Gabriela Acher es la autora del livro ALGO SOBRE MI MADRE.

traduizi “EL KAZAMIENTO” al Judeo-Espanyol.

Tengo el plazer de kompartir los dialogos entre madre i ija kon vozotros sin mis komentaryos.

EL KAZAMIENTO

La obsesion de mi madre kon el kazamiento empeso kuando yo era muy manseva dayinda.

Un diya estava en la kozina bushkando una koza de komer kuando mi madre me kestyono supito :

– Kuando te vas a kazar ?

– No tengo dingun interes en kazarme, mama.

– I… Porke es esto ?

– Porke no kero kazarme !

– A ti te parese ke me interesava kuando me kazi kon tu padre ?

– No lo se i ni kijyera saverlo, mama…

– El kazamiento no interesa a dingunos ! Se kaza la persona porke ansina es i punto ! Sino ke vas a ser ? Vieille fille ? Las mujeres deven kazarsen !

– Yo no !

– Porke no ?

– Porke a mi no me kale un marido para ke me mantenga !

– No ? I seremos mozotros ke te vamos a mantener todo la vida ?

– No ! Porke yo kero lavorar.

– I ke ay de negro si es tu marido ke te mantiene ? Los doktores ganan muy bien sus vidas !

– De kual doktor estas avlando ?

– No te vas a kasar kon un doktor solo por no darle a gustar a tu madre !

En este punto de la konversasyon me fuyi a mi kamareta para enserrarme i no oyirla mas !

Ma mi mama vino detras de mi, insistiendo para ke le diga “SI” por fin !

– Basta mama por favor… Deke keres kazarme tanto ?

– Porke kuando lo vas a kerer va ser demasyado tadre i dingunos te van a yevar !

– Ande me van a yevar ?

– A la kaza de tu marido, el doktor !

– De kual doktor estas avlando por mundo tuyo ?

– Del hombre kon el ke te vas a kazar…

Esta vez me enserri en el banyo i le griti :

– Basta ! Yo no me vo kazar kon dingun doktor ! No me entyendes ? Kero kedar sola !

I eya me gritava del otro lado de la puerta:

– Ya vas a tener tiempo de estar sola kuando vas a estar kazada !

– No insistes mama, no kero un kompromiso para toda la vida.

Ma… me disho :

– Ken te esta avlando de un kompromiso para toda la vida… Te esto avlando de un kazamiento…

Al otro dia empesava de mueva la mizma kantika :

– Kuando te vas a kazar ?

– De muevo ? Porke tengo ke kazarme ?

– Komo porke ? Porke ansina es la Ley. Ken mos demando a tu padre i a mi si mos keriyamos kazar ? Dingunos ! Mos kazimos i punto !

– I… Lo keriyash ?

– Yo ke se ? Ken se akodra !

– Ma fuitesh orozos ?

– Ke tiene ke ver kon esto ? Si asperas la felisitad nunka te vas a kazar !

– Mama… A mi me importa ser felis !

– De ande salitas tu tan frivola he ? Ande se vido un Judyo preokupado kon la felisitad ? Esto es un invento de los Goyim… Un Judyo es uno ke sufre muy muncho por ser felis.

– Alora… No ay una salida ?

– Si ! Ay ! El kazamiento !

– Porke ?

– I si no, a ken te vas a keshar ?

– …

Kuando la obsesyon kon el kazamiento de mi madre se amaho un poko, mi madre me soflamo delantre de una amiga miya ke aviya desidado de ser relijyoza i entrar al koviento. Le disho delantre de todos :

– Te felisito por kazarte kon Dios. Mi ija esta dayinda bushkando un novyo !

Unos diyas despues me vino kon un journal ande aviyan avizos klasifikados para los Judyos ke se keriyan kazar :

«Estudiante de Tora, 28, uza payot i barba larga. Bushka lo mismo en una mujer.»

«Senorita atraktiva, 35, profesional, bushka su prens judyo kon kavayo blanko para ke la tome de la kaza de sus paryentes »

» Gabai de sinagog, 36. Yo tomo la Tora los Shabat demanyana, me gustaria tomarte a ti, las noches de Shabat. Por favor, eskrivme. »

«Mansevo profesional de 29 bushka kompanyera kon ken ir a la sinagoga, asyender las kandelas de Shabat, selebrar las fiestas judiyas, konstruir la Suka enjuntos, asistir a Bar-Mitzvas. Tu religion no es importante.»

«Preokupada por suegras ke se emmleskan de todo? So guerfano ! Eskriveme ! Muchacho judio atractivo, 38. Nada okulto. Nada de ekipaje. Nada de personalidad.»

«Sos la chika kon ken avli en el Kidush dospues de las orasyones de la semana pasada ? Me aviyas dicho ke ivas a bushkar una resefta de burekas ma no me yamates… Komo puedo kontaktarte de muevo ? (So el ke se mancho la kravata kon la supa !)»

«Shohet, 40, proprietario de su magazen en el sentro de la sivdad. Riko. No kreyo ke las mujeres deven ser tratadas komo un pedaso de karne ! Bushko muchacha kasher para kazarse »

«Feminista judia radikal. Bushko kompanyero ke aksepta mi independensya. No kreygo ke avra uno…. Mijor olvidate de esto !»

«Hombre de plasa judyo, 49. Fabrikante de kandelas para Shabat, de Hanuka, de havdala, de yortzeit. Bushka mujer ke no fuma. »

» Hombre de 34, muy briyante, pronto, independiente, autonomo, bushka muchacha el padre de ken le dara un empleyo.

«Bekar (Soltero) de 29. Me gusta la muzika disko,kaminar en las montanyas i en los kampos, azer ski. So un poko kosho.»

» Prinsesa judiya de 28, bushka hombre muy riko ke no le va demandar kuentos»

«Aguela de 80, sin bienes, bushka muchacho macho, fina 35 anyos para kazarse solamente. Puedo sonyar no ? »

«So un joven judyo sensible a ken puedes avrir tu korason i kon ken puedras kompartir tus pensamientos i tus sekretos mas profundos.Konfia en mi ! Komprendere tus insekuritades. Las godrikas abstenerse…..»

Sin komentarios !

…

EVOLUSYON DE LA OBSESION DE MI MADRE KON EL KAZAMIENTO :

1970 – Kazate kon un doktor judyo i milyonaryo.

1980 – Kazate kon un judyo mizmo si es divorsiado

1990 – Kazate kon alguno

2030

– Mama ! No saves ! Konosi a un Monsieur muy bueno en el geriatriko i se kere kazar..

– Salites loka ? Para kualo te vas a kazar agora ?

Gabriela Acher

Traduizido por [email protected]