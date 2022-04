“Y relatarás a tu hijo”

Éxodo 13-8

10 de abril. Triunfa el BUR.

En ocasiones hay dos sucesos que, aunque separados en el tiempo, nuestra mente los conecta y relaciona. El primero, habiendo sido fiscal de mesa por el partido del Bloque Unido Religioso, que salió con mayoría de votos en las elecciones para confirmar la continuidad del mandato por un nuevo período. Asegurando que personas que tienen Torá puedan resguardar como se debe la continuidad de un rabinato ortodoxo y el cuidado en el delicado tema de los casamientos, conversiones, y el de los cementerios judíos.

Muchos todavía no comprenden la tragedia que se ha evitado, impidiendo que personas con mentes dislocadas o confundidas, terminen, con medidas que podríamos considerar una nueva versión de la idolatría, derrumbando completamente el judaísmo en argentina y al final tener que poner cartel de venta o se alquila al edificio de Pasteur 633.

Para concluir este primer bloque, el propio fiscal de la mesa opositora o alternativa, en un momento de sinceridad, nos confesó que no había logrado motivar a sus dos hijas a activar y participar en AMIA.

Entonces, si estos hermanos no han sabido o podido mantener el interés por el idishkait en su propio seno familiar, como se podría confiar en que si podrían hacerlo de la manera adecuada para preservar la continuidad judía?

Pesaj y el quinto hijo.

He escuchado en varias ocasiones que el Rebe de Lubavitch decía que amén de los cuatro hijos que nos relata la Hagadá de Pésaj, habría un quinto hijo. Se trata de un hijo que ni siquiera sabe que mientras pastorea en campos extraños, ese día se desarrolla el Seder de Pésaj.

Es decir, el trabajo remanente es arduo, judíos que nadan entre la ignorancia y el desinterés, y que nos convocan a un esfuerzo mayor, ya que no son pocos y están en ocasiones tan cerca como tan lejos.

Y relatarás a tu hijo. Final

La reflexión o la idea es: debe haber un un padre que quiera relatar o contar, y también un hijo que esté dispuesto a escuchar. Si los judíos se pierden sea por desidia o asimilación, no habrá personas que puedan festejar o practicar el judaísmo. El 10 de abril tuvimos un milagro, asociado con el esfuerzo de muchos, y Hashem concedió una nueva oportunidad.

Sentar más gente a la mesa, esa es la consigna. La mesa debe estar preparada para todo aquel que quiera comer, que tenga hambre espiritual y pueda entonces saciarse con lo bueno y verdadero.

En el mes del cordero pascual, aquí en Buenos Aires- argentina se ha dado un paso más en la dirección correcta. Reitero, no lo desperdiciemos.

Este esforzado escrito les desea a todos los lectores de Aurora Moadim LeSimja!.