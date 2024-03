Medio de comunicación indio NDTV: La presencia de China en la región del Océano Índico crece mientras China y las Maldivas firman un acuerdo de defensa

El 11 de marzo de 2024 el medio de comunicación indio NDTV publicó un artículo titulado «La inclinación de Muizzu hacia China perjudica a las Maldivas mucho más que a la India». El texto fue escrito por el académico indio Harsh V. Pant, profesor de Relaciones Internacionales en el King’s College de Londres, comentando sobre el reciente acuerdo de defensa entre Maldivas y China.

El 4 de marzo, durante una visita de una delegación militar china encabezada por el mayor general Zhang Baoqun a las Maldivas, el gobierno del presidente pro-China Mohamed Muizzu- que llegó al poder con una plataforma anti-india – firmó un acuerdo de defensa con China después de enviar al personal militar indio fuera del país.[1]

Al analizar las consecuencias del acuerdo, NDTV declaró: «Para Muizzu, la soberanía de Malé se ve extrañamente afectada cuando se trata de una India democrática transparente, pero no de una China comunista autoritaria… El pacto de defensa en sí será visto seriamente por la India como un punto de apoyo cada vez mayor de China. En la región del Océano Índico ha sido durante mucho tiempo un motivo de preocupación para los responsables políticos indios. Que la presencia marítima de China crecerá en la región del Océano Índico es un hecho desde hace mucho tiempo, pero que las naciones de la región tengan un enfoque unilateral cuando se trata de preocupaciones indias es un asunto completamente diferente y que probablemente sólo conducirá a más turbulencias regionales».

El siguiente es el artículo de NDTV, escrito por Harsh V. Pant:[2]

En la tarde del 10 de enero de 2024, el presidente Xi Jinping sostuvo conversaciones en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, quien se encontraba en China en una visita de Estado. Los dos jefes de Estado anunciaron la elevación de las relaciones entre China y Maldivas a una asociación cooperativa estratégica integral.» (Fuente: Gr.china-embassy.gov.cn)

Durante la reunión del 10 de enero de 2024, se destacó que «la elevación de las relaciones bilaterales a una asociación cooperativa estratégica integral [entre China y Maldivas] satisface las necesidades de desarrollo de las relaciones bilaterales y las expectativas de los dos pueblos». (Fuente: Gr.china-embassy.gov.cn)

Xi Jinping destacó que «China respeta y apoya a Maldivas en la exploración de un camino de desarrollo adecuado a sus condiciones nacionales, y apoya firmemente a Maldivas en la salvaguardia de su soberanía nacional, independencia, integridad territorial y dignidad nacional. China está dispuesta a intercambiar experiencias de gobernanza con las Maldivas, fortalecer la sinergia de las estrategias de desarrollo, promover la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta y establecer un nuevo punto de referencia para la amistad entre China y Maldivas. Las dos partes deben fortalecer la cooperación en áreas como economía, comercio e inversión, parques agrícolas y las economías azul, verde y digital, ampliar la cooperación en áreas como la protección ecológica y ambiental marina, y fortalecer los intercambios culturales y entre pueblos». (Fuente: Gr.china-embassy.gov.cn)

Antes de las conversaciones, Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan celebraron una ceremonia de bienvenida para Muizzu y su esposa Sajidha Mohamed en el Salón Norte del Gran Palacio del Pueblo. Por la noche, Xi Jinping y Peng Liyuan celebraron un banquete de bienvenida para Muizzu y su esposa en el Salón Dorado del Gran Palacio del Pueblo. (Fuente: Gr.china-embassy.gov.cn)

«El gobierno de Muizzu sigue más dispuesto que sus predecesores a inclinarse hacia China»

«La semana pasada, las Maldivas y China firmaron un pacto de defensa ‘sobre el suministro de asistencia militar gratuita por parte de China a la República de Maldivas’, subrayando el continuo alejamiento de Malé de la India bajo el gobierno del presidente Mohamed Muizzu. Esto no sólo marca un cambio notable de alineación geopolítica para las Maldivas, sino que también brinda a China otra oportunidad de ampliar su presencia militar en la región del Océano Índico. Este acuerdo es otra indicación de que el gobierno de Muizzu sigue más interesado que sus predecesores en inclinarse hacia China, pero – junto con su ultimátum público al decirle a la India que su minúscula presencia militar debe terminar de inmediato – también subraya una nueva realidad estratégica en la región del Océano Índico. Esta nueva realidad podría alterar la dinámica regional, impulsando a Nueva Delhi y otras potencias globales a reevaluar sus opciones políticas en el espacio marítimo estratégicamente vital.“

El 5 de marzo de 2024, el general de división Zhang Baoqun, subdirector de la Oficina de Cooperación Militar Internacional de la República Popular China, se reunió hoy con el presidente, Dr. Mohamed Muizzu. La reunión se llevó a cabo en la oficina del presidente. (Fuente: Presidencia.gov.mv)

El 5 de marzo de 2024, Muizzu se reunió con el embajador de China en las Maldivas, Wang Lixin, y con el presidente del Banco de Exportación e Importación de China, Ren Shengjun. (Fuente: Presidencia.gov.mv)

El ministro de Defensa, Mohamed Ghassan Maumoon, y el general de división Zhang Baoqun, subdirector de la Oficina de Cooperación Militar Internacional de la República Popular China, firmaron un acuerdo sobre la prestación de asistencia militar gratuita por parte de China a la República de Maldivas, fomentando vínculos bilaterales más sólidos. (Fuente: twitter.com/MoDmv)

El discurso de Muizzu de «India fuera» lo convirtió en «el favorito de las fuerzas islamistas, así como de Beijing»

«El acuerdo de defensa entre Maldivas y China en sí permanece envuelto en secreto. El único aspecto conocido es que el ejército chino proporcionaría entrenamiento y equipo militar ‘no letal’ gratuito a la nación insular. Más allá de eso, no hay detalles específicos sobre este pacto. Para un gobierno que ha hablado a menudo de la presencia de 77 soldados indios y 12 miembros del personal médico de las fuerzas armadas indias en las Maldivas en términos conspirativos, es realmente extraño que esté celebrando un pacto de defensa con un país como China, conocido por sus acuerdos opacos.”

