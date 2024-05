Dr. Ahmad Bakhshayesh Ardestani, miembro del Majlis iraní, en entrevista con Roydad 24 News de Irán: ‘Irán está haciendo lentamente preparativos para anunciar que tiene una bomba nuclear’

En una entrevista realizada el 10 de mayo de 2024 con el medio de noticias Roydad 24, el Dr. Ahmad Bakhshayesh Ardestani, miembro del Majlis, reveló que Irán había logrado producir armas nucleares, pero que no lo anunciaría en esta etapa para no asustar a sus aliados Rusia y China o al mundo.

Bakhshayesh Ardestani, de 63 años, representa a Isfahán en el actual Majlis y fue miembro del comité de Seguridad Nacional del Majlis de 2012 a 2016. Es profesor de ciencias políticas y miembro del cuerpo docente de la Universidad Abierta de Teherán y de la Universidad Imam Sadeq. Tiene un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia, con especialización en la investigación del pensamiento político y la política exterior iraní.

Ardestani dijo en la entrevista que las recientes declaraciones de Kamal Kharrazi, asesor del Líder Supremo Ali Khamenei y jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, junto con declaraciones de otros elementos del régimen sobre la posibilidad de un cambio en la doctrina nuclear de Irán de civil a militar fueron «un paso preliminar antes de anunciar que tenemos una bomba nuclear». (Véase Investigación y Análisis No. 1761 de MEMRI, Altos funcionarios del régimen iraní advierten sobre la inminente explosión nuclear de Irán). A continuación, agregó: «En efecto, queremos hacer saber gradualmente que hemos logrado [esto]… No queremos anunciarlo todo de una vez y asustar al mundo.»

Al tiempo que afirmaba que «no hay necesidad de informar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que tenemos una bomba nuclear», agregó que Irán no revela a los inspectores del OIEA dónde se está construyendo la bomba, ni proporciona acceso a todas las instalaciones nucleares iraníes. Con respecto a la fatua (inexistente) de Khamenei que aparentemente prohíbe la producción de armas nucleares,[1] explicó que ésta es una posición «activa» por parte de Irán, es decir, que en la doctrina de defensa de Irán no hay lugar para las armas nucleares. Sin embargo, continuó, en una situación en la que Irán está amenazado por sus enemigos – como Israel, que actúa contra él (a pesar de que Irán niega a Israel el derecho a existir y se esfuerza por eliminarlo) – se requiere que Irán adopte una posición «pasiva», es decir, tener armas nucleares para defensa y disuasión.

Ardestani afirma que, basándose en el modus operandi de Teherán, que según él es calculado y no busca riesgos, Irán no habría atacado a Israel ni a Estados Unidos [2] con misiles a menos que tuviera el «respaldo» de una bomba nuclear, lo que implica que sí la tiene. Esto, dijo, se debe a que tanto Israel como Estados Unidos tienen ese tipo de armas, y una escalada podría conducir a una guerra en la que Irán se enfrente a una amenaza nuclear.

Aunque Ardestani señaló que Irán teme asustar a sus aliados Rusia y China, y que Rusia no quiere que Irán tenga una bomba nuclear, espera que Rusia utilice su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para frustrar posibles sanciones a Irán por parte de las potencias de Occidente una vez que se sepa que Irán tiene una bomba nuclear. Asimismo, Ardestani restó importancia a la posibilidad de nuevas medidas significativas contra Irán por la adquisición de una bomba nuclear, dado que ya ha sido objeto de todo tipo de sanciones.

La ambigüedad de las declaraciones de Ardestani es deliberada. Sus comentarios sobre la consecución de una bomba nuclear por parte de Irán los matiza con «creo que», «en mi opinión» o «digo estas cosas como experto y como analista, y todavía no tengo una posición oficial [que «haría que el OIEA] inspeccione las instalaciones por lo que he dicho».

Por lo tanto, es posible que la medida de Ardestani sea calculada, otra de una serie de declaraciones de altos funcionarios iraníes destinadas a establecer en la opinión pública internacional el concepto de que Irán tiene armas nucleares, o que Irán tiene derecho a poseerlas con fines disuasivos como parte del logro de un equilibrio nuclear frente a Israel y Estados Unidos (véase Investigación y Análisis No. 1556 de MEMRI, Irán utiliza la ‘presión máxima’ sobre la administración Biden para que se levanten las sanciones y sea reconocido como un Estado en el umbral nuclear, y sobre esta base, alcanzar un balance nuclear de terror, 5 de febrero de 2021). Como académico especializado en estrategia política que también es político, permite una negación destinada a hacer saber al mundo que Irán tiene o debería tener armas nucleares para contrarrestar las de Israel.

Parece que en lugar de detonar un dispositivo nuclear para demostrar que Irán tiene en su poder armas nucleares, los funcionarios iraníes han hablado en las últimas semanas de tener una bomba, con el objetivo de preparar a la opinión internacional para su anuncio de que la tienen, y para templar cualquier oposición a ello. Como señaló Ardestani al concluir su entrevista: «Creo que el hecho de que Irán se vuelva nuclear tendrá una aceptación gradual. Tan pronto como ingresas al club nuclear, tienen que aceptarte. Esta disuasión [proporcionada por la posesión de un arma nuclear] hace que el mundo se dé cuenta de que respeta el papel de Irán. Ahora, la sabiduría de las masas en Estados Unidos entiende que Irán no puede ser ignorado».

