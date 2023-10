El siguiente informe es ahora una oferta gratuita del Monitor de Amenaza Terrorista y Jihad (JTTM) de MEMRI. Para obtener información sobre la suscripción a JTTM, haga clic aquí.

El 7 de octubre, 2023 Hamás lanzó la operación «Inundación de Al-Aqsa», un ataque sorpresa contra Israel temprano en la mañana de una importante festividad judía. Como parte del ataque, el grupo terrorista de Gaza disparó miles de cohetes contra Israel y envió combatientes a ciudades israelíes cercanas a la Franja de Gaza. En respuesta, el primer ministro israelí Binyamin Netanyahu, durante un discurso televisado a Israel, declaró una movilización masiva y dijo: «Estamos en guerra».

Líder del movimiento Ansar Alá: «La inundación de Al-Aqsa es una operación honorable que rivaliza con el cielo en su gloria»

El 7 de octubre de 2023, el mismo día en que se lanzó la operación Inundación de Al-Aqsa, Muhammad Ali Al Houthi, miembro del Consejo Político Supremo Hutí, pronunció declaraciones durante una marcha en Saná en apoyo a la operación. En sus palabras de apertura, Al-Houthi declaró: «Les decimos a todos esos heroicos muyahidines que lanzaron la gran operación de los pueblos libres: que Alá los bendiga y los conmueva, su yihad, su victoria y lo que han logrado hoy en esta heroica y honorable operación que rivaliza con el cielo en su gloria, fuerza, elevación, moral y en sus hombres, que creen en Alá y confían en Alá».

Al-Houthi continuó su discurso dirigiéndose directamente al pueblo palestino: «Oh hijos de Palestina, felicitamos y alabamos la heroica operación yihadista ‘Inundación de Al-Aqsa’ contra la entidad ocupante. Hoy, sus facciones han tomado las riendas de la batalla y los reinados de la iniciativa, y hoy, son ellos quienes invaden el corazón del enemigo».

Al-Houthi a Israel: «Hoy vimos a sus soldados entrenados arrodillarse»

Al-Houthi apuntó además a Israel y elogió la operación Inundación de Al-Aqsa por exponer la «debilidad» del Estado. El líder hutí dijo: «La Operación Inundación de Al-Aqsa demuestra la fragilidad del enemigo, la debilidad de su inteligencia, la debilidad de su fuerza y el hecho de que no representa nada». Al-Houthi continuó: «Le decimos a ese judío que fue a hacer arrodillarse a una mujer palestina: hoy vimos a sus soldados entrenados arrodillarse».

Al-Houthi condena a los gobiernos que piden calma

Al-Houthi continuó su discurso dirigiéndose a los gobiernos del mundo, que anticipó que pedirán calma. «Dirigimos nuestro llamado a los regímenes que continuarán con sus llamados a la calma, al cese [de las hostilidades] y que continuarán criticando a los muyahidines en Palestina. Les decimos: Sepan que sus medidas no son responsables y no expresan la [voluntad de] las masas de los pueblos árabe e islámico. No los vimos pidiendo calma cuando asaltaron la mezquita de Al-Aqsa, ni los vimos pidiendo el fin a los actos criminales cuando los hijos del pueblo palestino estaban siendo atacados. No vimos sus llamadas en absoluto cuando los vimos en el mes de Ramadán agrediendo a los fieles en Al-Aqsa. No vimos nada de eso porque ustedes siempre están del lado del enemigo: trabajan para el enemigo y se mueven en su nombre».

Al-Houthi pide la disolución de la Autoridad Palestina

En conclusión, Al-Houthi se dirigió a la Autoridad Palestina, pidiéndole que se disuelva: «Presenten su dimisión y aléjense de la escena palestina, porque no pertenecen a su pueblo. Los líderes de las facciones palestinas son los que merecen liderar la escena palestina, porque ellos son los que conocen al enemigo y saben cómo infligirle golpes dolorosos».

Muhammad Ali Al-Houthi pronuncia un discurso en una marcha en Saná en apoyo de la operación Inundación de Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023.