LA RECONQUISTA.

"El lujo es un artificio de la vanidad para ocultar la miseria del alma."

Tomas de Kempis.

"No hay nada tan cerca de Dios como el silencio."

Thomas Merton.

"El hablar me resulta a menudo un verdadero tormento, y muchas veces necesito varios días de silencio para recuperarme de la futilidad de las palabras."

C.Gustav Jung.

"Israel, a la larga o a la corta es la derrota de sus enemigos históricos."

Gabriel Muriel.

A doña Isabel Díaz Ayuso, amiga de Israel y presidente de la Comunidad de Madrid, por su gran victoria en las recientes elecciones del mes de Mayo.

Con sumo agradecimiento también a doña Rocío Monasterio, briosa dama contra el socialcomunismo y el antisemitismo.

*******

Había caras de preocupación en los bunkers de la reconquista, el Extremeño y el de Brunete se habían puesto la gran armadura, la maya, las placas y otras protecciones de la ciencia de la Caballería Andante para salir a la batalla, a la Reconquista para un Mundo Nuevo, sin derramamiento de sangre ni tiranía alguna, por lo pronto había que hacer algo y corriendo, Israel estaba amenazada, las revueltas continuaban en Europa, los cocodrilos seguían infiltrados en los juzgados y las sombras se convertían en manos estiradas, sostenidas por formas perversas que se transformaban a capricho en busca de la discordia y el caos pervirtiendo todo a su alrededor.

El Gran Maestre tras asegurar las primeras posiciones de la Reconquista, estableció una ruta desde España hasta Israel. La figura del buen rey se dibujaba en las llamas del fuego encendido dentro de la cueva de Brunete. Es una misión muy difícil Caballero Kadan, dijo el Gran Maestre, traspasamos las murallas del antisemitismo, embestimos a los grupos armados que atacan Israel y venceremos sin ser como ellos, aplastaremos sus doctrinas, su veneno, destruirnos todo su poder con las luces y el acero de nuestras espadas, y no derramaremos ni una gota de sangre. Así hemos vencido siempre, partimos esa noche tras pasar por el Monasterio, vencer o morir Caballero Kadan, así cortaremos las amarras de lo podrido.

Brunete estaba en silencio, el viento soplaba agitando todo a su alrededor, las capas de los linajes se abrían al viento, por los trigales caminaban ya los dos Caballeros Andantes, el Gran Maestre vestía de blanco con la cruz cuadrada patriarcal roja el la indumentaria, y el Caballero Kadan de negro con la cruz roja celta patriarcal doble.

Vencer o morir, expresó el de Quintana de la Serena, pero pase levantaremos de nuevo el Camino Santo para poder vivir todos en armonía, y hasta que llegue ese día ningún bandido terrorista, tirano antisemita, radical, o serpiente intelectual atacará la vida, llevaremos a nuestros perros, a Rottweilers, Alanos, Presas Canario, Presas Cordobeses y Mastines de León a la Reconquista y la toma de libertades, ningún judío será perseguido jamás.

Comprendió el Caballero Kadan, el serio rostro del Gran Maestre, parece que los seres humanos no evolucionamos, cuando unos no persiguen a otros se dejan arrastrar por ideas sensualistas, por la frivolidad de los lujos, por las tinieblas de la falta de empatía, la ambición desmesurada, la falta de amor y de inteligencia, los radicalismos y sus mafias. Vio el de Brunete en los ojos del Extremeño a Aristóteles y sus enseñanzas sobre las pasiones humanas. Nunca pierdas el bien de tu corazón y plántale cara al mal esté en la casa que esté, si mañana a quien es defendido o se ha defendido intenta vender a su pueblo, no lo permitas hijo, no lo permitas y combátelas.

¡Cuánto le queda al ser humano!

¡Vencer o morir!

¡Así es la Nueva Caballería Andante!

ANNO TEMPLI CMIII

BRUNETE-MADRID.

Mayo de 2021 – Siván 5781