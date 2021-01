En el primer aniversario al asesinato del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI General Qassem Soleimani perpetrado el 3 de enero, 2020 en un ataque estadounidense en el que se utilizaron drones frente al aeropuerto internacional de Bagdad, el liderazgo de Hamas ha señalado su continua lealtad al bando regional del eje de la resistencia liderado por Irán, ya que sigue provocando disputas entre sus partidarios sobre su relación con Irán y el CGRI. Las disputas se centran en las actividades de Irán: dado que este le provee a las organizaciones palestinas con dinero, armas y al mismo tiempo se encuentra involucrado en guerras civiles en países árabes en las que han muerto una gran cantidad de civiles.[1]

Este informe revisa los mensajes pro-Irán de Hamas en el primer aniversario del asesinato de Soleimani:

Disputas entre residentes de Gaza y partidarios de Hamas por las vallas publicitarias en conmemoración a la memoria de Soleimani

A finales de diciembre del año 2020, fueron colocadas vallas publicitarias y pancartas alrededor de la Franja de Gaza con fotos de Soleimani y una cita del elogio hecho por el jefe de la oficina política de Hamas Isma’il Haniyah en su funeral en Teherán: «El comandante mártir Soleimani, quien dedicó su vida a apoyar la resistencia, es un mártir de Jerusalén».[2]

Cartelera en Gaza conmemorando a Soleimani, junto a una cita del elogio de Haniyah (Fuente: Independentarabia.com, 30 de diciembre, 2020)

Las pancartas conmemorativas provocaron críticas hacia Hamas en las redes sociales, entre los palestinos y en todo el mundo árabe. Hussam Al-Dajany, columnista del diario filial de Hamas Filastin, intentó restarle importancia a las críticas y afirmó que se había desatado una controversia similar sobre las vallas publicitarias con las fotos del Presidente egipcio ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi y por la asistencia humanitaria proporcionada a la Franja de Gaza por los Emiratos Árabes Unidos. Este tuiteó: «Nuestras vidas están repletas de polémica y aunque estas polémicas son saludables y útiles, debemos entender que lo que cuenta en política son los intereses y no los principios…»[3]

Otros elementos palestinos fueron menos tolerantes con las pancartas. Por ejemplo, en publicaciones en su página Facebook, un jeque salafista de Rafah, Majdy Al-Moghraby, instó a los residentes de la Franja de Gaza a derribar las pancartas y, dirigiéndose a «todos los héroes que pueden liberar a la tierra de Gaza de esta desgracia», les instó a «borrar, destrozar y desfigurar las imágenes…»[4] Después de que él mismo fue filmado derribando las pancartas de Soleimani, Al-Moghraby fue arrestado por el aparato de seguridad de Hamas y retenido durante cinco días.[5]

En respuesta a los daños sufridos a las pancartas de Soleimani en Gaza, Isam Shawar, columnista del diario Filastin, escribió en su página Facebook: «Ningún daño es causado destrozando la imagen del hombre que hizo trizas a los chicos de Siria. La victoria viene de Alá y no de Hezbolá o de Irán. Quizás al que estás intentando elevar [es decir, Soleimani] se encuentra ahora en el abismo más bajo del infierno».[6] Tales sentimientos contradicen claramente la línea oficial del liderazgo de Hamas.

Una valla publicitaria destrozada que conmemora a Soleimani en Gaza (Fuente: Alhurra.com, 31 de diciembre, 2020)

Funcionarios de Hamas y del grupo Yihad Islámico Palestino: Soleimani nos brindó más ayuda con municiones y dinero que cualquiera de sus predecesores

En anticipación al primer aniversario del asesinato de Soleimani, todos los medios de comunicación asociados al eje de la resistencia entrevistaron a altos funcionarios de Hamas y del grupo Yihad Islámico Palestino. En estas entrevistas, los funcionarios expresaron su agradecimiento a Irán y su ayuda militar, tal como lo hacen de vez en cuando.[7]

