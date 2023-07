Menu de Shabat 21 Julio 2023

ESPECIAL DE 9 DE AB

Tiempos para llorar y tiempos para reír

Escribió Shlomo Hamelej (Kohelet 2): Para todo hay tiempo. “Lakol Zman Vaet”

Hay tiempos para nacer y tiempos para morir. Hay tiempos para construir y tiempos para destruir. Hay tiempos para callar y hay tiempos para hablar. Hay tiempos para llorar y tiempos para reír.

Explica Rashí: ¿Cuál es el tiempo para llorar? El 9 de Ab, Tishá Beab.

El 9 de Ab es un día de llanto, para hacer introspección por lo que perdimos y por lo que estamos viviendo.

Últimamente hemos escuchado cosas tremendas. Accidentes, enfermedades, sufrimientos, gente que se va joven, etc.

Pero, ¿qué hacemos al respecto? Muchas veces sólo decimos: “Pobrecitos”.

Dijo el Nabí Yirmiyahu (2, 30): “Lashav Hiketi Et Benejem”, “En vano pegué a mis hijos”.

¿Por qué? “Musar Lo Lakju”, no aprendieron de esos golpes.

El Rambam dice (Rambam Halajot Taanit 1, 3): “Si suceden cosas en el mundo, pero la gente no hace nada y no cambian, sino únicamente dicen que así suceden las cosas, que es parte de la naturaleza; se considera un acto de crueldad”.

Ya que está provocando que sigan sucediendo las cosas, ya que él no va a cambiar.

¿Qué es el odio gratuito?

La pregunta es: ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Hashem nos está golpeando tanto?

Dice la Guemará (Masejet Yomá 9b), que el primer Bet Hamikdash se destruyó por tres motivos: Asesinato, Idolatría, inmoralidad.

Pero debemos saber que después se volvió a construir.

Pero cuando se destruyó el segundo Bet Hamikdash, estaba lleno de Tzadikim, Jajamim, estudio de Torá, no profanaban el Shabat, no había idolatría, etc. Entonces, ¿por qué se destruyó?

Contesta el Talmud: Por “Sinaj Jinam”, odio gratuito.

Y no sólo eso, sino el hecho que hoy en día no se ha construido el tercer Bet Hamikdash, es como si hoy en día se destruiría.

¿Acaso nos podemos imaginar que hoy en día se está destruyendo el Bet Hamikdash?

Esto significa, que seguimos en luto por ese motivo de Sinaj Jinam.

La pregunta es: ¿Qué significa Sinaj Jinam, odio gratuito?

No significa ir por la calle y decirle a la gente: “te odio”.

Sinaj Jinam, odio gratuito, significa, guardarle rencor a los demás, hablar lashón hará sobre otros, hacerlos sentir mal. Incluso que alguien te haya dañado, no tienes derecho de odiarlo, ya que es Dios, quien te mandó ese golpe, por eso se llama: “gratuito”, ya que no tiene un motivo válido.

¿Qué podemos hacer para corregir este pecado (SInat Jinam) que, por él, se estaría destruyendo el Bet Hamikdash hoy en día?

Cuenta el Zohar Hakadosh (Perashat Noaj 40a), que el ángel Gabriel le preguntó a Dios:

—¿Cuándo será el día que llegue el Mashiaj, la salvación final?

Le contestó Dios:

—Cuando todos los Yehudim hagan Teshubá.

El ángel Gabriel le dijo que es algo imposible.

Y Hashem le dijo que le basta con que los religiosos hagan Teshubá.

Pero el ángel Gabriel le dijo que también eso es imposible.

Hasta que Hashem le dijo: “Si tan sólo un Bet Hakneset hace Teshubá, los salvó de inmediato”.

Esto significa que, el hecho de que Hashem no ha construido el tercer Bet Hamikdash, significa que seguimos con ese odio gratuito hacia la gente.

El problema es que nos falta pensar más en nuestros hermanos Yehudim.

Moshé fue tan querido por Hashem, ya que él prefería que borren su nombre del Sefer Torá, pero que nadie del Pueblo de Israel salga dañado o castigado.

Estamos viviendo en una sociedad de egoísmo. Sólo pensamos en nosotros mismos y ya.

Dice el Pirké Abot: “Im En Ani Li, Mi Li”, “¿Si yo no soy para mí, entonces quién los será?

Pero hay una explicación hermosa sobre esto: Las iniciales de “Li”, son “Leb Yehudí”, “Corazón Yehudí”.

“Si yo no tengo ese corazón de Yehudí, ¿entonces quién lo tendrá?”

Debemos darle más importancia a los demás. Respetarlos más. Cuando hay desunión, hay furia. Pero cuando hay unión, aunque haya pecados, Dios perdona.

Saludos