El pasado 27 de abril el World Knowledge Summit le entregó el grado de Doctor Honoris Causa Alberto Lati.

"¡Honradísimo! No me alcanzan las palabras para agradecer al World Knowledge Summit el doctorado Honoris Causa que me han entregado hoy."

Alberto Lati

Alberto Lati nació el 20 de junio de 1978 en la ciudad de México, D.F. Cuenta con una Licenciatura en Comunicación y diplomado en crónica deportiva.

Ha trabajado para la cadena mexicana Televisa desde 1995. Se le conoce sobre todo por haber sido corresponsal en diversos sitios con motivo de coberturas deportivas.

