Como la persona detrás de algunas de las cuentas oficiales de las redes sociales de Israel, estoy acostumbrado a leer cientos de comentarios críticos de Israel a diario. Pero la cantidad de comentarios de odio, de usuarios que piden violencia y ataques contra israelíes, de tweets y publicaciones que disfrazan el antisemitismo como antisionismo, han hecho que mi trabajo en tiempos normales parezca un paraíso en comparación.

Los últimos diez días han sido abrumadores en muchos sentidos, ya que nuestro Departamento de Diplomacia Digital en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel trabaja las 24 horas del día para compartir la realidad de Israel con el mundo. La parte más difícil no han sido las largas horas, sino la cortina que se ha levantado de mis ojos mientras leo algunas de las retóricas más peligrosas en línea con respecto a los judíos e Israel, la misma retórica que alguna vez fue tabú pero que ahora se ha convertido en la corriente principal e incluso digna de elogio. , gracias a las redes sociales, la desinformación y los extremistas.

Celebridades como Bella Hadid marchan junto a los palestinos cantando «Del río al mar, Palestina será libre», una frase utilizada por las organizaciones terroristas como un llamado a las armas para la aniquilación de Israel. En lugar de ser criticados por abogar por la limpieza de Israel de sus judíos, son elogiados como activistas de derechos humanos, aplaudidos con emojis de corazón y comentarios de personas ignorantes que les agradecen por apoyar a Palestina.

Comentaristas como John Oliver y Trevor Noah acusan a Israel de crímenes de guerra, casi expresando su decepción porque hubo menos bajas israelíes gracias a la Cúpula de Hierro, todo mientras estaban sentados en sus cómodos estudios a miles de millas de Israel o la Franja de Gaza.

Celebridades como Chance the Rapper retuitearon mensajes de la cuenta oficial del Estado de Israel que mostraban datos sobre cohetes disparados contra israelíes, mientras acusaban a Israel de genocidio. Estoy seguro de que estas personas piensan que están salvando vidas, pero su desinformación termina poniendo en peligro vidas inocentes en ambos lados.

Permítanme ser claro, lo que Hamas le ha hecho a los habitantes de Gaza ya los israelíes es terrible. Ningún israelí con una brújula moral quiere ver a niños palestinos inocentes siendo asesinados o utilizados como escudos humanos para terroristas. Las imágenes que salen de Gaza son desgarradoras.

Ver a tantos de los llamados «activistas de derechos humanos» en las redes sociales llamando a Israel por proteger a más del 70% de su población actualmente bajo el fuego de cohetes, mientras ignoran los abusos de derechos humanos que Hamas inflige al pueblo palestino esta semana y todos los días es una distorsión de la realidad.

¿Dónde estaban los activistas de derechos humanos cuando Hamas decidió lanzar un cohete desde un preescolar esta semana? ¿Dónde estaban los activistas de derechos humanos cuando Hamas (dos veces) bombardeó un convoy humanitario de Israel facilitando la transferencia de ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza? ¿Dónde estaban los activistas de derechos humanos cuando los activistas palestinos aterrorizaron a civiles judíos inocentes en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Toronto esta semana?

¿Dónde estaban los activistas de derechos humanos cuando tres adolescentes israelíes fueron secuestrados y asesinados por terroristas de Hamas en 2015, uno de ellos ciudadano estadounidense?

La gente sigue hablando de la falta de simetría en este conflicto y tiene toda la razón. No hay simetría entre una organización terrorista como Hamas, cuyo estatuto pide la «aniquilación del Estado judío», y un gobierno democrático que protege a su gente de los continuos disparos de cohetes durante las últimas dos décadas.

Aparentemente, tampoco hay simetría cuando se trata de los intentos de Hamas de asesinar a israelíes inocentes con las muertes de palestinos en Gaza, porque no han muerto suficientes israelíes.

Es fácil retuitear mensajes vacíos de celebridades que piden «liberar Palestina» y avergüenzan a Israel sin tener ningún contexto de las complejidades del conflicto árabe-israelí. Es fácil cuestionar la legitimidad de un Estado judío sin estudiar los 3000 años de historia del pueblo judío en la tierra de Israel.

Hoy en día, todos los que tienen más de 5000 seguidores en las redes sociales se consideran expertos y utilizan sus teclados para brindar soluciones a un conflicto que ha costado miles de vidas inocentes y que aún no ha sido resuelto por algunas de las mentes más brillantes y los líderes más experimentados del mundo. mundo. Es fácil usar palabras de moda como genocidio sin siquiera haber experimentado la guerra, menospreciando el asesinato de millones de judíos, ruandeses y otros que fueron enviados a la muerte en esfuerzos de exterminio concertados y organizados.

¿Pero sabes quién está llamando al genocidio? Hamas, cuyo estatuto dice: “El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos, cuando los judíos se esconderán detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán: «Oh musulmán, oh siervo de Dios, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo». Gracias a las redes sociales, Hamas ha sido rebautizado como un grupo de resistencia que simplemente está protegiendo al pueblo palestino. Es posible que los activistas en línea no estén al tanto del verdadero rostro de Hamas porque no había Twitter cuando Hamas estaba llevando a cabo atentados suicidas en restaurantes, autobuses y centros comunitarios.

¿Y dónde están todos estos supuestos expertos en genocidio en lo que respecta a la historia del pueblo judío y el Holocausto? En la casa club, negando el Holocausto y explotando el sufrimiento judío para promover la narrativa de Hamas.

En una discusión en el Clubhouse sobre el tema del conflicto árabe-israelí con un grupo de estadounidenses e iraníes, alguien me acusó de genocidio como israelí, momentos después de que uno de sus amigos del grupo negara el Holocausto.

Como judío cuyos abuelos sobrevivieron a los campos de exterminio de Auschwitz y experimentaron el genocidio de primera mano, me disgustó el uso frívolo del término utilizado para validar la narrativa palestina, mientras negaba la judía.

Durante la semana pasada, leí un comentario tras otro de personas que decían ser aliados de los judíos, pero publicaban declaraciones como «es muy triste ver a los judíos que experimentaron el Holocausto haciendo lo mismo con los palestinos hoy». ¿Qué pensarían sus antepasados? » Bueno, les puedo decir, porque mi abuela discutió sus puntos de vista conmigo una y otra vez. Si todavía estuviera viva hoy, diría que si sus experiencias durante el Holocausto le hubieran enseñado algo, es que el pueblo judío debería hacer todo lo que esté a su alcance para defenderse de aquellos que prefieren que se vayan, antes de que sea demasiado tarde. .

Hay muchas personas que se pronuncian en contra de los millones de personas que no tomaron medidas y no apoyaron a los judíos en los años previos al Holocausto y durante este. Muchos de ellos son las mismas personas que hoy permanecen en silencio en las redes sociales, mientras que israelíes y judíos de todo el mundo son atacados por su identidad religiosa y nacional.

No seré uno de ellos.