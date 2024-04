El neonazi que inspiró a Edward Norton para su papel en American X se convierte al judaísmo luego de un sorprendente descubrimiento

En ese momento, Meeink tenía 17 años y fue sentenciado a tres años por secuestro agravado. Dentro de la prisión, el joven neonazi rápidamente se convirtió en parte de un grupo de “hermanos arios”.

Cuando finalmente recuperó la libertad, todavía siguió asistiendo a mítines neonazis pero él ya no era el mismo. Al menos en lo que respectaba a los negros, Meeink no sentía encono. No obstante, su antisemitismo sí se mantuvo. “Seguí predicando contra los judíos aunque con los negros no sentía lo mismo”, confesó.