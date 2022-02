Conoce las consecuencias del genocidio más grande de la historia, El Holocausto, al terminar la Segunda Guerra Mundial y como tiene impacto en nuestra actualidad.

Te invitamos a una charla virtual con el Mtro. Randall Morales del Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica y la Lic. en historia Jessica Lepe, asesora académica de The Voice of the Silence.

Este viernes 25 de febrero a la 1 pm hora CDMX y Centroamérica

El proyecto The Voice of the Silence, el Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica y Diario Judío México te invitan a esta interesante charla por medio de ZOOM.

ZONAS HORARIAS:

CDMX / ES / HON / CR 1:00 pm

ARG / UR / PAR 4:00 pm

COL / PER / EC / PAN 02:00 pm

ET 03:00 pm

PT 11:00 am

CET 08:00 pm

IDT 09:00 pm

