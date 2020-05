Diario Judío México - En las últimas semanas han surgido varios informes muy críticos al régimen sirio e incluso hacia el propio Presidente sirio Bashar Al-Assad en los medios de comunicación rusos. Destacaron entre estos tres informes publicados el día 14 de abril, 2020 por la Agencia Federal de Noticias, propiedad del empresario ruso Yevgeny Prigozhin y cercana al Presidente ruso Vladimir Putin. Todos los informes trataron sobre el tema de la creciente corrupción en Siria: el primero trató sobre la corrupción gubernamental y afirmó que Assad tiene poco control sobre los asuntos en su país; el segundo presentó una encuesta según la cual solo el 32% de los sirios dicen que votarán por Assad en unas futuras elecciones presidenciales, debido a la creciente corrupción en Siria[1]; y el tercer informe acusó al régimen sirio de impedir el desarrollo de un comercio ruso en el país.[2] Además, según los informes, el Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia (CAIR), un grupo de expertos think tank afiliado al Kremlin, publicó un artículo que preveía la posibilidad de un acuerdo entre Rusia, Irán y Turquía con el propósito de eliminar a Assad del poder y establecer un gobierno interino en Siria.[3] El grupo Valdai Discussion Club, afiliado también a las autoridades rusas, publicó un artículo del vicepresidente de CAIR Alexander Aksenyonok, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, en el que acusó al régimen de Assad de negarse a cumplir con la Resolución 2254 de la ONU que pide por una solución política en Siria y agregó que el compromiso del régimen a una solución militar, incluyendo el uso de la fuerza contra los ejércitos turcos y estadounidenses, no era nada realista.[4]

Aunque no está muy claro en qué medida estos artículos reflejan la postura del liderazgo ruso y a pesar de las afirmaciones oficiales rusas de que no lo saben,[5] los informes provocaron un acalorado debate en los medios de comunicación sirios y árabes y fueron percibidos como indicativos de un cambio en la postura rusa hacia el régimen sirio. Incluso hubo especulaciones de que Rusia tenía la intención de eliminar a Assad del poder. Algunos analistas afirmaron que los informes reflejaban la desconfianza de Rusia hacia Assad entendiendo perfectamente que su lealtad principal es hacia Irán. Estos especulaban además que Rusia estaba muy enojada con Assad, específicamente por su forma de manejar las discusiones políticas sobre la asamblea constitucional, con sus acciones sobre el terreno, especialmente en Idlib y con su falta de compromiso al acuerdo de un alto al fuego ruso-turco.[6] Algunos afirmaron que las circunstancias actuales – la crisis económica en Rusia y en especial la pandemia del coronavirus y el hecho de que la Ley César estadounidense entrará en vigor este próximo mes de junio[7] – han llevado a Rusia a la conclusión de que salvaguardar sus intereses en Siria requerirá de un acuerdo con la comunidad internacional y especialmente con los Estados Unidos, lo que conducirá a una retirada iraní de ese país y a un alto al fuego integral. Los analistas evaluaron que, dado que Assad no aceptará cortar sus lazos con Irán y hacer concesiones políticas, es muy probable que Rusia apoye su reemplazo en las próximas elecciones presidenciales, programadas para el 2021.[8]

Las especulaciones respecto a los entendimientos ruso-estadounidenses sobre el tema Rusia recibieron más apoyo de comentarios hechos por James Jeffrey, el Representante Especial de los Estados Unidos para el Compromiso de Siria y Enviado Especial a la Coalición Global para Derrotar al EIIS. El 2 de mayo, 2020 Jeffrey le dijo al diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, que todas las fuerzas extranjeras deben abandonar Siria, excepto los rusos.[9] Esta observación fue tomada para indicar la existencia de entendimientos entre Rusia y los Estados Unidos sobre Siria. Varios días después, Jeffrey dijo que había gran frustración rusa con Assad y que por lo tanto, Rusia pudiera estar más dispuesta a hablar con los estadounidenses sobre una solución no-militar en Siria.[10] Además, el opositor sirio Kamal Al-Labwani le dijo al portal saudita Elaph que Estados Unidos, Rusia y los países de la región alcanzaron un acuerdo sobre la partida de Assad y su reemplazo por una figura de seguridad acordada por la comunidad internacional, que oficialmente pediría a los iraníes que se marchen de Siria. Según Al-Labwani, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Siria, ‘Ali Mamlouk, ha sido mencionado como posible candidato al cargo.[11]

Por su parte, los medios de comunicación sirios pro-régimen afirmaron que los informes y las especulaciones sobre las disputas entre Siria y Rusia eran totalmente falsos y destacaron las buenas relaciones entre las dos partes.[12] Sin embargo, el Secretario del Parlamento sirio Khaled Al-‘Aboud tomó un enfoque diferente en el asunto. En un artículo que publicó en su página Facebook el 7 de mayo, 2020 este atacó severamente a Rusia y destacó que el Presidente Putin no logró dictarle nada al Presidente Assad. Incluso insinuó que cualquier acción por parte de los rusos que ponga en peligro los intereses de Assad sería enfrentado con una acción militar siria en contra de las fuerzas rusas estacionadas en Siria y con operaciones de retaliación que erradicaran para siempre, el nombre de Putin de la historia rusa.

