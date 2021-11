PortuHispanos.

En una misión de servicio.

Los voluntarios de PortuHispanos servimos sin fines de lucro a la organización desde que empezamos, en 2020 al inicio de la pandemia del coronavirus.

Nuestros grupos son núcleos temáticos donde los individuos dedican tiempo y esfuerzo a mejorar sus comunidades y el país, sin olvidar a la diáspora, a través de orientación y traspaso de nuestra experiencia, a fin de facilitarles el camino de retorno a casa en Israel.

Nuestra Misión

Empoderar a los voluntarios para que sirvan a sus comunidades, atiendan las necesidades humanitarias, alienten la solidaridad (Jesed y Misericordia) y promuevan el entendimiento nacional a través de las experiencias de los proyectos de PortuHispanos en sus diferentes áreas o temas.

Con la experiencia individual y el apoyo grupal pretendemos desarrollar una mejor calidad de vida para los hispano y portugués parlantes, entregándoles herramientas y conocimiento para que puedan superar obstáculos y también crear oportunidades de mejoras personales y comunitarias.

El objetivo final es extender este apoyo a nuestro país en su conjunto, con el aporte de los conocimientos y habilidades diversas que la comunidad hispanoparlante tiene y puede aportar a Israel.

Nuestra Visión

Ser un apoyo y orientación en la adaptación global en la comunidad judía hispano y portugués parlante que hizo Aliya, así como brindar un servicio humanitario a todo hispanoparlante que presente dificultades en su proceso de integración a la cultura, idioma y trámites burocráticos.

Nuestro inicio ha sido eficiente y bien recibido. Nuestra historia, aunque corta, nos llena de satisfacción. Durante más de 15 meses, hemos servido con una generosidad poco común, anteponiendo las necesidades de nuestros vecinos, nuestras comunidades, unidos por nuestro lema: “Somos una familia. Somos un pueblo. Somos una Nación. Somos Israel”.

Miramos con orgullo nuestro pasado, pero sabemos que es solo el comienzo. A diario, tomamos como base nuestro legado y promesas con el objetivo de tener un mayor impacto en el futuro.

Hacemos historia todos los días

Con cada proyecto que realizamos y cada persona a la que servimos, hacemos historia. Hemos estado presentes por más de un año, pero nuestra historia todavía continua, y no nos gustaría que fuera de ninguna otra manera. Nuestra historia está siendo escrita por manos que ayudan, por personas a las cuales les importa el prójimo y por vidas y comunidades que están siendo mejoradas tanto en Israel como la diáspora, en países hispanoparlantes, que constituyen la segunda lengua a nivel mundial en más de 21 países y áreas geográficas de todo el mundo, y Portugués, presente en ocho países independientes que tienen el portugués como lengua oficial, la que constituye la 5ta lengua a nivel mundial y donde también hay judíos anusim, cuyos descendientes también hacen propia la promesa de retorno a Israel.

Esto es solo el comienzo

A medida que avanzamos en nuestra segunda etapa de servicio, nuestro compromiso de crear iniciativas y propuestas y tener un impacto positivo en Israel es más fuerte que nunca.

Los más de 23.000 hispanos que viven en el Neguev, cada uno con sus particulares necesidades y diferentes problemas, generaron el empuje para crear PortuHispanos, a fin de poder dar respuesta a las necesidades y ayudar a la comunidad a transformarse.

Para quienes aún la integración sigue siendo difícil, les exhortamos a que se comuniquen con uno de nuestros voluntarios para que puedan ser parte del Proyecto PortuHispanos, para bien de todo el pueblo judío, tanto en el Néguev como en la diáspora, basados en la Profecía Abdías /Obadía (1:20).

Hemos creado una agenda telefónica con la información de Hispano/portugués parlantes que trabajan en sus propios oficios/profesiones, tales como médicos, técnicos, albañiles, pintores, carpinteros, jardineros, etc., otros contactos importantes, y ayudas y trámites en Israel en adición de otros proyectos (ver los diferentes enlaces al final de la descripción). Si desea más Información por favor contactarse con los administradores. Respetamos el Shabat y las Festividades Judías.

