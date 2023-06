¿Estás pensando en vivir en Israel o ya vives ahí, pero sientes que algo te falta?

¿Estás pensando en mudarte a Israel o ya estás viviendo allí pero sientes que algo te falta? ¿Te gustaría conocer más sobre la vida en este país y cómo adaptarte a tu nuevo hogar?

Entonces no te pierdas esta entrevista exclusivaexclusiva con Alfredo Zonana, el líder de Beiteinu. En ella, descubrirás cómo la Comunidad Judía Mexicana ha logrado encontrar un hogar en Israel y cómo tú también puedes hacerlo. Además, aprenderás sobre las conexiones y beneficios de ser parte de una comunidad judía mexicana en Israel. Por lo tanto si quieres saber más sobre la Comunidad Judía Mexicana en Israel, no te pierdas esta entrevista con Alfredo Zonana, ex presidente de Maguen David y del Comité Central de México, un experto en liderazgo comunitario y presidente de Beiteinu. Alfredo Zonana nos cuenta todo sobre la experiencia de la Comunidad Judía Mexicana en Israel, desde los desafíos que enfrentaron al llegar hasta cómo han logrado establecerse y prosperar en su nuevo hogar. Esta conversación es una oportunidad única para conocer más sobre una comunidad vibrante y diversa. Desde su historia hasta sus logros actuales, esta conversación te permitirá conocer más sobre una comunidad que ha hecho de Israel su hogar y de la que tú también puedes ser parte. Y si quieres seguir explorando temas relacionados con el judaísmo, la comunidad judía del mundo, de México y de Israel, visita www.DiarioJudio.com.

