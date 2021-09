Leer el titular del enlace (1) antes de escribir la nota me obliga a corregir, muy poco, de lo que pensaba escribir.

Hace unos días venía leyendo, en diversos medios y algunos incluso serios desde mi perspectiva que Luis Carlos Sarmiento de 73 años, colombiano, el hombre más rico de Colombia y es el número 200 en el mundo según Forbes, daba amplio apoyo a invertir en las criptomonedas, que como nombre generativo es conocido como bitcoin, por ser la primera. No dudo que también él como inversor tiene distribuido su patrimonio y eso debe incluir esa moneda. Su capital no lo hizo ahí y siempre pensé que es una falsa noticia que llega para engañar a las personas.

También yo invertí en ese tipo de monedas y hoy hay muchas y diversas criptomonedas, creo que hasta Maduro de Venezuela creó una. Cuando en abril reviviendo mis posibilidades financieras aprecié que puedo ahorrar 100 dólares por mes a largo plazo, queriendo utilizar mi experiencia, mi instinto y obviamente basado en la lectura y el estudio constante que ocurre en las bolsas de valores y sus tendencias. Abrí una plataforma de compraventa de acciones, fondos de inversión y monedas en ETORO.COM.

No compré porque lo dijo Sarmiento sino porque me lo recomendó mi querida amiga Lucy desde Lima, Perú hace un par de meses. Decidí comprar DOGE por ejemplo que era una criptomoneda nueva apoyada por Elon Musk quien está en el rango número 2 del mundo en Forbes En algún momento el cambió de parecer y esa moneda cayó y en mi cuenta marca en este momento una pérdida acumulada de 53.58% Creo que ya tuve más de 65% de pérdida. Mi inversión original: 30 dólares. En otra moneda de esas gané e incluso vendí realizando ganancia. Muchos sostienen que las bolsas de valores son un casino y yo por supuesto no estoy de acuerdo. Estuve en Las Vegas y no jugué un peso. Las bolsas tienen sus leyes, sus tendencias y no es mi objetivo recomendar a nadie a comprar o vender acciones o que comprar. Para finalizar este capítulo alguna anécdota. Estimé que Coca-Cola es una buena y sólida inversión e invertí 70 dólares. A los dos o tres días, Ronaldo sacó de la mesa en la conferencia de prensa las botellas de Coca Cola y ¡!!OPS!!! El valor de las acciones bajó abruptamente. Ahora ya se recuperó y mi inversión ya registra una ganancia de 1.03%. Biden, el poderoso presidente de EE. UU. manifestó que invertirá mucho dinero en infraestructura, caminos, rutas, puentes y decidió comprar Caterpillar, las máquinas amarillas tan grandes e imponentes que están donde se construye. Recién hoy, en este momento pasó a tener ganancia, marcando 0.98% y es la acción con menos margen de ganancia por el momento. Mi inversión 50 dólares

Los 100 dólares de agosto repartí $50 en Boeing que marca una tendencia alcista de 4.47% y Exxon Mocil que marca una tendencia alcista de 1.55% y eso en una semana. Mañana todo puede ser distinto, pero no vendo. Vendo cuándo necesito dinero y por lo general esto no está en la cuenta de “dinero disponible” o cuando pienso que ya realicé bastante y aún pierdo porque sigue subiendo, me conformo con lo mío y estudio que hacer con el dinero. Muy precavido y cuidadoso. A lo largo de los años no he ganado mucho, pero he logrado sostener mi capital e incluso incrementarlo un poco. Y agrego para no dar lugar a equivocaciones no me estoy vendiendo como asesor, solo comparto mi vivencia para los que les interesa el tema y creo que a muchos les interesa, pero le temen. Diría que para estar en la bolsa de valores hay que saber un poco de ajedrez, un poco de dominó y bastante sangre fría como para jugar póker o truco.

Tarjetas de Crédito

Se puede generalizar diciendo que todo el mundo utiliza tarjetas de crédito. Visa, MasterCard y otras, todas buenas y confiables. Lo que yo sé como contador es que no todo el mundo revisa los débitos mensuales y en especial si los montos no son grandes o son lo considerado normal. Cada uno que lea esto, estoy convencido se preguntará si suele revisar. Siempre reviso, por lo menos una vez por semana reviso en el sitio de las tarjetas que me espera en el próximo cierre pues tiendo a pagar todo con tarjeta ya que el detalle del pago me ayuda a saber en qué gasto mi dinero.

Cuatro creo que son los casos que tuve problemas con las tarjetas y deseo compartirlos.

1 año 1992 en el aeropuerto de Miami, llamó por teléfono a mi madre en Buenos Aires para informar que estoy embarcando desde un teléfono público y por medio de una empresa que había en aquellos tiempos que me brindaban la posibilidad de comunicarse y el pago era por medio de la tarjeta. Cuando llegó el resumen el detalle de la factura era impresionante. Mi llamada fue la primera y habrá tenido entonces un valor de 3 o 4 dólares, pero a continuación una docena de llamadas a Nigeria, Benín, Ghana y eso sumó 200 dólares. Me comuniqué a la empresa y me devolvieron todo. Ni un problema, para eso hay que revisar.

2 año 2005, Nepal. Aún la tecnología no estaba avanzada, los cálculos eran manuales, el valor era manual. En el hotel se equivocaron con la tasa de cambio y lo que eran, digamos 300 dólares, cobraron 3,000. Ya no recuerdo si me dirigí al hotel o a la empresa crediticia pero inmediatamente me devolvieron el dinero.

¿Y si no revisaba?

