La Autoridad Palestina (AP) y Fatah critican duramente a Irán: “Está socavando a la AP y al régimen jordano utilizando sus representantes, Hamás, la Yihad Islámica Palestina y los Hermanos Musulmanes”

La Autoridad Palestina (AP) y su partido gobernante, Fatah, han estado expresando recientemente duras críticas contra Irán, alegando que está armando a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina (YIP) en Cisjordania y fomentando su actividad terrorista contra la AP con el objetivo de instigar un golpe militar y derrocar a las autoridades de la Autoridad Palestina.[1] Estas acusaciones aumentaron debido al armamento intensivo por parte de Irán de las organizaciones terroristas palestinas en Cisjordania, y luego de los enfrentamientos armados que tuvieron lugar entre los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina y las organizaciones Hamás y YIP respaldadas por Irán.

Los portavoces palestinos también establecieron una conexión entre esta agitación iraní contra el gobierno del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y los recientes intentos de Irán y facciones palestinas de desestabilizar el Reino de Jordania y derrocar su régimen, llamando directamente a los jordanos a organizar protestas y participar en la lucha armada contra Israel.[2]

Las críticas de la Autoridad Palestina y Fatah contra Irán continuaron escuchándose después del ataque iraní con cohetes y drones contra Israel el 14 de abril de 2024. El diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida dedicó su editorial a ridiculizar a Irán por su incompetencia y su fracaso en infligir graves daños a Israel, y uno de los columnistas del diario escribió que Irán es enemigo de los árabes y que formó una alianza contra ellos con Estados Unidos e Israel.

Este informe analiza las críticas agudas expresadas recientemente contra Irán por parte de la Autoridad Palestina y Fatah.

Funcionarios de Fatah: Irán está utilizando organizaciones palestinas para luchar contra la Autoridad Palestina y sus aparatos

Las críticas de la Autoridad Palestina y Fatah contra Irán se expresaron en declaraciones que emitieron a principios de abril de 2024, en las que acusaron a este país de actuar contra la Autoridad Palestina y sus aparatos de seguridad financiando y armando a organizaciones terroristas en Cisjordania. Estas declaraciones se produjeron en medio del continuo contrabando de armas iraníes a estas milicias de Cisjordania,[3] y mientras prevalece una intensa tensión entre los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina y las milicias terroristas en Cisjordania. Dicha tensión alcanzó su punto máximo después de que un operativo de la Brigada Tulkarem de la Yihad Islámica fuera asesinado asesinado a tiros por agentes de seguridad de la Autoridad Palestina.[4]

El portavoz de Fatah, Jamal Nazzal, dijo en este contexto al canal Al-Arabiya el 3 de abril: «De acuerdo con lo que Irán está haciendo en Libia, Siria, Irak, Yemen o en cualquier otro país árabe – donde está tratando de anidar y crear una presencia de seguridad, que roerá el cuerpo del Estado como un parásito hasta que el Estado colapse – Irán está tratando de contratar grupos que actúen a su servicio también en Palestina… Anteayer, un grupo que es leal a Irán en Tulkarem secuestró un vehículo civil que pertenece a la Autoridad Palestina de Tierras, al Estado de Palestina. Un grupo de hombres armados se apoderó del vehículo y lo condujo. Esto se ha convertido en una guarida de seguridad leal a Irán, lo que pone en peligro al pueblo palestino. Las huellas iraníes en la realidad palestina son destructivas. Irán está utilizando el razonamiento de un pájaro cuco que pone un huevo en el nido de otro pájaro, y cuando su polluelo sale del huevo, expulsa a todos los demás polluelos, los mata. Luego vive en él a expensas de sus padres, explotando repugnantemente los recursos de los palestinos y su situación, que no pueden tolerar esta lógica explotadora y rechazada…”

A continuación, un clip de sus declaraciones:

En una declaración del 2 de abril de 2024, Fatah enfatizó su rechazo a «toda intervención externa, especialmente la intervención de Irán», en los asuntos internos de los palestinos, y se comprometió a impedir que alguien use la sangre derramada de los palestinos en Gaza al servicio de “empresas dudosas que no tienen nada que ver con nuestro pueblo palestino y nuestra causa nacional». La declaración enfatizaba que Fatah «cortará [cualquier] mano que intente dañar nuestro frente [interno], nuestras agencias de seguridad o [cualquiera] de nuestras instituciones nacionales», insinuando la actividad de Hamás y la Yihad Islámica en Palestina contra la Autoridad Palestina, respaldada por Irán. [5]

