Hechos y Estadísticas Interesantes

La popularidad de la quiropráctica está en un máximo histórico:

El 80% de los americanos sufrirán dolor de espalda en algún momento de su vida

Los síntomas de la espalda son la causa más común de incapacidad en individuos menores a 45 años

20% de las bajas militares médicas en EEUU se deben a dolores de la espalda baja

Más de 20 millones de americanos buscarán atención quiropráctica este año

La quiropráctica tiene más de 100 años de existencia

Actualmente existen cerca de – 50,000 quiroprácticos en los Estados Unidos 10,000 en Japón 5,000 en Canadá 2,500 en Australia 1,000 en el Reino Unido Y entre 100 y 500 en cada uno de estos países: Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Holanda



En el mundo occidental 85% de las personas quedarán incapacitadas por dolor de espalda en algún momento de su vida

En 1992, los costos asociados con el dolor de espalda en los EEUU se estimaban en $60,000 millones de dólares

Las cirugías de espalda son el segundo siniestro más costosos para las compañías de seguros después del cáncer. La quiropráctica está recomendada antes de la cirugía de columna y el 89.2% casos de hernias de disco encuentran alivio con la quiropráctica.

Cerca del 30% de la población de los EEUU de 18 años y más han usado quiropráctica

Estudios del WCB (Consejo de Compensaciones para los Trabajadores) indican un ahorro entre el 45-55% en costos totales cuando los tratamientos son proporcionados por quiroprácticos en vez de por médicos

9 de cada 10 usuarios de quiroprácticos sienten que su tratamiento es efectivo

58% de aquellos que usan quiropráctica la consideran una parte esencial de su plan de seguro de salud

“Los pacientes de quiroprácticos estuvieron 3 veces más satisfechos con su atención que los pacientes e médicos familiares.”

“Los quiroprácticos ahora son aceptados como una profesión de salud legítima por el público y un número creciente de médicos.”

“La quiropráctica es un componente creciente del sector salud y es ampliamente usado por la población”

94% de todas las manipulaciones de columna vertebral son realizadas por quiroprácticos.