En una conmemoración recordatoría el 2 de enero, 2021 por el alma de Soleimani, el alto funcionario de Hamas Osama Hamdan, dijo: «Durante el periodo de agresión de los años 2008-2009 [es decir, la Operación Plomo Fundido de Israel] se descubrió una escasez de armas antitanques entre los combatientes de la resistencia en Gaza y Soleimani intentó asegurar que esas armas llegaran en el menor tiempo posible…»[8]

En una entrevista realizada el 27 de diciembre, 2020 con el canal de televisión Al-Mayadeen, el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah, aclaró que las armas mencionadas eran misiles guiados antitanque Kornet rusos, transportados a través de Siria. Este dijo: «El hermano Al-Hajj Qassem Soleimani me dijo: ‘Oh Sayyid Nasrallah, debemos tomar los misiles Kornet que tienes y enviárselos a los hermanos en Gaza’ – por supuesto que estábamos hablando de Hamas y del grupo Yihad Islámico Palestino. Yo le respondí: «… Tomamos esos misiles de los hermanos en Siria. El Presidente Bashar Al-Assad estuvo de acuerdo en que esos misiles, que Siria le compró a Rusia, se encuentran en el sur del Líbano, pero yo no sé si estará de acuerdo de que estén en Gaza… Está bien que solicite su aprobación. Soleimani me dijo: ‘No hay ningún problema. Quien se reúna con él primero hablará con él’.

“Por casualidad, fui el primero en reunirme con el Presidente Al-Assad, así que hablé con él… [Assad] dijo: ‘En lo que a mí respecta, no hay ningún problema’. Al mismo tiempo, Qassem Soleimani y la célula conjunta [Fuerzas Qods-Hezbolá]… recibieron los misiles Kornet y los transfirieron a Gaza.

«Este es sólo un ejemplo. Todo el mundo sabe que el hermano Qassem Soleimani y los hermanos de la República Islámica de Irán también enviaron ayuda militar a Gaza utilizando sus relaciones diplomáticas, por ejemplo, sus relaciones con Sudán, hasta el punto de que aviones israelíes bombardearon fábricas o almacenes de armas en Sudán… porque son almacenes de armas, municiones y misiles que serán enviadas posteriormente, por diversos medios a la Franja de Gaza».[9]

Respecto a los misiles Kornet que Hamas recibió de Irán, el alto funcionario de Hamas Mahmoud Al-Zahar le dijo al canal de televisión Al-Mayadeen en una entrevista realizada el 28 de diciembre, 2020: «El misil Kornet se ha vuelto necesario para la lucha contra el estado de ocupación… El Kornet le transmitió a la ocupación el mensaje de que le será muy difícil acercarse a las fronteras de Gaza… El Kornet constituye una fuerza disuasoria que debe ser desarrollada, en preparación para la derrota de la ocupación y de todos sus colaboradores». En alusión a Irán, Al-Zahar agradeció «a todos aquellos que brindan asistencia a la resistencia en la lucha contra la ocupación, aunque sea minúscula como un bolígrafo».[10]

El secretario general del grupo Yihad Islámico Palestino Ziyad Al-Nakhalah, también elogió a Soleimani. En una entrevista realizada el 31 de diciembre con el canal de televisión Al-Mayadeen, dijo: «Hemos tenido en nuestro poder el misil Kornet desde el año 2012, al igual que nuestros hermanos en Hamas. En todas las campañas contra Israel… la resistencia los utilizó… Todas las armas convencionales llegaron a Gaza a través de Al-Hajj Qassem Soleimani, Hezbolá y Siria y todo el eje de la resistencia tuvo que ver con su transporte… Existen campos de entrenamiento en Siria donde nuestros hermanos en Hamas recibieron entrenamiento especial para producir los cohetes…»

Nakhalah dijo que Soleimani «supervisó y dirigió personalmente la transferencia de los misiles a Gaza y viajó entre varios países para persuadirlos a que ayuden con esto… Él personalmente visitó Sudán y alcanzó un acuerdo claro de que Sudán serviría como estación para la transferencia de armas».[11] Nakhalah también reveló que Soleimani había enviado 10 barcos cargados de armas hacia la Franja de Gaza.[12]

Además, el alto funcionario del grupo Yihad Islámico Palestino Akram Al-Ajouri, escribió en un artículo en el diario Al-Akhbar: «Él [Soleimani] también ayudó mucho con la creación de la infraestructura del túnel en toda la Franja de Gaza».[13]

