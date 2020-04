Fue desde el final de la primera temporada que pudimos escuchar la icónica canción “Bella Ciao” en la exitosa serie española La casa de papel (que estrenará su cuarta parte el próximo 3 de abril). Aquel momento protagonizado por El Profesor (Álvaro Morte) y Berlín (Pedro Alonso) nos puso la piel chinita por la energía que hubo en aquella escena.

Con el paso de los episodios y entregas “Bella Ciao” se volvió un auténtico símbolo que las generaciones actuales relacionamos inmediatamente con La casa de papel, sin embargo, tal y como fue narrado en la serie, esta canción tiene un largo pasado estrechamente vinculado a la resistencia italiana ante el histórico fascismo de Benito Mussolini a la par de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Diario Judío México -

Vaya que todo alrededor de esta canción tiene un aire de heroísmo lleno de inspiraciones. A pesar de ello no se conoce un origen formal ya que hay quienes aseguran que “Bella Ciao” es la adaptación musical de la balada del género klezmer nacido en la comunidad judía askenazis, también conocidos como judíos de Europa Oriental.

DE ESTADOS UNIDOS A ITALIA

Los libros históricos que datan de 1919 reconocen que el acordeonista ucraniano, Mishka Ziganoff, registró la canción “Oi oi di koilen” durante su estancia en Nueva York. Esto ocurrió después de que el músico escuchara esta melodía en dialecto yiddish, el cual es utilizado por comunidades judías del centro y este de Europa; esto justificaría otra versión: fue un inmigrante italiano quien escuchó la canción en Estados Unidos y la llevó a su país natal, no al revés.

Y el caso es realmente curioso ya que pudimos escuchar la pieza completa en acordeón del ucraniano Ziganoff y aparecen fragmentos melódicos realmente idénticos a la canción que actualmente conocemos como “Bella Ciao”, incluso podría interpretarse como una versión meramente acústica. Aunque no lo creas aún existen más versiones que aseguran ser el verdadero origen de dicha melodía.

AL NORTE DE ITALIA

Y para seguir con el camino de “Bella Ciao” regresaremos a Italia, justamente al norte de aquel país en donde se dice que todo comenzó en los cantos populares hechos por las trabajadoras de los campos de arroz en el valle del río Po a finales del siglo XIX. Y para respaldarlo se utilizan comúnmente como ejemplos canciones como “Picchia alla porticella” y “Fior di tomba”, las cuales cuentan con elementos semejantes a la canción que conocemos por la serie de Netflix.

Este amplio y colorido folklore detrás de la canción sin duda fue un elemento importante que se ha ultimado por generaciones para sobreponerse ante la opresión y mantener el idealismo como abanderado en la constante lucha de toda resistencia. Es por ello que millones de personas han creado una conexión muy especial con la versión de La casa de papel, esto mismo lo cuenta Álvaro Morte, actor detrás del mismísimo Profesor.

Ha habido personas que no sólo me han felicitado, me han dado las gracias por al emoción que sintieron al ver la secuencia del ‘Bella Ciao’.