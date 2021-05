MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI

El Padre de la India, uno de los hombres los mas avlados, estimados, amados i importantes del siglo XX...

Nasyo el 2 Oktobre 1869 en Porbandar - India en una buena famiya bastante rika. Termino sus estudyos en Ahmedabat, dospues en el Kolejio en Bhavnagar para kontinuar en Inglaterra, i kuando eskapo sus estudyos se fue al Sur de Afrika para profesar su profesion de Avokato.

Mahatma Gandhi konosyo la violensya i el rasizmo en Afrika i no tuvo otro remedyo de tornar a la India ma no era mas la mizma persona. Por empesar adopto los vistidos nasyonales de los hombres en India i siguio su vokasyon de relijyozo i nasyonalisto... Era Hindu i los pletos i dezgrasyas ke okurrivan kon los Muzulmanos lo dezrepozavan al maximum. Era un hombre pasifisto i keriya enderechar las kozas kalmamente i kon muncha kerensya... Ma su deredor estava buyendo !!! Lo ke le interesava sovre todo era la paz en su payiz i lograr la independensya de los Inglezes ke dirijavan el payis, se englutiyan sus bienes i los aziyan lavorar komo esklavos !

De dinguna manera era un hombre de violensya.. Aziya todo lo posivle para lograr los derechos de su puevlo kon boykotes silensyozos, kaminando simplamente en las kayes kon la gente, de manera a mostrar su revolta a las institusyones Inglezas ma sin ser agresivo. Este movimiento se ekstendyo a los otros payizes ke keriyan lograr sus independensya.

Tuvo kuatro ijos kon su espoza Kasturba (yo la yamo Ketuba !) kon ken se kazo a 13 anyos. Eya teniya 14.

Gandhi fue el primer lider de la independensya de la India. Dava muncha importansya a la edukasyon i a la emansipasyon de las mujeres. Diziya ke la Verdad es la origen de toda koza buena en el mundo. Tomava partes del Budhizmo, partes del Kristyanizmo i partes del Koran para kompletar sus kreensyas ma kon esto tuvo munchos enimigos ! Pensaron, pormodo ke era pasifisto, ke tomava el partido de los Muzulmanos.... Militantes djuraron de matarlo. I es lo ke afito el 30 de Enero 1948.

Fue muy yorado. Se eskrivyeron livros, se tornaron filmos, se fraguo un grande muzeo, kada anyo se selebra su nasimiento i kedan silensyozos por el diya de su muerte..... Era un grande hombre i un buen egzemplo por toda la humanitad. 21 vez se detuvo por muncho tiempo de komer, entro en prezos por sus ideales de konseguir el bueno para su payiz.

Tiene munchos proverbos ma aki vos propozo de meldar un eskrito suyo ke traduizi al Judeo Espanyol i ke es famozo en el mundo entero

En vezes mos olvidamos de rogar al Di-o ma no mos olvidamos de mirar a muestro e-mail !

Me permeti de eskrivir unos kuantos biervos para rogesh kon mi endjuntos....

LA ORASYON DE MAHATMA GHANDI

Di-o mio :

Ayudame por pueder dizir la vedra a la kara de los ke tienen pueder

No mentir a los flakos por ganar sus aplozos i sus amistad.

Si me das plata i oro no me kites mi felisitad

Si me das pueder no me tomes mi pueder de juzgar.

Si me das el sukseso no me tomes mi modestiya

Si me das la modestiya no me kites mi respekto.

Ayudame a konoser la otra kara de lo ke se ve solo.

En juzgando de trahizyon los ke no pensan komo mi no deshes ke me topen kulpozo a mi.

Ambezame de kerer bien a todos komo me kero bien yo mizmo,

Juzgarme de mi para mi, komo si estava juzgando los otros.

Ne deshar mi sukseso emborracharme

No tambien peryer la esperansa kuando no reushko.

Aze ke me akodre ke no reushir es un nivel antes de la reushitad.

Ambezame ke la komplezensia es el mas grande pueder

La voluntad de vengarse es la flakeza de la persona.

Si me tomas todo lo ke tengo deshame mi esperanza.

Si no puedo reushir en nada, dame la voluntad para pueder kombatir las derrotas.

Si me tomas la salud deshame mi fe en ti.

Si ago danyo a las personas dame la fuersa de demandar ekskuzas.

Si eyos me azen danyo, dame la fuersa de perdonarles

o de adjidearme (tener piadad) de eyos.

DI-O MIO..... SI ME OLVIDO DE TI, TU NO TE OLVIDES DE MI - AMEN

Grasyas a todos i todas ke meldatesh estas palavras de grande hohma.