Ahmad Bakhshayesh Ardestani (Fuente: Roydad 24, 10 de mayo de 2024).

La siguiente es una traducción de la entrevista de Ardestani del 10 de mayo:

«En mi opinión, hemos logrado armas nucleares, pero no lo anunciamos; esto significa que nuestra política real es que [tenemos] una bomba nuclear, mientras que nuestra política declarada es operar dentro de la política del JCPOA».

Roydad 24: “Kamal Kharrazi, jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, anunció ayer [8 de mayo de 2024] que Irán tiene la capacidad de construir una bomba nuclear, pero que ‘si es necesario, cambiaremos nuestra doctrina nuclear’. Estas palabras generaron críticas y amplias especulaciones de Ahmad Bakhshayesh Ardestani, miembro del cuerpo docente de la Universidad Imam Sadeq, representante en el 9º [2012-2016] y 12º [actual] Majlis, y miembro del Comité de Seguridad Nacional del Majlis [en]. el 9º Majlis], dijo a Roydad 24 sobre este asunto:»

Ardestani: “Sin relación con el análisis del Sr. Kharrazi, siento que cuando Irán amenaza los puestos de avanzada estadounidenses en Irak y los ataca con 19 misiles [en enero de 2020], y cuando Irán lanzó 300 misiles contra Israel [en abril de 2024], en la cultura política de Irán, esto generalmente significa que, según sus cálculos, Irán debe tener el poder».

Para ver el clip de MEMRI TV de las declaraciones de Kharrazi del 8 de mayo de 2024, haga clic aquí o debajo.

Nota: En la entrevista, Kharrazi afirma que, si Irán enfrenta una amenaza existencial, puede cambiar su política nuclear de civil a militar.

Ardestani continúa: “Parece que Irán ha adquirido armas nucleares, [y que esto es lo que] le permitió atacar a Israel con tanta confianza [el 14 de abril de 2024]. Anteriormente, atacó la base aérea estadounidense Ayn Al-Asad [en Irak el 8 de enero de 2020, en respuesta a la eliminación por parte de Estados Unidos del comandante de la Fuerza Qods del CGRI, Qassem Soleimani]. En mi opinión, hemos logrado armas nucleares, pero no lo anunciamos. Esto significa que nuestra política real es que [tenemos] armas nucleares, mientras que nuestra política declarada es operar dentro del JCPOA.”

«Cuando los países quieren entrar en conflicto entre sí, deben ser iguales. Para que Irán sea igual a Estados Unidos e Israel, debe tener un arma nuclear. Cuando Irán atacó a Israel, perjudicó a Estados Unidos, porque el complemento de Israel es Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estados Unidos tiene una bomba nuclear, e Irán normalmente no hace nada sin antes pensarlo bien, es decir, sin tener una bomba nuclear, [Irán no habría atacado a Israel], ya que la otra parte podría usar su propia arma nuclear en caso de guerra».

«No hay necesidad de informar a la Agencia [Internacional de Energía Atómica] que tenemos una bomba nuclear»

“No hay necesidad de informar a la Agencia [Internacional de Energía Atómica] que tenemos una bomba nuclear. En numerosas ocasiones, Irán ha dicho algunas palabras [sobre esto] y el OIEA se dio cuenta, mientras que en otros casos el propio Irán anunció que el OIEA visitaría [las instalaciones nucleares iraníes]. En un entorno en el que Rusia ataca a Ucrania e Israel ataca a Gaza e Irán apoya firmemente al eje de la resistencia, es natural que el sistema de disuasión requiera que Irán tenga una bomba nuclear. Pero si Irán lo anuncia ahora [que tiene una bomba], la discusión es diferente”.

“Si el OIEA sabe que Irán tiene una bomba nuclear, lo anunciará rápidamente. Pero [en este momento], sólo está formulando hipótesis sobre el progreso [nuclear] de Irán. Es decir, está diciendo que Irán necesita un poco de tiempo para acercarse a [producir] una bomba nuclear, y que si Irán quiere construir una, le llevaría, por ejemplo, dos meses”.

«En cuanto al comportamiento de Irán frente a Estados Unidos e Israel, creo que Irán ha adquirido una bomba nuclear, pero no lo anuncia. ¿Los inspectores del OIEA son llevados al lugar donde Irán está construyendo una bomba nuclear? Irán es un país grande, con una superficie de 1.648 millones de kilómetros cuadrados. ¿Llevamos al OIEA al lugar donde se está construyendo la bomba? No. Le decimos que visite centros específicos [elegidos por nosotros], o el propio Organismo Internacional de Energía Atómica anuncia qué centros quiere visitar”.

