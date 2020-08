Diario Judío México - Dos artículos inusuales publicados este año en portales sauditas pedían enmendar los errores incurridos por los escribanos en el Corán y reexaminar también los textos religiosos ante la modernidad, con el propósito de hacerlos más legibles y adaptarlos a la época presente.

Un artículo publicado el 10 de enero, 2020 por el periodista saudita Ahmad Hashem en el portal «Saudi Opinions» señaló que el Corán, tal como se lo conoce hoy, fue escrito después de la vida del Profeta, en el período del tercer califa ‘Uthman bin’ Affan (quien gobernó entre los años 644-656) utilizando la ‘escritura utmánica, que de hecho lleva su nombre. Dado que este sistema de escritura es invención humana, argumenta Hashem, no existe ninguna razón para santificarlo, tal como lo hacen muchos musulmanes. De hecho dice, es hora de corregir unos 2.500 errores ortográficos y de gramática que cometieron los escribanos en ese período y siguen siendo parte del texto coránico hasta nuestros días presentes. Hashem presenta numerosos ejemplos de tales errores ortográficos y pide que se reescriban las palabras en su forma actual estandarizada, a fin de «hacer el texto más legible para los musulmanes [de hoy día] y más lingüísticamente correcto».

Un segundo artículo fue publicado el 20 de julio, 2020 en el portal liberal saudí Elaph por Jarjis Gulizada, escritor y analista político de origen kurdo-iraquí y editor de la revista iraquí Bagdad. Gulizada señala que, durante la pandemia del coronavirus, por primera vez en la historia islámica, se realizaron cambios en la forma de culto islámico, cuando a los musulmanes se les permitió mantener la distancia física entre sí durante los rezos, en lugar de orar en filas ajustadas, tal como el Corán instruye. Esto, dice, muestra que existe espacio para la flexibilidad en el Islam y que la misma flexibilidad se puede aplicar a los textos islámicos, que deben ser reexaminados y adaptados a las percepciones y actualidades modernas, con el fin de beneficiar a los musulmanes y a la humanidad en general.

Al mencionar el artículo de Ahmad Hashem, este también argumenta que es irracional tratar la escritura ‘utmánica del Corán como sagrada y presenta más ejemplos de errores que aparecen en el Corán, además de los presentados por Hashem. Gulizada pide se publique una versión enmendada del Corán utilizando la ortografía moderna, porque, en su forma actual, «no es adecuado para la nación islámica en el mundo moderno y especialmente para los musulmanes que no son árabes» y afirma que esta tarea debería ser realizada por Arabia Saudita, específicamente por su rey y por el príncipe heredero.

Cabe señalar que el artículo de Gulizada fue eliminado del portal Elaph luego de producirse furiosas reacciones en las redes sociales, de aquellos usuarios que acusaron a los saudíes y en particular al editor en jefe de Elaph, ‘Othman Al-‘Omeir, de insolencia e insultos al Corán.[1] Por ejemplo, el académico kuwaití Dr. Ahmad Al-Dhaidi tuiteó: «¡El portal Elaph, dirigido por el periodista saudita ‘Othman Al-‘Omeir, pide reescribir el Corán para corregir los errores mayores de escritura ‘utmánica! ¿Ha llegado su desprecio al punto de perjudicar el libro de Alá?…»[2] La cuenta Twitter «Towards Freedom», conocida por criticar al régimen saudí, declaró:» El diario Elaph [en la red], administrado por [‘Othman Al-‘Omeir], amigo cercano del Rey Salman y consejero del Príncipe Heredero a la Corona Muhammad bin Salman, exige reescribir el Corán y reexaminar los principios del sharia islámico. Lo único que queda es regresar los ídolos a la Kaaba».[3]

Lo siguiente son extractos traducidos de los artículos de Ahmad Hashem y de Jarjis Gulizada.

Periodista saudita: El texto coránico tal como lo conocemos contiene unos 2.500 errores de ortografía y gramática

En su artículo publicado el 10 de enero, 2020 titulado «Enmendando el Corán», el periodista saudita Ahmad Hashem escribió: «El Corán, tal como lo conocemos, fue escrito durante el período del [tercer] califa, ‘Uthman bin’ Affan, utilizando el tipo de escritura ‘utmánica, que lleva su nombre. La mayoría de los musulmanes creen que esta versión [del Corán], escrita en el año 37 después de la Hégira, cuando se completó la compilación del Corán y que se ha venido transmitiendo de generación en generación hasta el presente, es sagrado y no debe ser modificado.