1- Grupo principal de PortuHispanos: Agenda de teléfonos importantes (Medicos, doctores y servicios varios en español)

2- Hebreo conversacional א: Cursos, libros, información en español

3- Trámites -Status en Israel: Para dar respuesta a inquietudes relacionadas con los tramites burocráticos y de status de los ciudadanos / residentes

4- Paz Para Israel Tehilim:

5- Bolsa de trabajo: Compartimos información de oportunidades laborales

6- Salud en Israel: Información importante de Israel en español referente a temas de salud

7- Adopción Animales – Neguev: Grupo de apoyo de la adopción y refugio de animales

8- Apoyo Emocional PortuHispanos: para llamarnos hablar apoyarnos

9- Shalom Bait – exclusivo para mujeres: Consejos, apoyo y orientación religiosa.

10- Paz Para Israel – Tehilim: Este grupo está manejado por las administradoras para filtrar ataques antijudíos o antisemitas.

11- Judaísmo desde Israel: Videos y enseñanzas religiosas en español.

12- Jesed y Amabilidad: Grupo de apoyo y tzedaká a familias o personas en necesidad. https://chat.whatsapp.com/E3BkOP6XkO31cBO440VFTq

13- Libros religiosos

14- Apoyo Traducción Médica: (solo para estudiantes de medicina que se convocan voluntariamente para ayudar a navegar dificultades en relación a navegar el sistema de salud).

15- Soldados Solitarios Hispanos: Apoyo a las necesidades del soldado sin familia en Israel.

16- Fotos y Videos de Israel:

17- Teshuvá: para personas que buscan retornar al judaísmo y aprender prácticas judías.

18- Pre Aliyah PortuHispanos: Apoyo y orientación para quienes aún no viven en Israel y se encuentran en proceso de aliya.

19- Productos y Servicios PortuHispanos: Grupo dedicado a hacer conocer productos y servicios de los miembros del grupo PortuHispanos

20- Tips /Dietas PortuHispanos: Sugerencias sobre salud y reducción de peso.

21- Alquileres en Beer Sheva: Ofertas de casas y departamentos en alquiler

22- Noticias en Español: Información diaria de titulares y principales noticias de Israel para la comunidad hispano parlante en general https://chat.whatsapp.com/GUGdwPfNC1A6EKlCPm5xLm

23- Apoyo a Conversos WhatsApp:

Contamos con un Blog: Guía para la Aliya y Vida en Israel

Contamos con el apoyo de profesionales

Dr. Bruce Francis, Endocrinólogo, Sub Director de Oremed

Dra. Aida Strocovsky, Medica Psiquiatra

Ing. Ruben Sifrim (Ingeniero Electrónico Biomédico)

Rachel Ana Gaufberg (Estudiante de Medicina, Escuela de Medicina y Salud Internacional, Universidad Ben Gurion (a cargo del proyecto de traducción de contenidos y facilitación del sistema de salud en español de Clalit)

Profesor Daniel Danilewicz (Hebreo)

Kattia Yehudit Francis (Administradora y promotora)

Deborah Bechan (Periodista)

Ana Sofia Mendez Reguillo y Isaac Peretz Gelrud Vainstein .

Técnico en informática (TSU)

Apoyo que Brindamos a la Comunidad

*Compras de comida para familias que por enfermedad o no tener empleo pasan una difícil situación

*Apoyo para comprar medicamentos de salud a personas que no pueden pagar la diferencia, a pesar de tener seguro, porque no son gratuitos y a veces por desempleo.

*Llevamos comida preparada a soldados solitarios y/o personas enfermas que se recuperan.

*Facilitamos productos de limpieza, agua, etc. a sinagogas que se usan de refugio para tener lo básico en caso de ataques terroristas con cohetes.

*Pagamos por participación en fiestas y comida en sinagogas para que los nuevos inmigrantes puedan sentirse en familia.

*Si alguna persona olé o soldado solitario no tiene familia celebramos su cumpleaños como una nueva familia.

*En Iom Haatzmaut, nuestro aniversario patrio, realizamos picnic o asados, donde invitamos gratuitamente a compartir en familia.

*Ayudamos con intervenciones de limpieza en casos graves de adultos mayor y buscamos ayudas como trabajo social, comprando comida y lo necesario para vivir dignamente sus días.

