Shuly Nathán, kantadora i kontadera de kuentos, nasió en Londra en una famiya de orijín sefaradía de parte de madre, i izo su aliá a Israel. A la edad de 16 anyos empesó a tanyer la gitarra, kantando i koleksionando kantes populares.

Durante su servisio militar lavoró komo maestra para los adultos iliterados en los muevos arresentamientos en el sud de Israel. Durante este periodo eya partisipó en algunos programas de radio de amatores.

La kompozitora Naomi Shemer sintió uno de estos programas, i Shuly Nathán fue demandada de apareser en el Festival de Kantes en el Día de Indipendensia annual en Yerushaláyim, no en el konteksto de la kompetisión, ma kon una "kantiga ornamental", sigún la rekuesta del mayor de Yerushaláyim, Teddy Kollek. La kantiga era "Yerushaláyim shel zahav" (Yerushaláyim de oro), ke entuziazmó el públiko i izo ulvidar todo el festival. Fue demandado a Shuly de kantar la kantiga otra vez, i todo el públiko se alevantó en pies i se adjuntó a eya. Dos semanas después en el 1967 eklató la Gerra de los Sesh Días i la kantiga se izo el imno de la gerra, una orasión para la reunifikasión de Yerushaláyim.

Después de esto, Shuly kon su gitarra viajó por todo el mundo, yevando las kantigas de Israel en todos los lugares, kombinando múzika kon kuentos i lejendas del folklor djudió, estorias personales, i antes de todo las estorias de los kantes ke kantava. En Israel i al estranjero Shuly kanta por todos los públikos en salas de konserto, en eskolas, en kazas de viejos, i para djente kon menesteres spesiales. Kon kada públiko eya tiene su raporto spesial, en un dialog kontinuo. La muerte de Naomi Shemer fue una grande piédrita para todos los ke aman el kanto en Israel, i una grande piédrita personal para Shuly mizma, ke dio varios konsertos en memoria de la mujer ke metió los sentimientos del puevlo de Israel en palavras i múzika.

Kuando aparese en los Estados Unidos, Shuly tiene konsertos spesiales para elevos de eskolas i sovre todo en las "Solomon Schechter Schools". Además eya aparesió en eskolas djudiás en la Amérika Sentral, en Kanadá i en Australia. Eya konta a los elevos de la vida en Israel, les ambeza kantigas i responde a sus demandas sovre la vida en Israel i sovre su vida de artista.

El repertorio de Shuly Nathán inkluye kantigas de Naomi Shemer i de otros kompozitores israelianos. Eya kanta "Jewish Spirituals" – versos bíblikos muzikados por Rabbi Shlomo Carlebach, kantes en yidish i ladino i kantes tradisionales de las komunitás djudías en el mundo.

Kada anyo eya partisipa al Festival de los Narradores ke tiene lugar en Givatayim, i tiene programas ande viene akompanyada en el kanto por la kantadora Betty Klein, ke le ambezó los kantes en ladino.

En su CD "Shuly Nathan – East near and far" (Oriente de serka i de leshos) eya inkluyó 4 kantigas en ladino, i su repertorio en ladino se va ancheando en sus performansias sovre la shena i en television.