Ahmad Hashem (fuente: Noumnews.comn)

«Sin embargo, el Corán en su forma actual contiene errores de ortografía, sintaxis y de gramática; se estima que existen alrededor de 2.500 errores de este tipo. Estos fueron cometidos por el comité encargado de compilar el Corán e incluyen la adición u omisión de letras en algunas palabras o la sustitución de una letra por otra. Por ejemplo, en el Sura 68, versículo 6, aparece [la palabra] بِأَيِّيكُمُ [«cuál de ustedes»], en lugar de بأيكم. En otras palabras, se agregó una ي adicional. En el Sura 25, versículo 4, aparece [la palabra] جَآءُو [«cometieron»], en lugar de جَاءُوا o جاؤوا. En otras palabras, falta el sufijo masculino plural وا. En el Sura 28, versículo 9, la palabra امرأت [«esposa»] aparece, en lugar de امرأة. En 54 casos, el nombre إبراهيم [Ibrahim] aparece… como إبراهم, omitiendo la letra ي, y la palabra سماوات [«cielos»] se escribe de esta manera sólo una vez, mientras que en otros 189 casos aparece [incorrectamente] como سموت, sin la letra ا… La palabra قرآن [«Corán»] aparece 68 veces sin la letra ا… La palabra سنة [«año»] aparece ocho veces con la letra ة [al final] y cinco veces con la letra ت.

«La escritura ‘utmánica, en la que se escribió el Corán, fue creada por varios Compañeros del Profeta y varios miembros de la siguiente generación y merecen su crédito por el esfuerzo que hicieron, de acuerdo a su habilidad para ese momento. [Sin embargo], el legado que nos dejaron puede ser desarrollado y enmendado si existe una alternativa mejor y más conveniente, tal como se hizo [en años posteriores] cuando se agregaron signos diacríticos y de puntuación [al texto coránico]. Ha llegado el momento de enmendar el errores ortográficos y otros errores que contiene y adaptarlo a las reglas del idioma árabe y a la gramática, ya que el texto coránico está abierto a cualquier enmienda que haga que el libro de Alá sea más fácil de leer para los musulmanes además de ser lingüísticamente mucho más correcto».[4]

Investigador kurdo-iraquí: El Corán debería ser enmendado; Los textos islámicos deberían ser reexaminados y adaptados a la edad moderna

Jarjis Gulizada, escritor y analista político de origen kurdo-iraquí, escribió en un artículo publicado el 20 de julio, 2020 titulado «Un llamado a reescribir el Corán»: «Uno de los cambios más importantes realizados durante la pandemia del coronavirus a nivel de la religión islámica implicó evitar que la gente orara en filas ajustadas, tal como se acepta en el sharia islámico. A fin de proteger la vida de la población, se les permitía a los fieles mantener una distancia entre sí, aunque esto contraviene los textos [islámicos]. Además, los rezos públicos y las plegarias de los viernes y festivos [en la mezquita] fueron prohibidos para proteger a los feligreses y evitar que se contagien unos a otros con el virus. Esta es una clara violación de los textos religiosos, pero se permitió luego de un estudio en profundidad, con el fin de salvar vidas.

Jarjis Gulizada (fuente: Elaph.com)

«El punto importante es que había espacio para una mayor flexibilidad y [por lo tanto] se emitió e impuso una ley religiosa indulgente sobre nuestra realidad islámica actual. Por primera vez en la historia [islámica] desde los días de los Califas Justos [los cuatro primeros califas que gobernaron después del Profeta], esta flexibilidad permitió hacer cambios esenciales en el modo de profesar la fe… con el único propósito de salvar vidas. La sentencia fue emitida basado en la regla de oro coránica de que ‘Alá no imputa a un alma excepto dentro de su capacidad’ [Corán 2:286], que forma la base lógica y racional de los cambios que se hicieron. Incluso si [tales cambios] son ​​raros y se hicieron solo [ahora], en nuestra realidad moderna, constituyen una primera señal, muy alentadora, de que se está llevando a cabo un reexamen de los textos islámicos y del ritual islámico. Esto se hizo basado en percepciones y objetivos modernos que benefician a los musulmanes en nuestro mundo moderno y benefician a toda la humanidad y a la humanidad que todas las religiones se esfuerzan por lograr…

«Dado que la pandemia del coronavirus provocó tales cambios a nivel mundial, regional y local, en el ámbito de la religión y la fe y especialmente en el ámbito del ritual islámico, llamo a todas las autoridades religiosas islámicas que reexaminan la doctrina legal islámica [también] en espíritu de esta flexibilidad… basada en una percepción moderna que sirve a todos los musulmanes y beneficia a toda la humanidad.

