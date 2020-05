Diario Judío México - En un programa presentado el 11 de mayo, 2020 en el canal de televisión de la Hermandad Musulmana en Jordania Yarmouk, el presentador de la televisión jordana Omar Aysara se refirió a una carta enviada por varios congresistas republicanos estadounidenses al embajador jordano en los Estados Unidos. En la carta, los congresistas amenazaron a Jordania con la aplicación de sanciones si no extradita a Ahlam Al-Tamimi, una terrorista palestina liberada quien vive actualmente en Jordania. Al-Tamimi está en la lista de terroristas más buscados del FBI por el papel que desempeñó en un ataque suicida ocurrido el 9 de agosto del 2001 en una pizzería de Jerusalén que resultó en el asesinato de 15 civiles, dos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. Aysara dijo que ningún jordano estaría de acuerdo en extraditar a Al-Tamimi.

Para ver el video del presentador de la televisión jordana Omar Aysara junto al experto en derecho internacional Dr. Anis Al-Qasem en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

Omar Aysara: «La prisionera jordana liberada Ahlam Al-Tamimi… se informó hoy que siete senadores republicanos estadounidenses… No estoy muy seguro de si son del Senado o de la Cámara de Representantes. Estos son cercanos a Trump y exigen que Jordania extradite [a la terrorista palestina] Ahlam Al-Tamimi a los Estados Unidos, por motivos de su participación en la operación de resistencia ocurrida el [9 de agosto, 2001] en Jerusalén, en la que aparentemente murieron algunos estadounidenses. En cualquier caso, existen demandas judiciales para extraditarla. Lo nuevo es que estos siete senadores [amenazan] con imponer sanciones o ejercer presión sobre Jordania. Parecen pensar que están hablando sobre Arabia Saudita o de algún otro país».

[…]

Aysara: «Ningún jordano, independientemente de si está de acuerdo o en desacuerdo con el punto de vista de Ahlam Al-Tamimi, sus acciones o su filosofía sobre el cómo lidiar con la ocupación sionista, aceptará extraditar a esta chica jordana, de quien estamos muy orgullosos y a quién valoramos y respetamos».

Dr. Anis Al-Qasem: «Nunca escuchamos que los estadounidenses presentaran demandas contra el gobierno vietnamita porque hubo estadounidenses que fueron asesinados [en la guerra]».

Aysara: «Correcto».

Al-Qasem: «Los estadounidenses son los que establecieron el principio de que si se permite matar a una persona que se una a [una guerra] incluso si es un civil»

Al-Qasem: «Esos [ciudadanos] estadounidenses llegaron a Israel por una de dos razones. La primera razón posible es que eran colonos. Si llegaron como colonos… los estadounidenses son los que establecieron el principio de que si está permitido asesinar a una persona que se une a [una guerra] incluso si es este es un civil.

«Este principio legal, que existía desde los días de Abraham Lincoln, se llama el principio del ‘viaje continuo’. Con su permiso, lo explicaré…»

Aysara: «Adelante. Tómese su tiempo».

Al-Qasem: «En 1862, durante la Guerra Civil Norteamericana, Gran Bretaña ayudó al Sur contra el Norte. El Norte era dirigido por el Presidente Abraham Lincoln. Gran Bretaña enviaba civiles a los estados sureños para ayudarlos en su guerra contra el Norte. Lincoln tomó la decisión de hundir los barcos que transportaban a dichos voluntarios. La gente le dijo: ‘Pero son civiles’. Él dijo: «No, no son civiles. Su viaje continúa. Vienen como civiles, pero cuando entran por los puertos sureños, son reclutados y combaten contra nosotros. Por lo tanto, su viaje continúa. Estos son soldados».

Aysara: «Cierto».

Al-Qasem: «El mismo principio se aplica a los estadounidenses que vienen a las tierras ocupadas. En primer lugar, no existe turismo en tiempos de guerra. Si una persona viene en un viaje turístico durante la época de guerra, lo hace bajo su propia responsabilidad, ya que este es un teatro de acción y guerra.

«Si llegaron como colonos, entonces vinieron como parte de un viaje de agresión contra las tierras palestinas y para establecerse en tierras palestinas. En este caso, constituyen objetivos legítimos de la resistencia palestina».

Aysara: «Bien».

Al-Qasem: «Por lo tanto, no debemos preocuparnos por esto. Estas personas no pueden afirmar que eran civiles. ¡No! Usted no es ningún ciudadano civil. Usted vino como turista y por lo tanto llegó bajo su propio riesgo, o vino como colono, en cuyo caso su llegada constituye agresión».

Aysara: «En este caso, usted es considerado como combatiente».