El funcionario de Fatah Mounir Al-Jaroub aclaró que esta declaración había sido emitida «después de que se hizo evidente para las agencias de seguridad palestinas que ciertos elementos [regionales] están apoyando a estos elementos [palestinos] con dinero y armas, y que esta financiación está relacionada con la ayuda exterior [que estos elementos] están recibiendo de un elemento extranjero como Irán». A continuación, afirmó explícitamente que «Irán está financiando a estas facciones» (es decir, Hamás y la Yihad Islámica en Palestina), y agregó: «Las declaraciones hechas por el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán [CGRI], de que la guerra de la Inundación de Al-Aqsa es una venganza por el asesinato del [comandante de la Fuerza Qods del CGRI] Qassem Soleimani,[6] no fue un informe erróneo de los medios de comunicación, sino más bien la verdad. Ayer se informó [en Irán] que la Operación Inundación de Al-Aqsa [el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás.] había sido planeado por Mohammed Reza Zahedi [7]… Irán está detrás de todas estas tragedias [sufridas por] el pueblo palestino». Al-Jaroub enfatizó: «[Los iraníes] ahora están hablando día y noche sobre una futura batalla que será una venganza por lo ocurrido en el Consulado iraní en Damasco [es decir, el ataque aéreo atribuido a Israel en el que Zahedi y varios de sus camaradas fueron eliminados] ¿Quieren luchar [contra Israel] con la sangre de los palestinos?… Lo que dicen los iraníes demuestra que ellos están detrás del daño causado al frente palestino, y ahora también a los frentes árabes.»[8]

Liderazgo de Fatah y la Autoridad Palestina: “Apoyamos a Jordania frente a los intentos externos de intervenir en sus asuntos”

Los funcionarios de Fatah y la Autoridad Palestina también acusan a Irán de intentar socavar la monarquía jordana al alentar a elementos como Hamás y la Hermandad Musulmana (HM) a intensificar las protestas contra la política del régimen jordano sobre la guerra en Gaza, con el objetivo final de derrocar a este régimen. El presidente de la Autoridad Palestina y presidente de Fatah, Mahmoud Abbas, al igual que los líderes de muchos estados árabes, condenaron «cualquier intervención extranjera en los asuntos internos de Jordania», sin nombrar explícitamente a estos elementos extranjeros. En una llamada telefónica el 2 de abril de 2024 con el rey Abdullah II de Jordania, Abbas expresó «el apoyo del liderazgo y del pueblo palestino al Reino de Jordania, y su oposición a todos los intentos de perjudicar su seguridad y estabilidad o de explotar el sufrimiento de al pueblo palestino en la Franja de Gaza para dañar el frente jordano, [así como su oposición] a cualquier intervención extranjera en los asuntos internos de Jordania». [9] Además, en una declaración del mismo día publicada por la agencia de noticias Wafa de la Autoridad Palestina, Abbas dijo que «Palestina y el pueblo palestino apoyan a su [país] hermano Jordania, bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Abdullah II», y que dañar la seguridad y la estabilidad de Jordania conduciría al caos regional».

Si bien Abbas ha evitado señalar a Irán como el elemento que intenta socavar el régimen jordano, el miembro del Consejo Revolucionario de Fatah Mohammad Al-Hourani mencionó explícitamente a Irán en una entrevista del 3 de abril de 2024 con Al-Arabiya: «…Hemos escuchado llamados provenientes de Irak para formar una milicia armada de 12.000 hombres en Jordania. ¿Cuál es el propósito de esto? Además, hay intentos en el Líbano, incluso entre los sunitas, de movilizar y armar al Ejército del Islam. Todo esto es parte de la organización iraní. Hay un dicho: si tienes cocineros, no te quemas los dedos. A los iraníes no les importa si la tierra árabe se quema debido a esta bravuconería y las consignas que explotan el nombre puro de Palestina… Si consideramos establecer milicias que son paralelas [al ejército] y empujan a tal o cual país al borde de la guerra civil: esto está más que cerca del suicidio. Esta es la esencia de la política de Irán, que quiere enviar a los árabes a luchar para que ellos puedan reforzar su influencia y fortalecer su posición en sus negociaciones con Estados Unidos».

