Diario Judío México - “El 10 de Diciembre de 2015, durante su ceremonia de asunción, el presidente de la Nación Mauricio Macri, convocó a todos los argentinos a poner en marcha “un tiempo de diálogo, de respeto y de trabajo conjunto” y ratificó el compromiso de “trabajar incansablemente en los próximos cuatros años para que todos los argentinos, especialmente los que más lo necesitan, al terminar este período estén viviendo mejor”. “Ya pasaron las elecciones y llegó el momento en que todos debemos unirnos para crecer y mejorar y para que nuestro país avance”, afirmó Macri en su primer mensaje presidencial luego de prestar el juramento de rigor ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. Sostuvo que para hacer frente a los nuevos desafíos que enfrentará el país “necesitamos armar equipos diversos que sumen visiones distintas de nuestra realidad”, y abogó en favor de “un país unido en la diversidad” que sume “el aporte de todos”. Afirmó que “es un desafío excitante” y aseveró que los argentinos “están cansados de la prepotencia y de los enfrentamientos inútiles”. Macri reiteró que los ejes centrales que marcarán su gestión de Gobierno serán “pobreza cero, el combate contra el narcotráfico y la unión de los argentinos”, como prometió durante la campaña electoral.”

Lo que busco en realidad son los detalles de la entrega de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri en el año 2015. Precisamente en Clarín (2) podemos encontrar detalles: Cambio de gobierno

Por qué no se realizó el traspaso entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Sucedió en 2015 y estuvo marcado por la tensión de dos posiciones encontradas: Macri quería hacerlo en la Casa Rosada y Cristina, en el Congreso. Acá los detalles.

Quien tenia razón. Seguramente ambos de acuerdo con la sesgada visión de los seguidores de cada uno.

El acto de entrega del mando actual, del año 2019, mostró a una Cristina Kirchner de Fernández despreciando a Macri y muchos, demasiados en el país y en el exterior, manifestaron su critica a la actual vicepresidenta.

Tomando en cuenta todo lo que le hizo Macri a Kirchner durante estos 4 años de su gobierno, considero que estuvo muy bien en despreciarlo, a pesar de lo bien afeitado que estaba como mencionó un comentarista chileno que aún no sabemos exactamente como se atreve a criticar al peronismo, cuando su propio país está en este momento en el lecho de los enfermos y la crítica interna es terrible.

Tiendo a pensar que las personas no recuerdan los diversos eventos públicos de la justicia macrista, que merecían más respeto precisamente por la función que ella había tenido. Obviamente estoy plenamente de acuerdo con que se investigue la corrupción y se envíe a la cárcel a los corruptos y cobrarse el enriquecimiento ilícito. Todo el tiempo, como observador, aprecié que la justicia macrista no era más que una persecución política. Estimo que en el próximo futuro este punto se aclarará. En mi nota (3) apenas comenzado el gobierno de Macri, se publicó el tema de los Panamá Papers y me atreví a escribir: Todo lo manejaran con encuestas y silenciar el tema. La gente está desesperada de creer que todo es limpio y transparente.

Y también agregué: Como dije en la primera nota, estimo que al final no pasará nada y lo que pasa por lo general, no llega al público.

Y sin duda las investigaciones en contra de la expresidenta llegaron, en forma extremadamente ruidosa a los oídos y a los ojos del público. El público antiperonista o anti-kirchnerista no estuvo molesto por eso, más bien alimentaba su morbo y personalmente me ví obligado a bloquear a varios por sus enfermizos, descontrolados y desproporcionados mensajes. Los resultados de las últimas elecciones, supongo les habrán dado una despertadora cachetada. Ese mismo público no cuestiona el golpe de estado de Bolivia porque Evo “querida quedarse” y todos se convirtieron en leguleyos constitucionalistas bolivianos. Casualmente ellos mismos, creo yo, no manifiestan contra Putin o Netanyahu, que también se entronan en el poder. Las palabras de Netanyahu en el año 2017, que respondían al mensaje de la Casa Rosada del 10.12.2015 (4) figura: “Entiendo por la situación que está atravesando, porque es difícil”, le dijo ayer el neoconservador Netanyahu a un Macri sonriente. “Pero esto funciona. La gente quiere la liberalización y usted está entre los líderes del mundo capaces de garantizar que la tecnología y las reformas mejoran la vida de los pueblos”.

Precisamente en estos días estoy abocado a escribir una nota sobre datos de la economía israelí que no coinciden con la propaganda oficial y las manifestaciones en Chile nos muestran claramente que el programa liberal no favorece a los pueblos, sino a las clases dominantes.

La mafia, según muchas películas que hemos visto tenían protocolos y los cumplían en muchísimas oportunidades, pero en muchísimas más los pisoteaban. Y eso pasa en la política y obviamente también en la política argentina.

Estoy seguro que la vicepresidenta Kirchner deberá dar muchas explicaciones, pero no menos que las que deberá dar el expresidente Macri.

Habrá una justicia independiente y efectiva? Eso depende del presidente Fernández que proviene de la Facultad de Derecho de la UBA. Ojalá este presidente quede en la historia argentina como el estadista que logró reunificar el país y no nos equivoquemos, el problema no viene desde la época de Perón, sino desde la cuna de la Republica.