El artículo de Al-‘Aboud provocó condenas en Siria. El parlamentario Nabil Saleh lo describió como un escrito «sin ningún sentido político que confunde a nuestra población y la divide» y le pide a Al-‘Aboud que elimine el artículo.[13] Kamal Fayyad, experto en políticas y en el área de seguridad pro-régimen, describió el artículo de Al-‘Aboud como un «crimen» sin precedentes que no tiene cabida en la política siria.[14]

En otro artículo publicado varios días después, Al-‘Aboud se negó a pedir disculpas por sus declaraciones, al tiempo que aclaraba que solo representaba su opinión personal y no la de ningún organismo sirio oficial.[15] Sin embargo, es difícil creer que en Siria, un parlamentario pueda publicar un artículo tan severo sin ningún tipo de acuerdo de los diferentes niveles superiores del gobierno.

Assad y Putin en una reunión del año 2017 en Sochi (fuente: sana.sy, 21 de noviembre, 2017)

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Khaled Al-‘Aboud:[16]

La intervención de Rusia en Siria fue una acción muy calculada por Assad para prevenir un ataque estadounidense

«En los últimos días, han aparecido varias publicaciones que tratan sobre una nueva participación que puede socavar las relaciones entre Siria y Rusia. [Estas publicaciones] insinúan que el liderazgo ruso puede minimizar, limitar o usurpar el papel del [Presidente] Assad en Siria y su futuro. Escuchamos atentamente estas voces y llegamos a la conclusión de que estas reflejan escenarios políticos muy válidos…

«Por lo tanto, yo espero que sea paciente y me perdonen por ser tan tedioso, porque el tema requiere de una contemplación muy calmada.

«El Presidente Assad no necesitó de Putin para defenderlo del caos o derrotar el terrorismo que se esparció por toda Siria, incluso si el propio Assad realizara algunos breves comentarios al respecto. La necesidad de Assad por Putin se debió principalmente al hecho de que él [Assad] entendió muy bien que su cierta victoria sobre los aparatos del caos pudiera proveerle a los principales agresores y especialmente a los Estados Unidos la oportunidad de… entrar directamente en la refriega.

«Pero Assad hizo esto [es decir, permitió que Putin interviniera en Siria] solo después de cartografiar cuidadosamente la presencia de sus aliados tradicionales, es decir, Hezbolá e Irán, [en Siria] y establecer pautas para los mapas que establecieron las bases principales para detener tal agresión.

«Putin no entró en una contienda vacía, ¡al contrario! Fue llevado [a Siria] en una acción muy bien calculada por el Presidente Assad. Tengan en cuenta el largo tiempo transcurrido desde el comienzo del conflicto y la entrada de Hezbolá e Irán [en Siria] hasta la entrada de los rusos [en el país], por medio de lo cual Assad pretendía evitar que los Estados Unidos acumularan su agresión [contra Siria], siendo esto lo que realmente sucedió.

«Assad no tuvo más remedio que construir dicha presencia rusa [en Siria] otorgándole a Putin intereses naturales y económicos en suelo sirio, que en realidad están vinculados a los intereses [propios] de Siria y que llevaron a Putin a defender esta presencia [rusa]… ¡Esto evitó que [los rusos] se retiraran [de Siria] y al mismo tiempo hizo que Putin defendiera estos intereses de la directa agresión estadounidense en contra de Siria!

«Sí, el presidente Assad defendió firmemente los muros de Siria contra una intromisión estadounidense y evitó que aumentara su agresión contra [Siria]. Estados Unidos aceptó esto y permaneció en silencio, porque necesitaba negociar urgentemente sobre otros [temas] relacionados con Hezbolá y la presencia de Irán en Siria, luego que el Presidente Assad amenazara severamente los intereses de Estados Unidos en la región: este llenó el área con una red de [fuerzas] de Hezbolá e iraníes que jugaron un papel importante en cambiar las reglas de juego respecto a la entidad sionista ocupante… Esta concesión por parte de los estadounidenses a la presencia rusa en Siria, incluso a expensas de la presencia estadounidense, proviene del entendimiento de Estados Unidos de que Assad obtuvo un logro importante a través de la presencia de Hezbolá e Irán y al delinear nuevos mapas [de la situación] en el terreno que, en un futuro cercano, jugarán un papel importante en cambiar el equilibrio de poder del conflicto con el entidad sionista ocupante.

«Rusia percibe muy bien de que el Presidente Assad trazó los límites de su presencia política, económica y militar en Siria y entiende aún mejor que Assad depende de una infraestructura principal de la que Putin sabe poco, es decir, el mapa de los lazos militares, económicos y políticos entre Siria e Irán y especialmente el mapa del ruedo militar, el cual se está desarrollando actualmente, paso a paso…