A continuación, un clip de sus declaraciones:

Editorial en diario de la Autoridad Palestina: “Irán está intentando destruir a los Estados árabes provocando una segunda Primavera Árabe en Jordania y la Autoridad Palestina”

También se expresaron duras acusaciones contra Irán en editoriales del diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida, que acusó a este país de utilizar a Hamás y a la Yihad Islámica en Palestina para provocar protestas y sembrar el caos en todo el mundo árabe con el fin de derrocar a los regímenes árabes, incluida la Autoridad Palestina y los regímenes de Jordania y Egipto, de manera similar a las protestas de la Primavera Árabe.[11] El editorial del diario del 7 de abril de 2024 decía que Hamás y la Yihad Islámica en Palestina están intentando sembrar el caos en Jordania, con el apoyo de Irán, luego de sus fracasos militares y políticos en la Franja de Gaza. El artículo señalaba:

“Después de que quedó muy claro que la Operación Inundación de Al-Aqsa no lograría ninguno de sus objetivos – a pesar de que el eje de Teherán utilizó sus aparatos, Hamás y la Yihad [Islámica Palestina], para instar al público jordano y egipcio a organizar protestas inútiles con el objeto de sembrar caos y destrucción nihilista, mientras intenta dar a estas protestas una apariencia ostensiblemente revolucionaria – este eje pasó a llamarse Operación 7 de octubre de 2023. Por tanto, hoy ya no se la conoce en las calles de El Cairo y Ammán como [Operación] Inundación de Al-Aqsa, sino más bien como ‘la inundación del pueblo libre’… Al parecer, el eje de Teherán no eligió este nombre al azar, sino muy deliberadamente. En última instancia, el objetivo es aparentemente revivir el engaño de la Primavera Árabe, para que resurgiera y se produjera. ¡¡¡Quizás logre su objetivo, es decir, la destrucción total y el caos en las calles árabes!!!…”

“No hay libertad ni pueblos libres cuando prevalece el caos y la seguridad interna [palestina] y nacional [árabe] es socavada. Este caos y socavamiento de la seguridad no detendrán la guerra agresiva de Israel, y creemos que quienes están detrás de las protestas, especialmente los elementos de la Hermandad Musulmana, entienden esto, y que su objetivo es encubrir su fracaso en disuadir a Israel de [continuar] la guerra y su fracaso aún mayor y más vergonzoso en asegurar posibles rutas de escape para el pueblo de la Franja [de Gaza]… Con el fin de ocultan su fracaso, distraen [a la gente] encendiendo las llamas del caos y [participando en] juegos nihilistas para apoyar a lo que queda de Hamás y su socio, la Yihad [Islámica Palestina], buscando sólo una forma política de garantizar la supervivencia [de estas organizaciones] y de tratar de satisfacer el deseo de Irán de tener una mayor influencia en el mundo árabe…” [12]

El editorial del diario del 3 de abril de 2024 también acusaba a Hamás de intentar fomentar el caos en Jordania para ocultar su fracaso en la guerra contra Israel y su falta de preocupación por los civiles en Gaza. En este sentido, decía: “…En las consignas del eje de Teherán, la Inundación de Al-Aqsa se ha convertido en una inundación [de venganza por la] sangre derramada del [general iraní] Qassem Soleimani. Después de esta terrible tragedia [en Gaza], que aún no ha finalizado, ¡Hamás emitió una declaración en la que pedía disculpas!!! a los residentes de la herida Franja [de Gaza] por «su tardanza en abordar cada problema y por cualquier conducta negativa, deliberada o no, que hiciera que las cosas fueran más difíciles, una sobrecarga para nuestro pueblo. [13] A los ojos de Hamás, la terrible tragedia es simplemente una ‘carga’ por la cual Hamás se disculpa ¡por causarla a través de sus acciones deliberadas o no deliberadas!!!! ¡¡¡Esto no es una disculpa en ningún sentido de la palabra, sino más bien una impresionante muestra de cinismo estúpido y negación arrogante, porque [Hamás] no se disculpa, sino que sólo busca continuar gobernando al pueblo de Gaza…”

“Lo que es aún más peligroso que esta falsa disculpa son los falsos llamados angustiados, como el realizado por [el líder de Hamás en el extranjero] Khaled Mash’al,[14] que apuntan a revivir urgentemente la tonta Primavera [árabe] en las calles de [los países árabes de] Egipto y Jordania. [Hamás cree] que el caos que espera provocar en estas calles ocultará su crisis y quizás incluso lo salve de esta crisis, si el caos se extiende y desvía la atención de la gente de su crimen y su incapacidad para lograr cualquiera de los objetivos de liberación de la [guerra] de la Inundación [de Al-Aqsa]…”

