Israel Kristal, el superviviente mas longevo del Holocausto

Israel Kristal fue un ciudadano polaco-israelí conocido mundialmente por haber sido declarado el superviviente judío mas longevo durante el régimen de la Alemania nazi.

El 19 de enero del año 2016 al alcanzar la edad de 112 años, fue declarado por el Libro Guinness de los Récords, como el hombre más adulto del orbe después del fallecimiento del japonés Yasutaro Koide.Más aún, en el año 2023 ocupó el noveno lugar entre la nómina de personas de mayor edad de todos los tiempos.

Lo lógico sería pensar que su extraordinaria longevidad fue secuela de una vida apacible y exenta de temores y peligros de todo género e índole. Sin embargo no fue así.

Israel Kristal nació el 15 de Septiembre de 1903 en Malenic cerca de Zarnów, Polonia que a la sazón pertenecía al Imperio Ruso, en el marco de una familia judía religiosa. A la edad de 10 años, falleció su madre y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, su padre cae prisionero en manos rusas, tanto él como su hermano pasaron a vivir con sus tías. Al culminar dicha guerra su padre retornó pero falleció poco después cuando Kristal tenía apenas 15 años.

En el año 1920, la familia se traslada a la ciudad de Lódz y aquí comienza a trabajar en una pastelería de la familia, que se especializaba en la elaboración de postres y pasteles, espacio en el cual y con el tiempo se tornó en un genuino especialista. En el año 1928 contrae enlace con Chaja Feige Frucht y del matrimonio nacieron dos hijos,

Estalla la Segunda Guerra Mundial y Kristal continuó desempeñándose como pastelero incluso en el propio Gueto de Lódz a pedido especial del presidente del Judenrat del Gueto Chaim Rumkowski Sus dos hijos fallecieron en el Gueto y cuando este espacio es exterminado, su esposa es enviada a Auschwitz en cuyo campo de exterminio pereció. Israel Kristal logró sobrevivir el Holocausto habida cuenta que fue enviado a realizar trabajos forzados.

Liberado por el Ejército Rojo, retorna a su tarea de pastelero primero en el propio ejército rojo y posteriormente en la propia ciudad de Lódz en la que vuelve afincarse. En 1947 y también en Lódz contrae nuevamente enlace con Batsheva- también superviviente del Holocausto-, de este matrimonio en Polonia nacieron un hijo rotulado Jaim y posteriormente en Israel un hija denominada Shula.

En 1950 la familia asciende a Israel, se radica en la ciudad de Haifa.Kristal continuó trabajando como pastelero, primero en condición de asalariado y ya en el año 1952 funda su propia pastelería que operó hasta el año 1970.

¿Hecho aislado o una constante?

Más allá de su excepcional longevidad y el optimismo que siempre animó el quehacer de Kristal, historiadores del Holocausto recalcan que salvo contadas excepciones, los sobrevivientes del Holocausto siempre apuntaron al futuro. En los nuevos espacios en los que decidieron afincarse, formaron familia, trajeron hijos al mundo y promovieron nuevos emprendimientos.

Aún así, asomaron claras diferencias en lo que atañe al pasado y la trasmisión a su entorno. El Rabino Ortodoxo Moderno Dr. Ido Fechter señaló recientemente que en su comunidad sita en Ramat Poleg (Natania), en este último año fallecieron varios sobrevivientes del Holocausto.

Me centro en dos de ellos que por cierto simbolizan posturas opuestas. Por una parte Israel Ingbar que ascendió a Israel después del Holocausto, fue uno de los fundadores de la Industria Aeronáutica de Israel, quien solía trasmitir todas sus experiencias y vivencias de aquella funesta época en toda oportunidad pertinente y especialmente en el día del fallecimiento de sus padres y abuelos.

Por otro lado Lazar Laufbaum que ascendió a Israel proveniente de Francia y que se negó categóricamente a develar su pasado en el Holocausto ante terceros e incluso fue muy poco lo que trasmitió a su entorno familiar. En este contexto, en más de una oportunidad sentí las lamentaciones de las nuevas generaciones. Sus padres no relataron su historia, ellos respetaron su silencio, no preguntaron y hoy cuando quieren acceder a la historia de sus antepasados, ya no hay a quien preguntar.

En este contexto aflora un recuerdo de mi niñez en Montevideo. Frente a la finca en que residía, funcionaba una sinagoga y recuerdo la tristeza que siempre asomaba en el rostro de un feligrés, excelente persona. Se me dijo que la razón estribaba en que había perdido toda su familia en el Holocausto, pese a que había formado una nueva familia, ser un comerciante exitoso y residir en un país libre y democrático.

Memorable: festejó su Bar Mitzvá a los 113 años de edad

Conmovedor e imperdible. El 30 de Septiembre de 2016 y en ocasión de cumplir 113 años de edad, Israel Kristal pudo finalmente celebrar su Bar Mitzvá, habida cuenta que cien años antes y en la fecha que establece la tradición judía, se vio imposibilitado de hacerlo al haber fallecido su madre y estar su padre enrolado durante la Primera Guerra Mundial. En el marco de esta memorable celebración, en cierto momento Kristal reunió a sus hijos ,nietos y bisnietos, extendió sobre todos ellos su manto de rezar(talit) y emocionado afirmó:

«Yo un sólo hombre, aprecien cuánta gente traje al

mundo .Ahora cuando ustedes y yo estamos

parados bajo mi manto, pienso y señalo: seis

millones de judíos fueron exterminados.

Imagínense ustedes, qué mundo todos ellos

podían haber elaborado.»

Después de acaecido el fallecimiento de Alice Herz-Sommer en el año 2014, Israel Kristal se tornó en el superviviente del Holocausto mas anciano del mundo.

Falleció en Haifa, el 11 de agosto de 2017, apenas cinco semanas antes de cumplir 114 años.