La nueva ley rusa sobre ‘agentes extranjeros’ aniquila cualquier apariencia de democracia

El 15 de mayo de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin promulgó un proyecto de ley que prohíbe a los «agentes extranjeros» ser «candidatos, agentes de candidatos u observadores durante las elecciones de todos los niveles». Cuando la Duma estatal aprobó este reglamento el 6 de mayo, muchos expertos se preguntaron por qué la legislación se introdujo con tanta prisa.

La cuestión de los «agentes extranjeros» ha sido noticia en todo el mundo. Especialmente, después de que el Parlamento de Georgia aprobara recientemente, lo que provocó manifestaciones en el país y una fuerte desaprobación de Occidente, la tercera y última lectura de un proyecto de ley sobre «agentes extranjeros», que es bastante similar a la ley rusa sobre «agentes extranjeros» adoptada inicialmente en 2012 como una de las primeras leyes represivas que aparecieron en Rusia tras el regreso de Putin al Kremlin ese mismo año.

La activista liberal Elvira Vikhareva (Fuente: Twitter)

La evolución del concepto de agente extranjero

En 2012, Moscú introdujo una ley sobre «agentes extranjeros» para controlar la financiación extranjera a los partidos y organizaciones políticos rusos, ya que el Kremlin estaba preocupado por las «revoluciones de color» y los «intentos de cambio de régimen», como en aquellos años en que la Primavera Árabe había traído derribar muchas dictaduras establecidas.

Sin embargo, el concepto de «agente extranjero» bajo la ley rusa, que el presidente Putin proclamó falsamente como una copia de las leyes de «agente extranjero» de Estados Unidos,[1] evolucionó drásticamente. La legislación establecía que, para ser incluido en la lista de «agentes extranjeros» era suficiente recibir cualquier cantidad de «ayuda financiera» del extranjero, incluido, por ejemplo, cualquier tipo de premio o recompensa (incluso si la persona lo rechazaba).

La legislación se desarrolló aún más en 2017, permitiendo que cualquier medio de comunicación sea declarado «agente extranjero». Esto llevó a que muchas emisoras de radiodifusión occidentales como Radio Liberty, Voice of America y muchas otras se agregaran a la lista.[2]

A finales de 2020, la Duma Estatal adoptó otra enmienda a la ley, que permite etiquetar a personas y organizaciones como «agentes extranjeros» por obtener «apoyo no financiero» del extranjero, lo que significa que cualquiera [3] que sea elogiado por los medios occidentales se puede agregar a la lista. Al mismo tiempo, se permitió que incluso aquellas organizaciones y grupos que nunca habían sido registrados como entidad legal fueran declarados «agentes extranjeros». [4] Por estas razones, los agentes extranjeros en Rusia deberían mencionar su estatus en cualquier publicación, incluidos los realizados en las redes sociales, y presentar informes financieros especiales a las autoridades; de lo contrario, pueden enfrentar un proceso judicial por no hacerlo.

Además, a principios de 2024 otra ley (firmada por el presidente Putin) prohibía a los ciudadanos y organizaciones rusos anunciar sus servicios y productos en cualquier medio que hubiera sido declarado «agente extranjero» o que fuera propiedad de «agentes extranjeros». Esto fue considerado un duro golpe para la prensa emigrante de oposición, ya que varios proyectos de medios populares tuvieron que suspender su actividad.[6]

Sin embargo, a pesar de tener prohibidas diversas actividades políticas (enseñar en instituciones educativas estatales, ser observadores en cualquier elección, etc.), por razones desconocidas, hasta hace poco a los agentes extranjeros todavía se les permitía postularse para cualquier cargo electo. De hecho, a principios de marzo de 2024, había al menos 10 diputados en muchas asambleas locales y regionales rusas que poseían el estatus de «agente extranjero»[7], incluidas las Dumas de la ciudad de Moscú y San Petersburgo.

«Agentes extranjeros» querían presentarse a las elecciones a la Duma de la ciudad de Moscú

Entonces, ¿por qué la Duma del Estado introdujo tan rápidamente las recientes incorporaciones a la legislación existente? Presumiblemente, se hizo porque a principios de marzo un grupo de personas, incluyéndome a mí, que son designados «agentes extranjeros», anunciaron su intención de postularse para la Duma de la ciudad de Moscú en las próximas elecciones programadas para septiembre.[8]

El grupo, creado y dirigido por la activista liberal Elvira Vikhareva, que se postuló sin éxito para la Duma estatal en 2021, se expandió rápidamente y pronto llegó a 45 personas que pudieron solicitar el estatus de candidato en cada distrito electoral de la capital. La Duma de la ciudad de Moscú está formada por 45 diputados. Por supuesto, las posibilidades de ser registrados siguen siendo bajas ya que la mayoría de los «provocadores» residen en el extranjero y tienen poca intención de regresar a Rusia para presentar sus solicitudes a la Comisión Electoral de Moscú, que sólo pueden hacerse en persona. Sin embargo, la iniciativa recibió mucha atención en los medios liberales y en las redes sociales, provocando una reacción predecible. De hecho, pasaron menos de dos meses entre el momento en que se anunció por primera vez la idea de postularse para la Duma de la ciudad de Moscú y el momento en que Putin promulgó una ley que prohibía a los «agentes extranjeros» ser candidatos electorales. Vale la pena señalar que la ley no sólo prohíbe a los «agentes extranjeros» postularse para cargos electos, sino que establece que todas las personas ya elegidas con este estatus tienen 180 días para impugnar su estatus legal ante los tribunales o renunciar a los cargos que ocupan.[9]

Yo diría que una enmienda tan «menor» cambia radicalmente todo el sistema de gobierno en Rusia. Si bien en los primeros años de la democracia rusa el estatus de diputado otorgaba un alto nivel de inmunidad, desde mediados de la década de 2000 estas normas se han ido erosionando. Ahora, los legisladores nacionales o locales pueden anular los poderes de sus colegas con sólo una mayoría de votos. Esto puede hacerse si el diputado tiene propiedades en el extranjero o cuentas en bancos extranjeros, presenta una declaración falsa de ingresos y activos, etc.