«El primer tema que les insto a emprender es un reexamen de la escritura coránica, [es decir] la escritura ‘utmánica, la cual no es adecuada para la nación islámica en el mundo moderno y especialmente para los musulmanes que no son de descendencia árabe, debido a la dificultad de pronunciar palabras mal escritas… Aunque los sunitas consideran sagrada la escritura ‘utmánica del Corán, la evidencia [que presentan] de esto es irracional, porque no existe una base racional para atribuirle santidad a algo creado por el hombre, como un guión. Más aun, la tarea de compilar los versículos del Corán y escribir [cada uno de] ellos no se llevó a cabo en la época del Profeta, sino años después de su muerte… en el período del primer califa Abu Bakr [gobernó del 632-634]. El [canon] coránico fue escrito en el período [del tercer califa] ‘Uthman bin’ Affan [quien gobernó del 644-656]… y [más tarde] copiado y distribuido por todas las [regiones] islámicas. La escritura ‘utmánica contiene muchas inconsistencias y errores [que involucran] la mala pronunciación y los errores ortográficos de las palabras en los versículos, sin embargo permanece sin cambios hasta el día de hoy… a pesar de las mejoras considerables que se han realizado en la escritura, lectura y pronunciación del árabe durante los 1.400 años que han pasado desde ese entonces.

«Los errores en la escritura ‘utmánica fueron discutidos en un artículo titulado ‘Enmendando el Corán’ por el escritor saudí Ahmed Hashem… quien mostró, basado en el texto coránico, que los escribanos del Profeta cometieron errores cuando escribieron los versos coránicos … Más ejemplos de discrepancias entre la escritura ‘utmánica y la escritura estándar [moderna], que implica la omisión de letras, son las siguientes: omisión de la letra ا, por ejemplo al escribir الكتب [«el libro»] en lugar de الكتاب…, [y] omisión de la letra ن, [como en] نجي [«salvaremos»] en lugar de ننجي… El mayor error cometido en la escritura ‘utmánica hace 1.441 años fue escribir la palabra Becca en lugar de Mecca en la Sura 3, verso 86, [que dice]: «De hecho, la primera Casa [de culto] establecida para la humanidad fue la de Becca – bendecida y una guía para los mundos». Se cometió otro error en el versículo 55 de la Sura 22, que contiene la frase يوم عقيم [«día inútil»] en lugar de يوم عظيم [«gran día»]… debido a un error del escribano en el que la letra ق fue sustituida por la letra ظ. Durante unos 1.500 años, ninguna autoridad creíble se atrevió a pedir que se corrigiera «Becca» por «Meca» [en el Corán 3:86].

«Por todas estas razones y con el fin de presentar la forma correcta del texto, libre de errores y oscuridades, nos corresponde – por razones científicas, racionales, religiosas y lingüísticas – reexaminar la escritura ‘utmánica del Corán y reescribirlo de la manera correcta, para corregir todos los errores de lenguaje que aparecen en el Corán y eliminar todo rastro de error.

«Obviamente, esta tarea debe ser asumida por Arabia Saudita, por su rey y su príncipe heredero, especialmente porque ambos apoyan planes y proyectos para modernizar el país desde todos los aspectos: económico, social, cultural, religioso y turístico. Yo por lo tanto, creo que las circunstancias están listas para aceptar la idea de reimprimir el Corán en escritura moderna, sin errores y oscuridades causadas por la falta de ortografía de las palabras hace ya más de 1.400 años.

Además, el Kurdistán iraquí puede apoyar [la publicación] de una edición especial del Corán para musulmanes no-árabes, lo que evitará que pronuncien mal [el texto] debido a la falta de familiaridad con las complejidades del idioma árabe. Quizás el presidente [del Kurdistán iraquí] respalde este proyecto ante su importancia espiritual, ideológica y religiosa para el mundo islámico. Tal libro ha sido [de hecho] preparado por su humilde servidor y está disponible [para ser publicado], si es que [el presidente] está dispuesto a respaldarlo e imprimirlo…

Por último, recalco una vez más que ha llegado el momento de examinar los textos islámicos, cristianos y judíos desde una perspectiva racional y lógica. Es hora de que la mente humana se convierta en el juez supremo y, se libere por si mismo del misticismo y la irracionalidad, Enmendar los errores textuales e ideológicos que existen en los textos religiosos debido al error humano y debido al estado subdesarrollado de los [sistemas] de escritura hace uno o dos mil años atrás.

«La pandemia del coronavirus ha abierto las puertas de par en par a nuevos cambios en todos los dominios, especialmente en los rituales religiosos, que en el pasado eran imposibles. Es hora de que el Islam se una al mundo moderno y la mejor evidencia racional de esto, la provee la propia religión, es el Sura 2, verso 44, que dice: ‘Mientras lees el Corán, ¿no razonarás?’

«Alá conoce los secretos del corazón del hombre.»[5]

[1] Mubasher.aljazeera.net, 22 de julio, 2020; bbc.com/arabic, 25 de julio, 2020.

[2] Twitter.com/DrAlthaidi, 22 de julio, 2020.

[3] Twitter.com/hureyaksa, 21 de julio, 2020.

[4] Saudiopinions.org, 10 de enero, 2020.

[5] Elaphmorocco.com, 20 de julio, 2020.