Diario Judío México - Usama Abdul Ghani, estudioso islámico chiita estadounidense, fue presentado en un homenaje de dos horas de duración en honor al líder de la Revolución de Irán Imam Jomeini, en conmemoración del 31avo aniversario de la muerte de Jomeini. El homenaje fue transmitido en vivo el 6 de junio, 2020 en el canal YouTube AIM Islam, perteneciente a la Misión Islámica AhlulBayt (MIA) en el Reino Unido. Abdul Ghani dijo que luego del asesinato del Comandante General de las Fuerzas Qods del CGRI Qasem Soleimani y del Subcomandante de las UMP Abu Mahdi Al-Muhandis, a quien se refirió como mártires, el mundo comenzó a cambiar rápidamente y dijo que después del asesinato de George Floyd, las cosas han estado «realmente mejorando». Este explicó que la muerte de George Floyd fue «la gota que colmó el vaso» y dijo que ha llevado a la gente del mundo a manifestar y protestar contra el racismo sistémico. Abdul Ghani dijo que la respuesta a estas protestas en los Estados Unidos ha sido más brutalidad policial y salvajismo y que ha llegado el momento de que los oprimidos le exijan sus derechos a los tiranos. Además, dijo que la misión del Imam Jomeini fue liberar a los oprimidos de todo el mundo y no solo en Irán y agregó que Soleimani y Al-Muhandis fueron asesinados por llevar a cabo esta misión. Citando al Líder Supremo iraní Ali Jameni, Ghani dijo que el objetivo de las Fuerzas Qods del CGRI es «proteger la dignidad de los oprimidos». Abdul Ghani dijo además que es por ello que es importante para Irán enviar los tanqueros petroleros a Venezuela y ayudar al pueblo sirio. Refiriéndose a sus escuchas y a sí mismo como «estudiantes» del Imam Jomeini, este preguntó el cómo Jomeini hubiese querido que sus estudiantes abordaran el racismo sistémico en todo el mundo.

La Misión Islámica AhlulBayt (MIA) es una organización islámica chiita con sede en el Reino Unido y cuenta con el respaldo de los representantes de Jamenei en el Reino Unido y de la Media Luna Roja. Abdul Ghani nació en Washington, D.C. y estudió en Qom, Irán durante muchos años. Actualmente reside en Dearborn, Michigan. En mayo del año 2019 Abdul Ghani habló en un mitin en conmemoración al Día Qods en Dearborn, en el que dijo que Israel es la «cabeza de la serpiente» detrás de toda la opresión que ocurre en el mundo. Para obtener más información sobre este discurso, véase el video del portal MEMRI TV No. 7284.

Para ver el video del estudioso islámico en Michigan Usama Abdul Ghani en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Luego de la muerte del mártir Qassem Soleimani y del mártir Abu Mahdi Al-Muhandis… y ahora tras el asesinato de George Floyd… las cosas realmente, están mejorando»

Usama Abdul Ghani: «Luego de la muerte del mártir Qasem Soleimani y del mártir Abu Mahdi Al-Muhandis, las cosas comenzaron a cambiar muy rápidamente en el mundo. Uno podía sentirlo. Podías verlo. Uno está viendo los eventos suceder, luego de los eventos, después de los eventos… Y ahora, tras el asesinato de George Floyd, nuevamente, uno está viendo que las cosas realmente están mejorando.

[…]

«Luego de suceder esto – esa fue la gota que colmó el vaso» – la gente comenzó a protestar, comenzaron a manifestar y protestar. No solo eso, el mundo se alteró.

[…]

«Estados Unidos [está] en llamas… uno está viendo cómo funciona un estado policial… así es el salvajismo de los Estados Unidos»

«Gente marchando en todo el mundo. Aquí, en los Estados Unidos – Estados Unidos [está] en llamas. Cuando eso sucedió, ¿qué sucedió? Más brutalidad policial. Ustedes están viendo cómo funciona un estado policial. ¿Cómo es un estado policial? Gente valiente, balas de goma, golpizas, salvajismo y dicen: ‘¡No, ya basta!’ Salieron a las calles y luego, aún así la policía no se detuvo.

«¡Los ves disparándole a periodistas, cegando a periodistas y arrestando a periodistas en la televisión! Así es el salvajismo de los Estados Unidos».

[…]

«Las masas se han dado cuenta de que no puedes rogarle a un tirano por tus derechos legales, eso es lo que hizo George Floyd. Rogarle al tirano no funciona, tienes que exigirle tus derechos a ese tirano. Ahora, sabiendo un poco acerca de lo sistémico que es el racismo, ¿qué podemos aprender sobre la vida del Imam Jomeini que nos capacite hacer esta misión que tenemos y restaurar la dignidad a aquellos oprimidos? No solo los oprimidos aquí, hermanos y hermanas – con el propósito de liberar al mundo.

[…]

«Los estudiantes del Imam Jomeini – gente como los mártires Qassem Soleimani o Abu Mahdi Al-Muhandis – murieron tratando de alcanzar su objetivo de darle dignidad a los oprimidos»

«La misión del Imam Jomeini no era solo darle dignidad a Irán, o solo a los musulmanes, sino a aquellos que han sido oprimidos en la Tierra.

[…]

«Los estudiantes del Imam Jomeini – personas como el mártir Qasem Soleimani o Abu Mahdi Al-Muhandis murieron tratando de alcanzar este objetivo de darle dignidad a los oprimidos. ¿Recuerdan lo que dijo Jamenei luego del asesinato del mártir Soleimani? Dijo que La misión de las Fuerzas Qods es proteger la dignidad de aquellos que han sido oprimidos. [Esta es] la razón del por qué es tan importante que los tanqueros petroleros se dirijan de Irán a Venezuela, que los sirios no se queden solos, cuando los tiranos dicen abiertamente: «Estamos allí para asegurar que el petróleo llegue a su destino».

«¿Cómo hubiese querido el Imam Jomeini que ustedes y yo, como sus estudiantes, viésemos esta oportunidad de enfrentar el racismo sistémico global, aquí en los Estados Unidos, hacia la comunidad afroamericana, pero [también] en todo el mundo? El resto del mundo… Los gritos de ‘No puedo respirar’ – la gente en los Estados Unidos lo vocifera. El resto del mundo, esas son sus palabras. Todavía tienen la rodilla puesta sobre sus cuellos».