«Ahora también digo estas cosas como experto y como analista, y todavía no tengo un cargo oficial [que los lleve] a inspeccionar las instalaciones por lo que he dicho. Como analista, yo presento este análisis sobre el comportamiento de Irán como realismo ofensivo. Eso significa que Irán puede dormir [profundamente] por la noche cuando tiene una bomba nuclear, porque el enemigo de Irán, Israel, tiene una bomba nuclear”.

«Si un día Irán no quiere una bomba nuclear, será porque su oponente, Israel, tampoco la tiene”.

“La fatua [de Khamenei] que prohíbe las bombas nucleares constituye un enfoque activo. Es decir, para empezar, no estamos progresando en este tema, y no hay lugar para una bomba nuclear en nuestra política de defensa, pero ocasionalmente es necesario dejar de ser pasivo. De hecho, la fatua del Líder que prohíbe las bombas nucleares constituye un enfoque activo. Es decir, para empezar, no estamos progresando en este tema, y no hay lugar para una bomba nuclear en nuestra política de defensa. Pero, de vez en cuando necesitas pasar de ser pasivo a estar activo. De hecho, la fatua del Líder incluye el activismo iraní, pero una vez que tu oponente en la región [Israel] tiene una bomba nuclear y siempre te está acosando, pasamos de estar activos a responder. La respuesta de Irán a la cuestión de las [armas] nucleares es poseerlas, ya que queremos dormir tranquilos”.

«En su reciente ataque a Israel, Irán tuvo que contar con respaldo, ya que Israel tiene una bomba nuclear. Así que también deberíamos tener una bomba nuclear si queremos lanzarles 300 bombas. Estados Unidos e Israel saben que Irán está cerca de producir una bomba nuclear. Quizás no saben que [ya] lo hizo, pero saben que Irán es capaz de hacerlo, y es por eso que continúan presionando a Irán y enviando inspectores del OIEA. Esto no significa que Irán esté concediendo a estos inspectores [acceso] a todas sus instalaciones”.

«El hecho de que varias personas, incluido el señor Kharrazi, estén hablando de la posibilidad de cambiar nuestra doctrina nuclear es un paso preliminar antes de anunciar que tenemos una bomba nuclear. De hecho, queremos hacer saber gradualmente que hemos logrado nuestra doctrina, y no queremos anunciarlo todo de una vez y asustar al mundo”.

«No queremos asustar a Rusia y China. En cualquier caso, si Rusia es nuestro aliado estratégico, y si descubre que tenemos un arma nuclear, debe usar su veto en el Consejo de Seguridad [de la ONU] a nuestro favor. Pero no creo que Rusia quiera que tengamos un arma nuclear. Irán está haciendo lentamente preparativos para anunciar que tiene una bomba nuclear”.

«No creo que esta cuestión tenga muchas ramificaciones para nosotros en la comunidad internacional. En cualquier caso, Irán es popular en la región y en el mundo después de su ataque a Israel. Cuando la guerra en Gaza termine, Irán levantará la cabeza, y creo que resolverá sus problemas con Estados Unidos y sus relaciones con ellos, y aunque no sean estratégicas, se harán oficiales”.

“Después de que se anuncie que Irán tiene una bomba nuclear, aumenten o no las sanciones contra nosotros, debo decir que [ya] hemos experimentado todos los tipos de sanciones. Es decir, habrá un alboroto contra nosotros, pero no será peor que el ataque de Irán a Israel [que no causó bajas]. Espero que, si Irán consiguió un arma nuclear, y si el Consejo de Seguridad quiere emitir una resolución contra Irán, los rusos esta vez utilicen su veto a favor de Irán. No como en [el Acuerdo de Golestán de] 1814 y en [el Acuerdo de Turkmenchai de] 1828 [en el que Rusia reclamó el Cáucaso y Asia Central, arrebatándolos al Imperio Persa después de que este último perdiera una guerra], y no como todas sus políticas pasadas. Ahora, cuando tenemos un acuerdo [militar y comercial] de 20 años con los rusos y un programa [de cooperación] de 25 años con los chinos, tienen que apoyarnos incluso aquí, para que nadie nos denuncie”.

“Creo que el hecho de que Irán se convierta en nuclear tendrá una aceptación gradual. Tan pronto como entras en el club nuclear, tienen que aceptarte. Esta disuasión [proporcionada por la posesión de una bomba nuclear] hace que el mundo se dé cuenta de que respeta el papel de Irán. Ahora, la sabiduría de las masas en Estados Unidos entiende que Irán no puede ser ignorado.»[3]

[1] Para obtener una lista de todos los informes de MEMRI sobre la inexistente fatua del Líder Supremo Ali Khamenei, véase el Apéndice II: Informes de MEMRI sobre la inexistente fatua nuclear en MEMRI Investigación y Análisis No. 1761, Altos funcionarios del régimen iraní advierten sobre el próximo progreso nuclear de Irán, abril 25, 2024.

[2] Es decir, tropas estadounidenses en la base aérea de Ayn Al-Asad en Irak en enero de 2020 después de que Estados Unidos matara al comandante de la Fuerza Qods del CGRI, Qassem Soleimani, en un ataque aéreo.

[3] Roydad 24 (Irán), 5 de mayo de 2024.