3 año 2019 Chile, pagué al taxista que me llevaba del aeropuerto al hotel con la tarjeta de crédito. La tarjeta fue clonada y al revisar asiduamente aprecié que el segundo débito de chile es un abono a Netflix, abono que tengo en Colombia, con otra tarjeta. Inmediatamente informe a la empresa, anularon la tarjeta y me entregaron otra. No tuve daño, solo recordar la nueva clave.

4 año 2021 Israel, compartimos una cena con una pareja de amigos, pagaremos 50-50 como acostumbran a hacer amigos cercanos, aunque no siempre es lo más recomendable porque no todos comen el mismo menú, no toman las mismas bebidas e incluso los mismos postres. Ambos entregamos nuestras tarjetas de crédito y realmente debitaron 50% y 50% pero ambos débitos en mi tarjeta. Eso lo arreglé con mi amigo y el restaurante y al otro día me acreditaron el pago doble. No creo que haya sido culpa de la mesera.

Creo que mi amigo dejó de serlo, aun no lo sé.

Tasas de interés

No se puede hablar de inversiones, de consumo y de tarjetas de crédito sin incluir el tema de las tasas de intereses que pagan por el dinero o cobran por el dinero. Mucha gente suele comprar en cuotas y sin saber exactamente qué tasas de interés pagan por esas cuotas. Muchas de esas personas, gracias a los falsos créditos que reciben mantienen un nivel de vida que no responde a sus ingresos y considero que al fin y al cabo se hunden más. Es verdad que muchas veces van a la institución crediticia, digamos banco, y de alguna manera negocian la deuda y salen felices porque les anularon parte de la deuda descuidando que más feliz está el banco que les sacó durante el tiempo mucho más, muchísimo más, de lo que han reducido. Traeré aquí algunos datos de 4 países que son los que me interesan personalmente o supongo tengo más lectores.

Intereses que se reciben por depósitos: Argentina, la mayoría de los bancos ofrecen por depósitos la tasa de 37% anual, monto no inferior a 100,000 pesos a 30 días. Más difícil es saber cuanto cobran y veo que Banco Santander ofrece créditos a 59% cumpliendo ciertas condiciones. Una buena relación desde mi perspectiva. Para las tarjetas de crédito no puede ser superior al 25% interés compensatorio impuesto por el banco central el mes anterior y para interés punitorio, no superior al 50%. Cuantos revisan que aplican en la práctica. En el enlace (2) está la reglamentación del BCRA, no lo leí, son 27 páginas.

Colombia: Cada institución con sus ofertas y ellas responden a sus necesidades. Depósito a 30 días, el mejor en julio 2021 según datos de la red pagaba 2.16% interés, tasa anual. La tarjeta de crédito con la tasa mas baja era del 1.74% por mes o 22.97% por año, la más cara, 25.73%. Una diferencia indigerible y sin embargo me consta porque lo veo en las cajas del supermercado que, por una canasta básica, la gente solicita 12 cuotas. Leo también que un préstamo personal en el banco, el más económico la tasa de interés es de 22,42% pero no es la institución más popular, los bancos populares donde la mayoría tiene cuenta, la tasa es mayor. En fin, cada caso es una cosa que hay que investigar a la hora de la necesidad.

Israel, me es más fácil porque mis finanzas están allí. En el enlace (3) se puede observar la tasa básica de los bancos centrales en diversos países y es la llave de las tasas que se cobran y pagan en los mismos. En ella encontramos que los bancos argentinos toman crédito del banco central a cambio de 38%, y en Colombia solamente 1.75% y sobre ellos he mencionado las tasas que se pagan y se cobran al público. En Israel es 0.10% y en EE. UU. 0%. Mi banco en Israel es el Banco Mizrahi y los datos que traigo son los que me ofrece el banco. Si deposito dinero a un plazo fijo me ofrecen 0.01% anual. Eso es nada y por eso prefiero invertir en la bolsa de valores. Exactamente eso es lo que está pasando si vemos a quién favorecen las tasas bajas, a los que tienen dinero y lo invierten en inversiones y que posiblemente entienden del tema. Gente que no tiene, no tiene, pero muchos tienen, pero son temerosos de tomar riesgos, en la bolsa por ejemplo y ellos son los que generalmente también pierden porque venden cuando bajan las bolsas y compran cuando están altas. Mi cuenta es tipo cuenta corriente y tengo un crédito autorizado y su tasa es de 4.75% anual y suelo usarla, en gran medida para que no me quiten el crédito.

Las tarjetas de crédito y los préstamos del banco tienen una tasa promedio del 7-8%. Nunca utilizo las cuotas de las tarjetas. Siempre pago con una cuota y de ser necesario tomar un crédito en la empresa que maneja la tarjeta ya que ellos ofrecen y ahí es donde se puede negociar entre otras cosas diciendo que la otra empresa me brinda tales condiciones. Y últimamente para financiar la cara estadía en Israel negocié un préstamo con una empresa de crédito y conseguí a 4.35%. Espero que ayude a alguien la lectura de este complicado texto.

Mencionó EE. UU. porque para nosotros, por lo menos en el occidente es la economía la que determina el ritmo de los demás países. Cuando en EE. UU. cambien la tasa del interés base, la cambiaran los demás países, VISA la famosa tarjeta es una empresa de EE. UU., MasterCard, igualmente es estadounidense. Por supuesto Diners Club y American Express también lo son. Suiza también es un país importante y la tasa de interés base es la más baja hoy en día, -.75% y que encontramos en la red: Las tarjetas de crédito que más se aceptan en Suiza son American Express, MasterCard y VISA

