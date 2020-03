Diario Judío México - LOS TIEMPOS DE LA VIDA ..

Como dijo San Agustin: “Si me preguntas qué es el amor, no sé; pero si no me lo preguntas si sé”. Esto lo escribió el gran Catón en una de sus columnas.

Las palabras sobran cuando las acciones hablan por sí mismas; cuando tomar de la mano a alguien es más que suficiente para decir te quiero. Sobran cuando una mirada es igual a mil palabras en silencio y cuando un silencio dice más en momentos difíciles que las palabras por sí mismas .

¿Cómo entender que la forma de mirar a alguien transmite mucho más, o cómo un beso en el momento indicado hace que las palabras palidezcan y parezca que estorban?

Hay algo mucho más profundo que podemos comunicar sin tener que decir nada. Es difícil entenderlo pero hay momentos en que, sin pronunciar un “te quiero”, la mirada del amor penetra mucho más profundo, quizá hasta la parte más obscura de nuestro corazón.

La poesía del silencio hila muchas veces más sentimientos que palabras más palabras .

Hay mil formas de decir te quiero sin decirlo. Hay diez mil formas de transmitir amor sin emitir un solo sonido. Hay millones de formas de demostrar que “te entiendo” sin hablar.

El momento es lo que dará la pauta para definir qué necesita quien está frente a nosotros. En un momento de “duelo”, después de una discusión con la pareja o con alguno de nuestros hijos, o quizá con los padres (quienes tienen el privilegio de aún tenerlos cerca). Hablar de más a veces no contribuye para demostrar empatía, sin embargo una caricia, un beso de cariño, un abrazo especial y sentido siempre ayuda… siempre sana.

Observar cómo nos hablamos a nosotros mismos sin hablar. Esa es la idea… entender que podemos hacer magia de una forma diferente y claramente a través de nuestras acciones, demostrar que alguien nos importa, que significa algo, que para nosotros tiene un valor.

Nos deseo aprender a escuchar el momento y entender qué es lo requiere de nosotros esa persona que tenemos enfrente.

Quizá.. “Si me preguntas qué es el amor, no se; pero si no me lo preguntas sí sé”.

Avi Bleier

Foto Gazetta