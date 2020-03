Diario Judío México - “La yave de a reushitad es adjuntar valor a la vida de losdemas..”

Lo disho Jean-Max Weber

No lo konosko ma me plazyo su refran….

SALVARLOS…. KOMO ?

LOS ROHINGYAS…. KUALO MAS VAMOS A OYIR ?!

Meldi un artikolo en Fransez ke arresivi de mi kerido amigo Eliseo Pardo i vos kijyera avlar justamente de esto para metervos al koryente si no lo saviyash dayinda kon sus detalyos komo yo mizma….. La verdad es ke ya saviya ke un puevlo en el este de la Asya estava en difikultades i ke deviyan pasar al Bengaldesh ma no saviya ke se yamavan los Rohingyas, ke eran de la Birmanya i ke estavan en una situasyon tan desgrasyada. Porke ? Porke las medyas no informan lo ke se esta pasando kon egzaktitud ! Es solo oy ke me paso el artikulo entre las manos i mi sangre se entezo en viendo las fotografiyas ke yo mizma bushki en el Internet…

Dizenas de miles de personas se ven ovligados de deshar la Birmanya i egzilarsen al Bengladesh ke no los kere, no los puede mizmo arresivir porke eyos mizmos se estan muryendo de ambre…. Estan persiguidos por los soldados Birmanos de Myanmar. Muy ekstranyo ke no demandaron dayinda de arresivirlos ande los Europeos !

Ken son estos Rohingyas ? Eran emigrantes ke fueron ekspulsados por los Inglezes del Bengal i envahisaron la Birminya en el siglo 19. Para los Inglezes eran “un puevlo Muzulmano, peligrozamente relijyozo, tenyendo por motivo de elminar todos ke no eran de sus fe, tribus kriminales bivyendo komo parazitos ”

Kuande se instalaron en Birmanya antes 2 siglos, los Rohingyas biviyan kon sus komunitades, no se integravan a la sosyetad, rechesavan la kultura, no teniyan respekto por el modo de bivir Birmano i las kreyensyas lokales ma egzijavan todos los derechos i avantajes de la sivdadania Birmana.

Al empesijo del siglo 21, kon el progreso del Estado Islamiko, las propagandas i la guerra ke se deklaro al mundo del Oueste, los Rohingyas del sur del payis se revoltaron. Entraron en las fermas ande se produizian puerkos i destruizeron los restaurantes ke vendiyan la karne del puerko. Kijyeron impozar las leyes de la Charia en esta Birmanya la majoritad de la kuala era Boudhista.

En el mez del Ramadan, la violensya del terrorizmo muzulmano se aksentuo, unos vente ofisinas de polisiya fueron detruizidos por los djihadistos Rohingyas en los entornos de Rakhine, i las autoritades Birmanas desidyeron de eskapar kon esta salvajeriya i ekspulsar la minoritad Rohingya a sus payis de origen, el Bengladesh. Mas de 200.000 de klandestinos ya fueron ekspulsados.

Todos los payizes muzulmanos empesaron a gritar ke se pasa un genosidio! En verdad es una kampanya antiterrorista. Se oyeron gritos i bruidos de las organizasyonas islamistas internasyonales, kon otros siertos payizes ke dizen ke son demokratikos i laikos i republikanos i ke sozde (seya diziente) ke respektan los derechos del hombre ! -komo la Fransa por egzemplo i su media pro-muzulmana- . Ma de dinguna manera no se avlo de las injustisyas i dezgrasyas ke se izyeron a los Kristyanos del Timor, en Indonezya, a los Koptes en Egypto, los Siriakes en Irak o a los Judyos en todos los payizes muzulmanos. No dizen lo ke se izo para islamizar las Philippinas kon la majoritad Kristyana….

Los payizes komo la China i la India ke konosen todo lo ke se esta pasando appoyan al sien por sien la Birmanya…

EL MUNDO ENTERO TIENE EL DERECHO DE SAVER LA VERDAD !

Yo digo ke los pekados de los grandes son los chikos ke pagan…..