«Para Muizzu, la soberanía de Malé se ve extrañamente afectada cuando se trata de una India democrática transparente, pero no de una China autoritaria y comunista. Las implicaciones a largo plazo del pacto de Malé con China, por supuesto, recaerán sobre el pueblo de las Maldivas.”

«Que Muizzu reconfiguraría la política exterior de su nación fue evidente desde el principio, cuando hizo de la India la pieza central de su campaña electoral. Su discurso de ‘Fuera India’ lo convirtió en el favorito de las fuerzas islamistas, así como de Beijing, cuyos planes sobre Malé fueron efectivamente frustrados por [el ex presidente de las Maldivas de 2018 a 2023] Ibrahim Solih. Sin embargo, Nueva Delhi hizo un acercamiento concienzudo a Muizzu, una vez que asumió la presidencia, con el propio primer ministro Narendra Modi a la cabeza. No funcionó como se esperaba, aunque lo que no se esperaba era el tipo de malevolencia que el gobierno de Muizzu ha estado mostrando hacia la India. Es natural que entre vecinos cercanos haya desacuerdos, pero convertirlos en falta de respeto público no es ni deseable ni prudente.”

“Muchas líneas marítimas de comunicaciones (LMC) importantes pasan por el Océano Índico, lo que hace que la Región del Océano Índico sea muy importante. Por lo tanto, las grandes potencias, incluidas India y China, están trabajando para aumentar su presencia en la región.» (Fuente: Samvadaworld.com)

«Las consecuencias de este comportamiento serán de gran alcance no sólo para los vínculos bilaterales entre Nueva Delhi y Malé, sino también para la geopolítica regional»

«Las consecuencias de este comportamiento serán de gran alcance no sólo para las relaciones bilaterales entre Nueva Delhi y Malé sino también para la geopolítica regional. El pacto de defensa en sí será visto seriamente por la India, ya que la creciente presencia de China en la región del Océano Índico ha sido durante mucho tiempo un motivo de preocupación para los responsables políticos indios. Hace tiempo que se da por sentado que la presencia marítima de China crecerá en la región del Océano Índico, pero que las naciones de la región tengan un enfoque unilateral cuando se trata de las preocupaciones de la India es un asunto completamente diferente y que probablemente sólo conducirá a más turbulencias regionales.”

“La pronunciada inclinación de Muizzu hacia China ya ha dividido la política y la sociedad en las Maldivas. El ex presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, declaró públicamente la semana pasada que el ‘pueblo de Maldivas lo siente'[3] y subrayó la respuesta política madura de Nueva Delhi al enfoque adversario de Muizzu. Al pensar en utilizar su victoria electoral para unir a una nación dividida, Muizzu parece haber redoblado su agenda divisiva, cuyas implicaciones a largo plazo, naturalmente, serán perjudiciales para la nación insular.”

«Pero también ha expuesto a las Maldivas a un tumulto geopolítico más amplio, que está dando forma a gran parte del resto del mundo. No es sólo Nueva Delhi la que tendrá debidamente en cuenta la presencia china en el país; otros actores importantes también van a remodelar su enfoque hacia Malé, dada la centralidad de la región del Océano Índico como la falla clave en la política global de hoy. India disfruta de sólidas asociaciones con importantes actores globales y regionales, y eso impactará la trayectoria futura de la política exterior de Malé de más de una manera.»

«Para la India, el espacio marítimo del Océano Índico es realmente crítico»

«La India, mientras tanto, ya está mirando más allá y reconfigurando su propio enfoque. La Armada de la India ya puso en funcionamiento su nueva base naval, INS Jatayu, en la isla Minicoy de Lakshadweep, a unos 130 kilómetros al norte de las Maldivas, la semana pasada para mejorar sus capacidades de ‘vigilancia operativa’.”

«El mes pasado, el primer ministro Narendra Modi y su homólogo de la República de Mauricio, Pravind Jugnauth, inauguraron conjuntamente una nueva pista de aterrizaje y un embarcadero en el archipiélago mauriciano de Agalega,[4] permitiendo a la India estacionar y desplegar grandes aviones en la isla. Los vínculos de Nueva Delhi con otros estados ribereños del Océano Índico siguen siendo fuertes y nuevos acuerdos regionales, como el Cónclave de Seguridad de Colombo, están cobrando impulso. Aunque Malé decidió saltarse la reunión del año pasado, Mauricio se convirtió en miembro en 2022 y Bangladesh y Seychelles han asistido como observadores.”

«Para la India, el espacio marítimo del Océano Índico es realmente crítico, y si bien los problemáticos vínculos con las Maldivas subrayan un revés temporal, las opciones de Nueva Delhi no son limitadas. Pero la incapacidad del gobierno de Muizzu para forjar un enfoque equilibrado en su política exterior podría poner en peligro la propia autonomía estratégica de Male en medio de las turbulentas aguas del Océano Índico».

