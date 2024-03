Viviendo de espectador en el espectro || El autismo y el abrazo sin sentimiento…

Ian tiene 12 años, es autista, TEA 1 y desafortunadamente sigo sin entender lo que esto significa, creo que es un saber interminable, pero hace algunos días platicando con una persona igual autista adulta me comenta que no soporta el contacto físico, que dar abrazos simplemente no está dentro de sus necesidades afectivas, esto me puso a reflexionar bastante, porque si bien, Ian siempre ha sido un niño que no le cuesta trabajo expresar cariño, esto con el tiempo y me imagino con la edad ha cambiado bastante, claro que tienes que conocerlo muy bien para que se decida mostrarte algo de cariño, no tiene problemas en expresarlo con un beso o abrazo, pero en mi cabeza quedó la duda: ¿Qué sientes?… Sin pelos en la lengua y directo al grano le pregunte, porque así somos con él. En mi comunicación y crianza con mis hijos no utilizamos mentiras, o al menos son limitadas a las piadosas, ya saben esas que dices cuando queda una galleta en el fondo, pero realmente la quieres para ti y les dices a tus hijos: ¡Ay que lastima, ya no hay! Pero queda esa galletita traicionera que quieres comértela en el carro para que no se den cuenta, porque te mereces esa galleta. Bueno ese tipo de mentiras, al menos para mi son validas, pero fuera de eso yo no miento, no rebajo la verdad, soy honesta y lo fui desde el día en que mis hijos entendían o al menos pretendían entender el mundo, algunas personas me han catalogado como cruel, pero creo que es más cruel enterarte de las falsedades que son capaces tus padres de ocultarte con tal de mantenerte contento por un lapso.

Mis hijos saben desde pequeños que Santa y el ratoncito: son mamá y papá. Pero aun asi se emocionan y se refieren a ellos como tales y son felices eligiendo creer lo que creen, al igual que las religiones y la existencia de ellas, que lo que miran en el cine es ficticio y etc. No me arrepiento de nada de esto, porque siempre buscan la verdad en mi y hasta la fecha lo hemos mantenido así, espero seguir a la altura de sus necesidades.

Regresemos a la pregunta: ¿Qué sientes cuando me abrazas?…

Ian se me queda viendo con cara de: ¿A qué te refieres?, lo volteo a ver y le digo sí quiero saber qué sientes… A lo que me contesta: pues normal… Le agradezco su honestidad y continuo con mi vida, pero ahora las preguntas me llueven, ¿Entonces lo haces porque quieres hacerme sentir bien?… Dice no, porque quiero hacerlo. Sus abrazos son un impulso que no conllevan un sentimiento, probablemente aprendido de mí, yo he sido sin lugar a duda la maestra de emociones con mis hijos, no reparo en besos, abrazos, en decirles que los amo y recordarles lo grandiosos que son, pero enseñarles a sentir eso es imposible, me dedico a pensar sobre esto.

Sentir normal, para Ian es sentir nada, no hay nada, pero también está esa visión de optimismo que no me deja, si para él es sentir nada, entonces: ¿por qué hacerlo? Porque probablemente y espero no errar es porque sabe que me importa, sabe que es importante para mi y quiere mi felicidad, es básicamente este deseo incesable de mi familia de constantemente acercarme a su Dios, de rezar para que yo este bien de pedirles a sus Dios por mi y por mi familia, de todos los días mi mamá recordarme que ella ora por y para mí. Antes me enojaba o molestaba porque mi familia sabe que yo no soy religiosa. Creo en ser bueno, en hacer el bien, en la libertad de ser quien quieras ser y creo que una persona debe ser buena por serlo y no por temor a que un ser omnipotente los castigue.

Pero ahora en lugar de molestarme les agradezco porque para ellos significa algo valioso y amo la devoción con la cual desean mi bien. Lo relaciono con Ian, adoro el esfuerzo que hace por demostrar su cariño, probablemente nunca sienta lo que yo siento, pero el sentimiento de donde proviene es bueno, algún día dejaré de preguntarme. Pero hoy simplemente le doy gracias por todo.