Misterioso accidente de tránsito en Tel Aviv desencadena drama de espionaje político

La vida de un hombre felizmente casado da un vuelco tras la muerte de su esposa en un misterioso accidente de tránsito en Tel Aviv



Hit and Run es una serie de espionaje político, de los creadores de Fauda y The Killing, que se centra en un hombre que está felizmente casado. De repente todo cambia, Su mujer muere en un oscuro y misterioso accidente en el que la atropellan y el conductor se da a la fuga.Este hombre apesadumbrado y confundido, busca a los asesinos de su esposa, quienes han huido a los EE. UU. Con la ayuda de una ex amante, (Sanaa Lathan), descubre verdades inquietantes sobre su amada esposa y los secretos que ella le ocultó.

"Hit & Run" está programado para estrenarse este verano por netflix, aún se desconoce la fecha exacta de lanzamiento.

El thriller de misterio es está creada por Lior Raz (Fauda), Avi Issacharoff (Fauda), Dawn Prestwich (The Killing) y Nicole Yorkin (The Killing) tendrá 9 episodios y está protagonizado por Lior Raz, Kaelen Ohm, Moran Rosenblatt, Lior Ashkenazi, Gregg Henry y Sanaa Lathan. "Hit & Run" tiene una clasificación de edad recomendada para los espectadores de 18 años o más.