En una entrevista a Ynet el profesor Sergio Della Pergola, experto en demografía judía, analizó los últimos datos referidos a la población judía mundial y afirmó que “en diez años la mayoría de los judíos del mundo vivirán en Israel”.

“Casi todas las comunidades judías del mundo se están reduciendo de manera gradual o se mantienen estables. Pero hay un lugar en el que existe un aumento constante en la cantidad de judíos: Israel”, explicó Della Pergola, demógrafo italiano-israelí, cuyo trabajo se basa en la respuesta a una pregunta sensible: ¿Cómo se define quién es judío? “Esta es la principal controversia y el gran desafío de la investigación”, reconoce.

Della Pergola cuenta que sus estimaciones “son relativamente más conservadoras que la de los institutos de investigación de los Estados Unidos que incluyen dentro de la comunidad judía a los que cumplen con las definiciones de la Ley del Retorno”. Aunque entiende que se trata de una ley importante y significativa, ya que determina los derechos de inmigración a Israel, para el profesor “no es tan relevante porque incluye a personas que no forman parte de una comunidad judía y no se identifican con ella, y por lo tanto quedan fuera de mi investigación”.

“Según mis estimaciones hay seis millones de judíos viviendo en EE.UU. y según el instituto estadounidense PEW son 7,5 millones. Esa diferencia de un millón y medio incluye a personas de ascendencia judía, pero que cuando se les pregunta sobre su identidad judía responden negativamente”, agrega Della Pergola sobre la magnitud de esa diferencia a la hora de elaborar las estadísticas.

Según el demógrafo, los criterios técnicos maximalistas que incluyen a la mayor cantidad de gente posible debilitan la investigación: “Llegarás a cifras muy altas, pero no podrás responder a la pregunta de cuántos judíos hay en cada país, sino que responderás cuántas personas con alguna conexión con el judaísmo existe, que es una pregunta diferente”.

En referencia a quienes critican a este criterio como restrictivo y antiliberal, Della Pergola responde que “toda persona tiene derecho a desvincularse de su judaísmo” y se desliga de las definiciones religiosas: “No pretendo ser un rabino y definir cuántos judíos hay en el mundo según la halajá, mis estimaciones se basan en la autopercepción de cada persona. Incluir a personas que dicen no tener ninguna conexión con la comunidad judía local y que no se identifican como judíos, en mi opinión es un error”.

La brecha señalada en Estados Unidos es todavía más significativa a la hora de evaluar la cantidad de judíos en todo el mundo: según la investigación de Della Pergola hay más de 15 millones, pero si se sigue el criterio de la Ley del Retorno habría que adicionar otros 10 millones más. “Algunos de ellos no conocen la ley y la mayoría por supuesto que no están interesados en vivir en Israel, pero estas personas existen y tienen derecho a la Aliá”, explica.