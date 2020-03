Diario Judío México - Hoy 2 de marzo del año 2020 se escribe un nuevo capitulo de la historia del Estado de Israel, del moderno estado. Hay elecciones legislativas y el primero de la lista que saque mas votos tiene el privilegio de ser el candidato a primer ministro.

Es la tercera elección legislativa para formar un gobierno pues hay un empate que no permite a uno armar el gobierno y según muchos, estamos en camino de una cuarta elección. Por la diferencia de horas, aquí en Colombia son las 9 de la mañana y según una noticia que irrumpe en mi computador hasta las 14 horas en Israel votaron un poco mas de 30%. Señal que la mayoría ya está absolutamente apática y sino la mayoría una gran parte de los votantes.

No sabemos quien será el ganador y es posible que vuelva a ser Netanyahu que en dos semanas comienza el juicio por corrupción. Es raro y difícil de comprender como una persona con acusaciones de corrupción que no puede ser director de un colegio, ni siquiera viceministro, puede ser el primer ministro. Ya hemos vivido eso en el pasado con Ariel Sharon que una comisión investigadora determinó que no puede ser ministro de defensa por su participación en la tragedia de Sabrá y Shatila (1), Líbano septiembre 1982, se convirtió en primer ministro.

El desarrollo del nivel moral en Israel es triste cuando pensamos que los mismos discursos de Netanyahu condenando a su antecesor Ehud Olmert (2) no tienen ninguna validez sobre si mismo. No solo el nivel moral, sino el concepto democracia en manos de los elegidos miembros del parlamento que tenían la posibilidad de votar por un miembro digno para salir de este terrible embotellamiento que ha construido Benjamín, Bibi Netanyahu.

Como no puedo agregar nada nuevo, salvo manifestar mi pena, recordaré el pasado o mas bien mis manifestaciones del pasado. En el capitulo 16 de mi serie Mi sionismo y yo (3) escribí:

En el año 1990 abandoné el trabajo de auditoría (que venía haciendo ininterrumpidamente desde 1975) pues sencillamente me aburría. No había relación entre los diversos oscuros temas que salían a luz y las cosas que podíamos publicar. Publicar, en la práctica, representaba que otro auditor reciba el trabajo.

Era la época del ministro del Interior Derhi que luego fue preso por corrupción. Desde entonces hasta hoy, el tema de la corrupción solo fue agravándose

Son 30 los años transcurridos desde entonces, el ministro Derhi volvió a ocupar las mismas posiciones anteriores y volvieron a investigar su enriquecimiento, aunque no sé en este momento que pasó con las investigaciones.

En el año 2011 publique una nota calificando a Netanyahu como el peor gobierno de Israel (4) y del mismo extraigo un punto del cual el primer ministro siempre esta orgulloso, la economía, el PIB, la ocupación: Estos días el primer ministro se pavonea que la economía de Israel esta fuerte, es verdad, pero solo la economía de los ricos La distribución de los ingresos es pésima, casi, casi un crimen de lesa humanidad. Siempre encontramos mensajes sobre la inteligencia de los judíos (y sus 174 premios nobel) Bueno eso funciona también aquí, la propaganda suele adormecer al pueblo (¿o idiotizar?)

¿Cuánto puedo publicar y esperar que sea leído? Creo que puedo agregar algo más.

En el año 2011 publiqué (5) sobre la evidente decadencia de la inteligencia judía y copio:

Por suerte no dependo de ningún millonario y no debo pedir disculpas a nadie. El viernes renunció un presentador de noticias Gay Zohar, para evitar leer una disculpa, aparentemente no necesaria, por una nota que se hizo sobre el millonario Sheldon Edelson. No vi la nota y no vi la renuncia. No será la primera vez que un medio de comunicación se disculpa por equivocarse. Temo que esto proviene del poder que tiene el capital sobre la independencia de los medios de comunicación. Un poema mío del año 2006 finaliza así:

Hace muchos años me acompaña la sensación

que también los medios de comunicación

están presos del capital, pues si, también les pertenece.

Lo que leemos, ya no está libre de intereses.

Finalizaré con una nota positiva sobre Benjamín Netanyahu, del año 2017 (6) y del texto extraigo para finalizar: Es un eterno luchador por la paz, el desea la paz con los palestinos. Eso lo dijo muchas veces y claro, cuidando la seguridad de Israel. Aparentemente los múltiples asentamientos en Cisjordania vienen a garantizar ambas cosas, pues en muchas oportunidades he leído e incluso comentado que sostiene o sostienen que los asentamientos no son un factor que impida la paz y que los colonos y los palestinos conviven en paz y armonía.

Yossi May 2-3-2020