Los miembros más antiguos de Hamas también expresaron su agradecimiento a Soleimani, por la ayuda económica que les transfirió desde Irán. En una entrevista realizada el 27 de diciembre con Al-Alam TV, Mahmoud Al-Zahar reveló que en una reunión celebrada en el año 2006 con Soleimani, cuando Al-Zahar era canciller de la Autoridad Palestina, este describió las dificultades para pagar los sueldos y salarios de la Autoridad Palestina debido a las sanciones impuestas a la Autoridad Palestina que siguieron a la victoria electoral de Hamas. Ese mismo día dijo, él «me mostró 22 millones de dólares en maletas en el aeropuerto… Cada maleta pesaba más de 40 kilos».

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Ejercicio conjunto de las facciones palestinas de Gaza – un mensaje de Irán a los Estados Unidos

El 29 de diciembre, 2020 se llevó a cabo un enorme ejercicio en el que participaron todas las filiales militares de las facciones palestinas en la Franja de Gaza.[14] Aunque Hamas y el centro de comando conjunto no mencionaron explícitamente el nombre de Soleimani en el contexto del ejercicio,[15] el hecho de que se llevó a cabo cerca a la fecha aniversario del asesinato de Soleimani fue probablemente un mensaje indirecto de Irán a los Estados Unidos.[16]

Este mensaje fue expresado en los medios de comunicación árabes, cuando el diario libanés afiliado a Hezbolá Al-Akhbar informó que, según fuentes palestinas, el ejercicio estuvo coordinado con «amigos en el eje de la resistencia» – es decir, el eje pro-Irán – y que pretendía ser una demostración de fuerza para disuadir a Israel y Estados Unidos de que se abstenga de atacar la Franja de Gaza en los últimos días del periodo presidencial de Donald Trump.

Un informe similar apareció en el diario Al-Arab; este informe incluso se refirió al ejercicio como «una clara acción de los iraníes».[17]

[1] Véase la Serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1389 – Partidarios de Hamas se ven profundamente divididos sobre los vínculos del movimiento con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), 4 de abril, 2018.

[2] Véase el video del portal MEMRI TV No. 7712 – El presidente del Buró Político de Hamas Ismail Haniyeh elogia a Soleimani en Teherán: Él es un mártir por Jerusalén; le dio a la resistencia palestina lo que necesitaba para alcanzar su actual poder y devoción, 6 de enero de 2020.

[3] Twitter.com/hdajany, 28 de diciembre, 2020.

[4] Facebook.com/majdy.moghraby, 28 al 31 de diciembre, 2020.

[5] Amad.ps, 31 de diciembre, 2020; 3 de enero, 2021.

[6] Facebook.com/drisamshawar, 3 de enero, 2021.

[7] Véase también la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8767 – Comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani en carta enviada antes de su muerte al comandante del ala militar de Hamas Muhammad Deif: A pesar de las presiones y el cerco, Irán nunca abandonará a Palestina, 26 de mayo, 2020.

[8] Asfar-lb.org, 2 de enero, 2021

[9] Alahednews.com.lb, 27 de diciembre, 2020.

[10] Almayadeen.net, 28 de diciembre, 2020.

[11] Almayadeen.net, 31 de diciembre, 2020.

[12] Almayadeen.net, 1 de enero, 2021.

[13] Al-Akhbar (Líbano), 4 de enero, 2021.

[14] Véase el video del portal MEMRI TV No. 8574 – Ejercicio militar del Comando Conjunto en Gaza muestra a las capacidades de comando y misiles junto a drones de Hamas y el grupo Yihad Islámico palestino, 29 de diciembre, 2020.

[15] Palinfo.com, 29 de diciembre, 2020; T.me/resistFactions, 29 de diciembre, 2020.

[16] Por ejemplo, la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8116 – Sin avances en los contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán, Teherán envía mensajes amenazantes a través de sus agentes-estados en Gaza, 13 de junio, 2019.

[17] Al-Akhbar (Líbano), 30 de diciembre, 2020; Al-Arab (Londres), 30 de diciembre, 2020.