente por las explosiones de rocas. Los tres fueron devueltos a Auschwitz, y de allí fueron enviados a Neustadt, a una fábrica para tejer paracaídas .

En Hanukkah, las mujeres robaron aceite e hilos para encender velas improvisadas. “Me hizo sentir como en casa que no nos quitaron todo”, dice Malka .

A medida que se acercaba el Ejército Rojo, Malka y sus hermanas se vieron obligadas a emprender una marcha de la muerte hacia el campo de concentración de Gross-Rosen. Los presos que no podían seguir caminando eran fusilados. Por la noche, dormían uno en brazos del otro para mantenerse calientes. Para sobrevivir, Malka imaginó a su madre, su hogar y los alimentos que solía comer .

Malka y sus hermanas fueron trasladadas a Bergen-Belsen, donde murieron Miriam y Rachel. Fueron arrojados por la ventana sobre una pila de cadáveres. “Ese recuerdo todavía me persigue”, llora Malka. “Mamá les dijo que me cuidaran y me dieron su pan. Si no lo hubiera comido, tal vez hubieran sobrevivido” .

“ A veces no puedo creer que pasé por todo esto. Entonces me arremango y miro el número en mi brazo, lo que me prueba que sí sucedió “.

Después de la liberación, Malka fue trasladada a Suecia, donde fue hospitalizada. Tomó clases de sionismo y hebreo de emisarios que vinieron de Eretz Israel en una escuela establecida para los sobrevivientes .

Malka abordó un barco de refugiados a Eretz Israel, pero fue atrapada y encarcelada en los campos de detención británicos en Chipre, donde continuó estudiando hebreo hasta su eventual inmigración. Se convirtió en maestra y, después de jubilarse, enseñó hebreo a nuevos inmigrantes .

Malka y Yehoshua tienen tres hijas, once nietos, 36 bisnietos y un tataranieto.

Recitar la oración El Male Rahamim

Efraim Mol

Efraim Mol nació en 1938 en un suburbio de Bruselas, Bélgica, el único hijo de Reuven Yoel (Youlek) y Bella, quienes emigraron de Polonia a Bélgica al final de la Primera Guerra Mundial. Reuven Yoel, quien fue miembro del Beitar movimiento, creó carteras de cuero hechas a mano en una de las habitaciones de la casa familiar. En otro, Bella fabricaba sombreros de mujer .

En septiembre de 1942, la familia huyó a Francia con la intención de escapar a Suiza, pero fueron arrestados por la Gestapo en la ciudad de Besançon, cerca de la frontera suiza. Efraim y sus padres fueron llevados a la sede de la Gestapo en la ciudad. Por órdenes alemanas, los policías franceses separaron a Efraim de su madre y su padre. Bella lo besó y puso dos fotografías en su bolsillo: una de ella y otra de su padre. Efraim no tenía idea de que nunca volvería a ver a ninguno de ellos. El 18 de septiembre de 1942, Reuven Yoel y Bella Mol fueron deportados del campo de concentración de Drancy, cerca de París, a Auschwitz, donde fueron asesinados .

La policía llevó a Efraim, de cuatro años, al convento de Besançon. Las monjas se habían ofrecido como voluntarias para acoger a muchos niños judíos en la situación de Efraim. Después de unas semanas, Efraim fue enviado a un orfanato judío en París, junto con otros niños y niñas del convento .

Efraim fue adoptado por los Weil, judíos franceses que tenían una hija de 18 años. La pareja quería un hijo y pidió adoptar a un niño judío del orfanato. Efraim fue elegido gracias a la buena palabra de una de las enfermeras y también porque hablaba francés. Sus padres adoptivos lo colmaron de calidez y amor .

Más tarde ese año, los alemanes y los franceses siguieron el rastro de Efraim después de encontrar pruebas de su estancia en el convento. Lucie Cartier, una conocida de sus padres adoptivos, los escondió en su casa y encontró refugio a Efraim en un apartamento en las afueras de París, donde se ocupó de todas sus necesidades. Lucie Cartier fue posteriormente reconocida como Justa de las Naciones .

En el verano de 1944, los aliados liberaron París .

Los padres adoptivos de Efraim eran judíos asimilados, pero en 1957 Efraim visitó Israel y decidió servir en las FDI. Sus padres adoptivos se opusieron; en cambio, fue reclutado por el ejército francés y luchó en la guerra de Argelia. Después de su liberación, Efraim emigró a Israel y se instaló en un kibutz religioso. Fue reclutado por las FDI y se convirtió en zapador en unidades de reserva de combate .

Mientras estaba en las reservas, Efraim conoció a un Lubavitch Hasid y se sintió atraído por el jasidismo. Se unió a la comunidad de Jabad y, después de cinco años en el kibbutz, se mudó con su familia a Jerusalén. Trabajó en una fábrica de industrias de defensa y continuó sirviendo en las reservas de combate de las FDI. Luchó en todas las guerras de Israel hasta la Primera Guerra del Líbano. Después de jubilarse, se convirtió en escriba. Efraim comparte sus experiencias en el Holocausto con varias audiencias y grupos .

Efraim y Rachel tienen cuatro hijos y muchos nietos y bisnietos .

Comentarios en nombre de los sobrevivientes.

Shoshana Weis

Shoshana Weis (née Schapira) nació en 1934 en Vatra Dornei, Rumania. En 1941, Shoshana y su familia fueron deportados a Transnistria.

Cuando su padre, Zvi-Herman, fue enviado a trabajos forzados, Shoshana, de siete años, asumió la carga de mantener a su madre enferma, Chana, ya su hermana menor, Shulamit. Después de que su hermana fue hospitalizada, Shoshana venía al hospital todos los días para vigilarla y levantarle el ánimo.

Un día, una enfermera le informó que no podía ingresar al hospital porque su hermana había fallecido. Con la ayuda de su tía, los dos fueron a recuperar el cuerpo de Shulamit de la morgue, solo para descubrir que todavía estaba viva. Así, Shoshana salvó a su hermana de una muerte segura.

Al final de la guerra, cuando los miembros de la familia regresaron a casa, Shoshana, que no pudo soportar el persistente antisemitismo, emigró sola a Israel en 1948. Su madre y su hermana se quedaron para librar una lucha de once años por la liberación de Zvi-Herman de prisión, donde fue enviado a causa de sus creencias sionistas.

Shoshana completó sus estudios de derecho y se convirtió en educadora. Hoy, es voluntaria en la organización de apoyo Amcha Holocaust Survivor y en la escuela secundaria ORT Leibovitz en Netanya, donde cuida a los estudiantes con dificultades de comportamiento y de otro tipo.