“Como parte de esto y por el bien de este objetivo, Hamás repetidamente juega su disco rayado contra la Autoridad Palestina y sus aparatos de seguridad, para sembrar el caos y avivar las llamas del cisma interno y así disolver el esfuerzo nacional que busca poner fin La agresión militar de Israel y llevar ayuda humanitaria a nuestros hermanos en la herida Franja [de Gaza]. Hamás continúa difamando este esfuerzo con sus invenciones y mentiras. Incluso mató a dos oficiales de la Inteligencia General palestina que estaban asegurando la ayuda humanitaria y los esfuerzos por distribuir eficientemente la ayuda a la gente de la Franja…” [15][16]

Columnista en diario de la Autoridad Palestina: “Hamás y la Yihad Islámica en Palestina tienen su sede en Irán; Buscan instigar golpes de estado en Jordania y la Autoridad Palestina”

El columnista de Al-Hayat Al-Jadida, Muwaffaq Matar, dedicó dos columnas a arremeter contra Irán. En la primera, del 2 de abril, acusó a Irán de intentar instigar un golpe de estado en Jordania a través de los Hermanos Musulmanes jordanos, y un golpe contra la Autoridad Palestina a través de Hamás y la Yihad Islámica que destruiría la empresa nacional palestina. El autor escribió: «El plan de los líderes iraníes y la vergüenza de los mecanismos que cumplen sus órdenes han quedado expuestos, después de que los Hermanos Musulmanes y su brazo armado en Palestina, llamado Hamás, así como la Yihad Islámica en Palestina, declararan abiertamente que sus cuarteles operativos están ubicados en Teherán, el objetivo final de la llamada Fuerza Qods [iraní] es apoderarse de la capital del Reino Hachemita [de Jordania] y permitir el paso [libre] [de militantes respaldados por Irán] a la Margen Occidental y asesinar la empresa nacional palestina fomentando el caos de seguridad en Cisjordania. Este caos ya comenzó a extenderse como un virus bajo varios nombres aparentemente respetables, pero detrás [de estos nombres] hay grupos… que buscan socavar los aparatos de seguridad palestinos y la estabilidad interna [palestina]…”

“Estos grupos fueron formados por elementos externos y están controlados desde lejos… [Sus miembros] disparan el 10% de sus balas a vehículos del ejército de ocupación… y el otro 90% a las oficinas centrales de los aparatos de seguridad palestinos. Aquellos que los financian y los ayudan logísticamente son varios elementos cuyo denominador común es un profundo odio hacia el único representante legítimo del pueblo palestino –la OLP– y el deseo de derrocar a la Autoridad Palestina. Pero estos elementos no pueden lograr sus objetivos sin controlar la orilla oriental del río Jordán, concretamente el Reino Hachemita de Jordania, y en ausencia de organizaciones armadas en Jordania a las que se les pueda encargar atacar los cimientos de la estabilidad y la seguridad del reino, su alternativa es [utilizar] los Hermanos Musulmanes…”

“El objetivo claro a largo plazo es sentar las bases para convertir al hermano [país de] Jordania en una ‘patria alternativa’ [para los palestinos], y luego comenzar la cuenta regresiva para implementar el plan de emigración forzada desde Cisjordania [a Jordania], incluso desde Jerusalén, para facilitar la judaización [de la ciudad]. Creo que el liderazgo del Reino Hachemita de Jordania, que sabiamente ha logrado defender al pueblo de Jordania del complot de los Hermanos Musulmanes del que forma parte el complot de ‘caos constructivo’ conocido como la Primavera Árabe, puede convertirse en un objetivo directo debido a su objeción a esta emigración forzada, y debido a sus posiciones alineadas con las del liderazgo palestino…” [17]

En su columna del 4 de abril, Matar instó a los palestinos en Cisjordania a unirse detrás de los dirigentes de la Autoridad Palestina y sus aparatos de seguridad para frustrar este complot iraní e impedir una «segunda Nakba». Matar escribió: «Permítanme, en primer lugar, dirigirme a los jefes del sistema de seguridad [palestino] y a sus heroicos combatientes que están comprometidos con la moralidad y la ley, y decirles: ataquen a estas bandas armadas [Hamás y la Yihad Islámica en Palestina] que son operadas por Teherán y por fuerzas que se autodenominan ‘la resistencia’…”