*Acompañamos al hospital en casos de emergencias y facilitamos traducciones, citas, etc. en casos de operación o familias con corona que no saben usar el sistema de salud por falta de idioma.

Objetivos:

1) Deseamos brindar clases de hebreo con profesores calificados hispanos a quienes no lograron con la instrucción en hebreo que ofrece el estado aprender el hebreo y también a quienes tienen su carpeta abierta para Aliya, a fin de dar este apoyo de modo anticipado.

2) Se necesita urgente pagar asesores de traducciones y trámites burocráticos para acompañar y ayudar a hacer citas a adultos mayores o nuevos inmigrantes que no manejan el idioma.

3) Muchos nuevos inmigrantes necesitan consultas psicológicas en español para enfrentar la adaptación que no han superado y poder convertirse en parte útil e integral de la comunidad.

Los siguientes puntos dan una serie de temas y actividades que forman la base de nuestra visión y trabajo con y para nuestra comunidad latina en Israel. En estas actividades convocaremos asambleas de cooperación mutua para compartir nuevas ideas y tratar de encontrar soluciones a los diversos problemas que afectan a nuestra comunidad latina en varias de las ciudades del país. La formación de este proyecto lleva varios años pensando y observando los diferentes puntos que afectan a nuestra comunidad y es nuestro motivo para trabajar en este cambio. Crear y apoyar nuestros ideales solo puede conducir a una solución y ayudar a todas esas consultas y problemas que tiene en la comunidad. Tanto un nuevo inmigrante como uno con muchos años de residencia en Israel que no hayan logrado adaptarse necesitan apoyo, ayuda y orientación, las cuales ellos también pueden devolver no monetariamente si no en horas de voluntariado.

Debemos estar de acuerdo en que la comunidad de lengua española y portuguesa necesita cambios, actualizaciones y apoyo inmediato ya mismo, para las necesidades adaptadas al 2021 y este proyecto se creó para hacer la diferencia, para crear unión, solidaridad y cooperación mutua y para que el hispano o portugués parlante no se sienta aislado en su comunidad, sin diferencias políticas o de país de origen sino aportando todos su granito de arena, donde nadie es más que nadie y todos aportan y colaboran, lo cual no sucedió jamás después de la construcción del templo. Se necesita activar esta rueda de avance, de cooperación mutua para juntos crear Am Israel Jai por un futuro mejor sin barreras.

Se necesitan trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, urgentemente en nuestra lengua contar con personas de nuestros países de origen en la atención, orientación, información y apoyo a las necesidades primarias de las familias hispano y portugués parlantes , tratando temas como adaptación, bloqueos, traumas y también para brindar herramientas, etc., además de dar ayuda a casos que necesitan orientación, traducción y acompañamiento en la búsqueda de ayuda, albergues, psicólogos para víctimas de violencia doméstica y niños maltratados o abusados, así también como la adaptación de los niños a la escuela (idioma, choque cultural, soledad y depresión, etc.).

* Orientación y traducción para citas médicas, para lidiar con empresas o entidades de servicio público (municipio, desagüe, agua, luz, ministerio del interior, oficina de impuestos, seguridad social, oficina de trabajo, etc.)

* Visitas periódicas a las personas más vulnerables como ancianos, viudas, gente sola sin familia ni grupo social, huérfanos en hospitales o lugares de residencia.

* Actividades como conferencias y talleres en el área financiera y a través de expertos en la materia, a la vez también suministrando información a través del blog, para el apoyo y orientación financiera de los nuevos inmigrantes, para conocer la burocracia y economía del país y poder vivir en un nivel adecuado y sostenible según sus ingresos y buscar mejorar la calidad de vida en Israel .

*Recreación, deportes y eventos. Las actividades recreativas y culturales son necesarias para la información, la comunicación y la participación entre culturas, para fomentar la unión de familia y aumentar el sentido de pertenencia a Israel. Invitaremos a estas actividades y reuniones a los responsables de Sojnut (Agencia Judía) para que den la información directa o indirectamente a cada nuevo inmigrante (Olé Jadash), a aquellas personas que quiere hacer Aliá y también a olim ya establecidos y que aún no se han adaptado.

Trabajamos por la comunidad, por el bienestar, por la adaptación e integración de los latinos dentro del sistema social, económico, educativo, laboral y cultural de Israel.