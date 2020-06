Diario Judío México - El Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah dijo en un discurso publicado en el canal libanes YouTube Newsgate el 16 de junio, 2020 que las compañías chinas están preparadas ya para «traer dinero al Líbano» invirtiendo en varios proyectos de infraestructura tales como un tren de alta velocidad y en plantas eléctricas. Nasrallah declaró que cualquiera que intente enfrentar a la base de Hezbolá contra la organización está destinado a fracasar. Este explicó que Hezbolá no se morirá de hambre o inanición entregando sus armas y comentó: «Le digo a cualquiera que nos haga elegir entre ser asesinados por las armas o por hambre, que mantendremos nuestras armas, no nos moriremos de hambre y a ustedes los asesinaremos”. Los asesinaremos. Los asesinaremos». Este agregó que los «aliados de Siria que respaldaron esta acción» no abandonarán a Siria, a pesar de la «guerra económica» que están experimentando.

Para ver el video del Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Las empresas chinas están listas para traer dinero [al Líbano]… Un proyecto es el tren de alta velocidad desde Trípoli a Naqoura… [Otro proyecto es] la construcción de plantas de energía eléctrica»

Hassan Nasrallah: «Yo tengo información definitiva – si no estoy seguro de algo, nunca lo digo – de que las empresas chinas están listas ya para traer dinero [al Líbano], sin todas las complicaciones que experimentamos en el Líbano. No seremos nosotros quienes traeremos el dinero.

«Ellos serán los que traerán dinero a este país. Un proyecto es el tren de alta velocidad que irá desde Trípoli a Naqoura, no solo desde Trípoli a Beirut sino también hasta Naqoura. Si esto es así, el proyecto infundirá mucho dinero e inversiones al país, creará empleos y le dará un impulso a la economía, a la sociedad, a las condiciones de vida, etc. Imaginen un tren de alta velocidad desde Trípoli a Naqoura. Les digo y esto es oficial, que las empresas chinas están listas para realizarlo. Así que adelante con el proyecto. [Otro proyecto es] la construcción de plantas de energía eléctrica. Los chinos, tenemos sus nombres y direcciones específicas, están listos para venir y alimentar las plantas eléctricas. Lo harán en el formato B.O.T. A uno no se le pedirá que pague un solo centavo. Habrán entendimientos con el gobierno libanés sobre el cómo se devolverá este dinero. Además, hace unos días, pregunté por el túnel el cual se decidió cavar entre Beirut hasta Chtoura en Beqaa. Este proyecto tendrá un gran impacto en el Líbano y en su economía y sociedad y ayudará a la población a transportarse de un área a otra. Existen teorías sobre la importancia de este túnel. [Les pregunté:] ‘¿Están listos?’ Las empresas chinas están listas para llevar a cabo este proyecto, también B.O.T. Así que adelante con ello.

[…]

«Yo le digo a cualquiera que nos haga elegir entre ser asesinados por las armas o por inanición que mantendremos nuestras armas, no nos moriremos de hambre y los asesinaremos»

«Si alguien está tratando de hacer que la base de la resistencia se enfrente a los combatientes de la resistencia, fracasará. Malgastará uno o dos años en todo esto, o 100 años. Será mejor que se den por vencidos. Si esperan ustedes que nos moriremos de hambre e inanición o que el país se muera de hambre, entonces déjenme decirles: no nos moriremos de hambre ni dejaremos que el país se muera de hambre. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Si esperan que el matarnos de hambre hará que lleguemos a ustedes en sumisión y humillación y les entreguemos nuestro país y su seguridad – oh estadounidenses – y caerá bajo la misericordia de los israelíes – esto está fuera de toda discusión. Incluso tocando el tema de las armas [de Hezbolá]… Algunos en el Líbano dicen que a pesar de que Hezbolá no posee conexión a ninguna corrupción ni conexión a las políticas económicas del pasado, estamos en un punto en el que no podemos tener pan a menos que entreguemos nuestras armas. Armas a cambio de pan. Armas a cambio de alimento.

[…]

«Ante la experiencia que hemos tenido desde el año 1948, nosotros en el Líbano sabemos que son nuestras armas las que protegen nuestro país, nuestra soberanía, nuestras aguas, nuestro petróleo, nuestro gas natural, nuestra población, nuestra dignidad, nuestra seguridad, nuestras mujeres y a nuestros hijos.

«Yo le digo a cualquiera que nos haga elegir entre ser asesinados por las armas de fuego o por inanición que mantendremos nuestras armas, no nos moriremos de hambre y les asesinaremos. Les asesinaremos. Les asesinaremos. [Entregar nuestras armas] está totalmente fuera de discusión en lo que a nosotros respecta.

[…]

«[Los aliados de Siria] no permitirán el desplome de Siria frente a esta guerra económica»

«Me gustaría decirle al pueblo sirio y a todos nuestros hermanos en Siria y a todos aquellos en la región que se preocupan por el destino de Siria, que los aliados de Siria, que la apoyaron en su guerra militar, la guerra por la seguridad y la guerra política, e incluso si ellos mismos se encuentran en circunstancias difíciles – no se rendirán ante Siria frente a esta guerra económica. Ellos no permitirán la caída de Siria frente a esta guerra económica. Yo estoy totalmente seguro de eso. Hezbolá y yo somos parte de la maquinaria que trabaja en ello».