“A las masas, les digo que la ‘segunda Nakba’, cuyo clímax mortal estamos presenciando [ahora] en la Franja de Gaza, continuará hasta que se extienda a todas las ciudades y pueblos de Cisjordania, sin excepción. Esa será su segunda fase. En la tercera y última fase, llegará a nuestro pueblo en las ciudades de Galilea, el Néguev y la costa de la Palestina histórica y natural [es decir, los árabes israelíes]. Esto [es lo que sucederá] si no nos levantamos juntos ahora mismo y ayudamos a los aparatos de seguridad [de la Autoridad Palestina], para evitar que la bola de fuego se expanda y apoyamos al liderazgo político que está actuando para extinguir las llamas en la Franja de Gaza…”

“Ya hemos sido testigos de [un estado de] caos en el que hombres armados enmascarados controlaban las calles utilizando el terror armado. Mataban a sus víctimas y arrastraban [sus cuerpos por las calles]. Se erigieron en el poder judicial, condenaron a la gente a morir a tiros y los ejecutaron en las plazas. Se apoderaron de propiedades públicas y privadas, dañaron instalaciones gubernamentales, dispararon y bombardearon los cuarteles de seguridad y asesinaron a funcionarios y comandantes militares prominentes [de la Autoridad Palestina]. Hasta que llegó el día en 2007 en que Hamás lanzó un ataque contra el plan nacional palestino, la ley y el régimen de la Autoridad Palestina con su golpe mortal [en Gaza] que fue apoyado por los mecanismos de la ocupación sionista…” [18]

Columnista en diario de la Autoridad Palestina: “El colapso de Jordania beneficiará a Irán e Israel, mientras que los palestinos perderán”

El columnista de Al-Hayat Al-Jadida, Bassem Barhoum, argumentó que ningún elemento palestino concebiría dañar la estabilidad y seguridad de Jordania a menos que sirviera a una agenda iraní. Barhoum escribió: «La seguridad y la estabilidad de Jordania son un interés nacional palestino, por muchas razones. En primer lugar, Jordania es la profundidad estratégica de Palestina, y los dos pueblos, los palestinos y los jordanos, son un solo pueblo. Cualquier cosa que perjudique los intereses del pueblo jordano en realidad perjudica los intereses del pueblo palestino: la seguridad y el desarrollo de Jordania son un objetivo palestino tanto como un objetivo jordano. Por lo tanto, sería reprensible y extraño si algún palestino razonable intentara desestabilizar a Jordania, a menos que fuera un nihilista o estuviera relacionado con una agenda destructiva [iraní] cuyos resultados ya hemos visto en Siria, Irak, Libia y Yemen. [Esta agenda] condujo al colapso del Estado nación en todos esos países, y los principales beneficiarios de esta desintegración fueron Israel y fuerzas regionales [es decir, Irán] que están consolidando su plan a expensas de los intereses, el territorio y los recursos de la patria árabe.”

“Si ciertos elementos [es decir, Hamás y la Yihad Islámica en Palestina] se sienten presionados, política y militarmente, eso no significa que deban ‘huir hacia adelante'[19] y llamar a extender el conflicto interno en Jordania. Este caos puede causar que Jordania se desintegre o incluso que se divida, al permitir que Israel ocupe partes de ella con el pretexto de defender su seguridad. Nadie puede predecir adónde nos llevará el caos que comienza en un lugar [es decir, en Jordania] y cuáles serán sus consecuencias… Un estado de caos en Jordania puede proporcionar una apertura para el plan de la patria [palestina] alternativa, Dios no lo quiera. ¿Quieren Hamás, los Hermanos Musulmanes y las dos ramas del movimiento político islámico, los suníes y los chiítas, que esto suceda?…”[20]

Artículos en diario de la Autoridad Palestina tras el ataque de Irán a Israel: “Irán es enemigo de los árabes; Palestina es sólo un lema para ellos; Irán no beneficia nuestra causa”

Las críticas de la Autoridad Palestina y Fatah contra Irán continuaron luego del ataque con cohetes y aviones no tripulados de este país contra Israel el 14 de abril de 2024. Al día siguiente del ataque, Mounir Al-Jaroub, funcionario de Fatah, dijo a Al-Arabiya TV que Irán sólo estaba utilizando la cuestión palestina para promover sus propios intereses geopolíticos: «Estos ataques no tienen ningún impacto, ni positivo ni negativo, sobre la cuestión palestina. … La acción de Irán fue simplemente una reacción a lo que le habían hecho [es decir, el ataque a su consulado en Damasco]… Tenía que ver con la posición regional de Irán y con demostrar que Irán tiene un interés en la cuestión palestina… Está intentando manipular [este tema] para maximizar sus ganancias…” [21]

