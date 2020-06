Diario Judío México - “Tres leyes, decía mi padre, son pilares de la religión judía: el Brit Miláh, el Kashrut, y el Shabat”

Muchas leyes del antiguo testamento de la Biblia son muy claras y no necesitan interpretaciones ni explicaciones, ni ahora ni antes, incluyendo la ley de honrar a los padres, y la ley de Shabat, la cual está redactada en el versículo Vayakhel del libro Shemot (Éxodo), tomando como referencia la página 318 del Jumash Mor Deror, esta ley aparece de la siguiente manera en la Biblia:

“Seis días se trabajará.., y el día séptimo será para vosotros sagrado.., día de reposo para Dios..”

Esta ley es muy clara, repito, implica que hay que trabajar durante 6 días seguidos cada semana de cada mes durante toda la vida desde que un varón cumple 13 años, y de hecho, durante esos 6 días de la semana hay que crear igual que Dios lo hizo los primeros 6 días de la Historia como está escrito también en la Biblia, de manera obligatoria según ésta ley de Shabat, para después ahora sí poder santificar el séptimo dia, y descansar, obligatoriamente también, igual que Dios lo hizo como enseñanza universal; pero, al parecer, la globalización y el post-modernismo han participado para hacer creer a los judíos actuales de todo el Mundo que lo más importante durante el día de Shabat como parte del descanso obligatorio es no usar el teléfono celular y no encender las luces eléctricas de la casa, y claro que esto sería sumamente importante, pero lo que es más importante sintácticamente sería cumplir todo el precepto bíblico tal cual, y además de no usar el celular o encender la luz en Shabat, haber trabajado bien y como se debe 6 días antes, es como si en Derecho de Mexico se le da más importancia a un apartado de la Constitución que al mismo artículo que lo contiene; además, la Biblia y nuestras leyes no incorporan en ningún momento la posibilidad para un hombre de jubilarse y dejar de trabajar en ningún momento de su vida.

Y como dato adicional de análisis en el presente artículo, resulta fascinante interpretar que los hombres judíos nos convertimos en adultos responsables a los 13 años porque sería la edad en la que Abraham Abinu enfrentó a su padre Teraj rompiendo proféticamente todos los ídolos de su tienda, e inculpando al mayor de ellos; para así demostrarle a la Historia la existencia de Dios (ver artículo sobre el Patriarca Abraham en Diario Judío: Mayo 17, 2020).