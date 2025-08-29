La savor de pensar a lo ke bivi… el savor de bivir sefaradi

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

A CHIMENEYA del vaporiko ke mos esta yevando a Estanbol para reunirmos kon mi padre i mi madre, dospues de 6 mezes de estar separados, ya enpeso a echar umo muy preto, signalando ke ya suvyo bastante vapor de los kazanes (kalderas) para ke las makinas empesen a mover i funksyonar.

El kapitan del barko rekomendo a papu Yako ke mos dyera a komer leblebizes a mi i a mi ermaniko para ke no tengamos bulantiz al entrar

a las mares ondas.

” A SHEM, a TI munchas grasyas por darme este diya de pueder ver estas ermuzuras ke uno ve parado en las tarasas de un vapor. ”

Ya estamos en kamino, la mar komo azeyte de oliva, el syelo BONCUK MAVI, los pasharos de mar dando buelta, i para los oyidos este sonido maraviyozo del murmur de la makinariya del vapor…

Pasimos del lugar el mas estrecho entre la Euvropa i Asiya. A la derecha estamos pasando DARDANOS, la sivda la mas antigua del teritoryo. A lo ke me konto papu, una sivda muy ANTIGUA kon miles de anyos. Kuando me aga grande me vo anbezar lo ke kere dizir miles de anyos.

Ya estomos en la mar de MARMARA. YAKO mi ermaniko me ensenyo la kolor de la agua de la mar komo troko de kolor i yo me maraviyi de esta kolor mavi marino ke nunka aviya visto.

” AH ! A SHEM, KE ERMOZURAS TU KREYATES KE SENTIMYENTOS KONTENTOZOS PARA EL HUMANO DATES”

Estamos entrando al liman/porto de GALIPO/GELIBOLU. La entrada de este puerto la veyo muy estrecha, protejida por pyedras sangadoskas, todas metidas por ombres antiguos en el pasado.

El barko va estar deskargando i enkargando toda la noche. Al salir del sol rumbo a ISTABUL/ESTANBOL. El Kapitan NACI Bey disho ke tyene una karga muy grande de MISHMULAZ / medlar/nefle famozas de Galipo para el paladar de ESTANBOL.