Kualo es immenso para una ormiga ? Una flor ? Un perro ? El humano ?

Kualo es immenso para un elephante ? Un razga-sielo ? La mar ? las montanyas ? I por el humano ? Si !!! El arvole del SEKOYA es immenso, gigantesko….

El Sekoya (Sequiadendron Giganteumes) un arvole ke egziste de los primeros tiempos. Sus ojas son algujas de unos tres sentimetros komo las del pino, de un ermozo blue-vedre i no kayen en invierno. Empesa a enfloreser a sus 175-200 anyos. Su fruta oval asemeja a la pinya. Tiene unos 4-5 sentimetros, de kolor amariyo briyante I mete dos anyos para madureser…. Kon tiempo se aminguaron muncho porke no lez plaze bivir tanto en el mundo mas…

Aki ariva una foto inkreyivle ke puido ser realizado por el equipo del Nataional Geografic kon 126 fotos tomadas en 32 dias de lavoro… Tuve ke enchikeserlo porke no kavyo a mi oja en entero ma se puede render kuento en viendo un hombre allado en basho i uno ariva en el alto…..

No tolera otros arvoles serka de el porke pensa ke le rovan sus alimentos ! Kale alimentado el mas grande “ser bivo” en muestra planeta i por esto se gusta muncho kuando empesan fuegos en los boskes !…. A el no le afita nada kon su corteza (ecorce) fina unos 50 cm. Keda sano i bivo ma la tierra se enrikese de minerales ke nesesita i las sinizas le alergan sus anyos.

Tiene munchos primos ma son mas chikos i se ven en todos los lugares kon el klima del Mediterranneo… El rey de los boskes, el, bive en las montanyas de la Sierra Nevada en California, al Norte de Amerika. Bive miles de anyos…. Puede alkansar a mas de 100 metros de altura i el mas grande Sekoya puido ser enserklado kon 35 personas dando sus manos ! El Sekoya no embiya sus raises a los muy profundos. Se ancheya kon sus raisez ke lo entornan ensima de la tierra Adora el sol i solombras en partida… Le plaze tierras fertiles i balsas tambien. Reziste a los grandes friyos, tempestas i ventos fuertes. Nesesita ke lo kudyen kuando es chiko i se engrandese avagar… “El Prezident” se puido tomar en foto en entero por la primera vez! Tiene 3200 anyos. Tiene 75 metros i mas de 8 metros de anchura…. Por seguro ke no es el mas grande ma kuando le dieron su nombre en 1923 en honor del Prezidente Warren G. Harding, saviyan ke era el segundo mas grande arvole ke se puediya mezurar en el mundo…. Se save ke los Sekoyas tienen vida tan larga porke las hazinuras i los parazites no les dan danyo…