Algunos artículos en Al-Hayat Al-Jadida también decían que el ataque iraní no había hecho nada para ayudar al esfuerzo bélico en Gaza, sino que sólo había servido al interés iraní de desestabilizar la región y los regímenes árabes. El editorial del diario del 15 de abril se burló del ataque iraní por no causar daños a pesar de su gran escala, y se pronunció contra la hipocresía de las facciones palestinas respaldadas por Irán que acusan a la Autoridad Palestina de no participar en la actual guerra con Israel. El editorial decía: «¡No sabemos exactamente cuántos cohetes y drones disparó Irán contra Israel, pero sí sabemos con certeza que la mayoría de ellos cayeron en el camino y que ni un solo israelí murió! Un cohete, cuya imagen fue publicada por el IRGC iraní, se llamaba ‘Gaza’ (!!), basándose en la suposición de que Teherán estaba ayudando en la [guerra] Inundación [de Al-Aqsa]. Este cohete no alcanzó ningún objetivo que sepamos. La conclusión es que esta fue la reacción de [Irán] – un estado que tiene un programa nuclear, armas avanzadas, una industria de drones, un ejército fuerte y el CGRI – ante el asesinato de muchos de sus funcionarios por parte de Israel. Todo lo que queda por decir es que este fue todo el alcance de la acción revolucionaria emprendida por el Estado del Programa Nuclear [es decir, Irán]. ¿Se dan cuenta de esto los partidarios de Teherán en el ámbito palestino [es decir, Hamás y la Yihad Islámica en Palestina], los que incitan contra la Autoridad Palestina porque no está usando sus armas en el campo de batalla de la Inundación [de Al-Aqsa], aunque saben muy bien que la Autoridad Palestina sólo tiene armas, y no ningún programa nuclear, drones, misiles de crucero o misiles tierra-tierra…[?]»[22]

En su columna del día siguiente, Muwaffaq Matar instó a Hamás y a la Yihad Islámica en Palestina a darse cuenta de que están sirviendo a una agenda extranjera iraní, en lugar de a los intereses palestinos: «…Cuando salió el sol el domingo 14 de abril, reveló la verdad, a saber, la disolución de la llamada ´unidad de los frentes´ y el ´eje de resistencia´. El ataque iraní – cuyo momento se conocía [de antemano] – fue intenso pero breve. El presidente estadounidense Biden dijo [a Israel] que, según información de inteligencia precisa, sería una “reacción limitada” … Esto significa que todos aquellos que eliminaron la afiliación nacional y los intereses nacionales supremos de su doctrina, cultura, formas y planes de operación, y tomaron las armas para implementar una agenda exterior que no beneficia ni sirve al pueblo palestino, deben internalizar el mensaje muy bien…” [23]

El columnista Omar Hilmi Al-Ghoul también publicó un artículo muy duro contra Irán el 17 de abril, varios días después del ataque iraní frustrado por Israel y Estados Unidos. Al-Ghoul escribió que existe una alianza tácita entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuyo enemigo conjunto son «los pueblos y los movimientos de liberación nacional de la nación árabe» y cuyo objetivo es «robar a los árabes sus recursos y aplastar su unidad bajo diversos lemas». Al tiempo que señalaba que «Irán es tan peligroso para los árabes como los Hermanos Musulmanes», afirmó que este país «financia muchas facciones armadas» en el mundo árabe y «tiene una cuenta histórica que saldar con los árabes, a quienes quiere aplastar y someter debido a su influencia, [y] ha logrado hacer esto en muchos ámbitos. [De hecho], Irán fue el primero en ocupar todo un país árabe cuando ocupó Ahwaz en 1925».

El autor señaló también: «¿Quieren los árabes estas relaciones hostiles con Irán? [?] En absoluto. Por el contrario, quieren mantener relaciones de vecindad buenas y naturales con Irán, independientemente del carácter y los antecedentes del régimen iraní. Pero los deseos de los árabes son una cosa y las ambiciones del Estado persa son otra… El pueblo palestino desea forjar buenas relaciones con todos los países del mundo, no sólo con los islámicos. Pero los deseos palestinos son una cosa y las consideraciones de Irán son otras. …” [24]