Legislación sobre «agentes extranjeros» que recuerda a la época soviética

En Rusia no existe un procedimiento uniforme ni público para determinar la condición de «agente extranjero». Casi todos los viernes, el Ministerio de Justicia anuncia adiciones a la lista, citando la recepción de «financiación extranjera», la «difusión de noticias falsas sobre el gobierno ruso y sus políticas» e incluso la publicación en las redes sociales de escritos de «agentes extranjeros» y opiniones.

El estatus de «agente extranjero» es casi imposible de apelar y revocar; hasta hoy, solo una persona – el periodista Daniil Gubarev, radicado en Vladivostok – logró, en julio de 2023, que un tribunal le quitara este estatus,[10] pero luego fue reinstalado mediante decisión de un tribunal de apelaciones dictada en octubre del mismo año.[11] Esto significa que, cuando la nueva ley entre en vigor, el Poder Ejecutivo disfrutará del privilegio de purgar a los diputados «no deseados» de cualquier asamblea legislativa regional o nacional simplemente declarándolos arbitrariamente «agentes extranjeros».

La evolución de la legislación y la práctica sobre los «agentes extranjeros» me recuerda la época soviética, cuando durante la era de Stalin casi todo el mundo era etiquetado como «enemigo del pueblo». La principal diferencia no es el enfoque, sino más bien su resultado: a diferencia de la URSS, en Rusia el estatus de «agente extranjero» no se utiliza para enviar a alguien al Gulag o ejecutarlo, sino para marginar a una persona de la vida cotidiana y, muy probablemente, expulsarla del país.

El régimen de Putin ha madurado lo suficiente como para decidir a nivel burocrático quién puede tener derechos civiles y quién no, quién puede –incluso hipotéticamente– ser elegido para un cargo público y quién no. Y esto, yo diría, es sólo el comienzo de una sólida división de la sociedad entre «nosotros» y «extraterrestres», que será cada vez más decisiva en los años venideros, siendo ese cambio mucho más rápido que la evolución de la legislación sobre «agentes extranjeros», que necesitó más de una década para llegar a su forma actual y que hace que cualquier reminiscencia sobre la «democracia» y la separación de poderes sea absolutamente obsoleta y sin sentido en la Federación Rusa de Putin.

Conclusión

El tema de las leyes sobre «agentes extranjeros» en Rusia es bastante importante estos días no sólo porque aniquila la democracia rusa (que parece haber estado muerta al menos por un tiempo), sino porque hay muchas otras naciones que se preparan para adoptar las mismas prácticas represivas. Por supuesto, los funcionarios gubernamentales insisten en que las leyes son necesarias sólo para establecer control sobre la ayuda financiera extranjera a las ONG de sus países que han recibido asistencia y dinero durante años, al tiempo que son «inexplicables» ante las autoridades regionales: una acusación falsa, ya que estaban obligadas a presentar informes financieros al gobierno.

Hace aproximadamente un mes, el presidente de Kirguistán firmó una ley sobre «representantes extranjeros», que es muy similar a la ley rusa de 2012 sobre «agentes extranjeros», que autoriza al Ministerio de Justicia a preparar una lista de proscripción de personas y organizaciones.[12] El presidente de Kirguistán aseguró a sus conciudadanos que el gobierno no utilizaría la nueva legislación para oprimir a la oposición,[13] pero la mayoría de los activistas políticos creen que así será.

En Georgia, como mencioné anteriormente, el gobierno, controlado por el Partido Sueño Georgiano, fundado por el magnate georgiano-ruso Bidzina Ivanishvili, está aprobando en el Pparlamento un proyecto de ley similar, al que se oponen ferozmente miles de personas que protestan en la ciudad de Tbilisi. calles y plazas. El primer ministro Irakli Kobakhidze insiste en que la ley «facilitaría la integración de Georgia en la Unión Europea»,[14] pero el Parlamento Europeo condenó la medida, advirtiendo que sería un duro golpe para las aspiraciones de Georgia en la UE.[15]

En Kazajstán, donde no existe una ley similar, el Ministerio de Finanzas ya compiló una lista de personas y organizaciones que aceptan dinero o activos de entidades extranjeras, pero en este caso el registro se utiliza principalmente para recaudar impuestos, más que con fines políticos. [16 ]

En muchas naciones del área postsoviética, que habían sido consideradas «democracias limitadas» en las últimas décadas, a pesar de haber declarado su voluntad de respetar los valores y prácticas europeos, se han adoptado legislaciones tipo Rusia. Por lo tanto, muy probablemente – tarde o temprano – esta legislación tendrá todas las consecuencias que ya ha tenido en Rusia, incluida la más importante: el dominio total y absoluto del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo…

*Dr. Vladislav Inozemtsev es asesor especial del Proyecto de Estudios de Medios Rusos de MEMRI y fundador y director del Centro de Estudios Postindustriales con sede en Moscú.

